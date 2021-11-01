Самые крутые слухи недели: дефицит доверия

Перехватить инициативу

Говорят, глава администрации ЧО был взбешен инициативой бывшего главного регионального пиарщика Николая Сандакова о введении уголовной ответственности для «антиваксеров».

Во-первых, ему не понравилось, что его идеологи не противопоставили этому дикому «неправовому» моменту иное яркое, но гуманное предложение.

Во-вторых, потому, что для области это «плохой пиар» – мол, в Москве, все пожимают плечами: зачем раскачивать собственную региональную повестку, поскольку есть агрессивные «вакцинированные» и активисты-антипривовочники, обе категории желательно исключить из текущего медийного процесса. Кроме того, в каждом субъекте есть поставившие «санкционную» вакцину, и это, как правило, «непоследние» люди, и эту проблему тоже нужно учитывать, предлагая адекватные и аккуратные «меры побуждения» к вакцинации. Поэтому Текслер велел своим пропагандистам и агитаторам придумать нечто человечное, но железно аргументированное в противовес «сандаковской» жести.

Дилемма

По этой же причине – когда политика должна идти на опережение возникающих социальных и экономических проблем, губернатор велел разработать пиар-программу по «выработке доверия» своему заму Гехт – ибо заменить её на данном этапе не удалось: все более-менее известные чиновные и медицинские люди отказались, а население троллит Альфредовну уже на постоянной основе.

И раздумывает: таки не поставить ли все-таки Гербера вместо Мякуша. А Лазарева оставить первым – среди равных и не очень?..

Гербер абсолютно не воспринимается предпринимательским сообществом, но и Лазарев многим кажется «немасштабной» фигурой. Есть даже мнение – его отчего-то продвигает та же вице- губернатор Гехт, что лучше оставить на 22-й год Мякуша. Но АЛТ сомневается, что в кризис нужны именно дедушки. Ну, и кадров у него – на полноценную административную команду не хватает, что уж говорить о перестановках во второй властной ветке.

«Овёс нынче дорог…»

Элиты региона судачат: отчего это, пока Аристов скупает земли и агро-бизнесы, Вайнштейны продают свои «цветники и парники»?! Если верить инсайдерам, частично это связано с тем, что этот семейный бренд имеет намерение расширяться в Подмосковье (не только в строительном сегменте, но и в сельскохозяйственном), поэтому оптимизирует ресурсы. А частично с тем, что семья хочет вложиться в аналогичный сектор + ресторации и туристический бизнес в Израиле. Полагая его в этой части более устойчивым и привлекательным.

Метаморфозы

Говорят, что экс-губернатора ЧО Бориса Дубровского в благополучной и сытой Швейцарии замучила ностальгия, и он опять поддался одной из неполезных привычек. Не помогла даже его новая инициатива: Борис Александрович основал в маленьком городке, где семья живет на одной из своих местных вилл (всего у БД четыре объекта недвижимости в этой стране, и еще пара квартир в европейских столицах – прихоть дочери и заочной супруги), нечто вроде спортивной (гиревой) школы, где, в том числе, и сам «преподает» местным детям. А одно из направлений – гиревой фитнес – для местных дам ведет его землячка, якобы специально выписанная БД из Магнитки.

И вот теперь детишки заброшены – Борис Александрович, как когда-то на родине, тонет в тоске.

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