Самые крутые слухи недели: имитация вакцинации

Добровольно – безапеляционно

Сотрудники региональных вузов сплетничают: мол, к моменту массового возвращения ППС из отпусков в августе, федеральное министерство вышки и науки издаст приказ о недопущении для ведения очных занятий непривитых преподавателей. Независимо от того, кто когда переболел до начала учебного года и с каким количеством антител живет после этого.

По другой версии, федералы ничего подобного делать не будут, а как всегда спустят указиловки ректорам: запретить и не пускать невакцивнировавшихся. Аналогичные меры применят и к студентам.

По этой же кальке: ценное указание директорам школ, лицеев и гимназий об обязательной вакцинации педагогов спустит региональный минобраз.

Голь на выдумку хитра

При этом даже в сфере услуг далеко на все продавцы, парикмахеры, массажисты и косметологи спешат привиться. Уже появились лазейки: через знакомых медиков разного уровня договариваются о фальшивой вакцинации, которая, тем не менее, отражена во всех документах. И потом хвастаются коллегам и клиентам: мы же есть во всех базах данных, нам даже звонят из госуслуг, мониторят: «Вы поставили вторую прививку, как самочувствие?» – и мы веселимся: да замечательно! Стоит такое «веселье», кстати, около 5 тысяч за псевдоукольчик.

Наблюдатели полагают, что ложная вакцинация сложна для выявления: сотрудники медучреждений, задействованные в процессе «списывают» на фальшивопрививочников только те дозы, которые оказались размороженными, но невостребованными по разным причинам: записавшиеся на вакцинацию не пришли, например, и тут на тебе – смышлёный персонал уколол подвернувшихся под руку желающих. А выбросили эту дозу или реально поставили – кто узнает?! Поэтому количество поставленных вакцин и привитых южноуральцев совпадает. Разумеется, там где будут расхождения махинации с уклонистами от прививок выяснят, но в случае грамотного ведения дебета с кредитом – практически невозможно.

Психо

А вот другие южноуральцы, испытывающие дикий страх перед опасностью подхватить коронавирус из любого источника, пробуют на себе новые методики обеззараживания продуктов: ошпаривают купленные помидоры, огурцы, абрикосы и черешню кипятком, а малину и клубнику вымачивают в соленой горячей воде – на два-три раза! И только после этого едят дары лета. Трудно даже представить, с каким вкусом.

Заразная культура

А местные интеллектуалы с недоумением обсуждают странную выборочность региональных властей при закрытии одних культурных мероприятий и разрешении других. Любители самодеятельной песни, например, не попоют в этом году на свежем воздухе, зато всю минувшую неделю челябинский театр оперы и балета был полон. На последней неделе сезона рассадка зрителей в зале через одного пошла побоку, поэтому 5 дней 900 человек наслаждались высоким искусством в полном душном зале и выпивали и закусывали в не менее переполненных буфетах.

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