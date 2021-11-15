Самые крутые слухи недели: патриотизм по требованию

Старые дрожжи

В чиновных и предпринимательских кругах обсуждают странности намеченных перезагрузок власти от Текслера. Когда на свет божий появляются давно забытые и не самые харизматичные и дееспособные кадры. Дескать, наконец, нашли замену старичку в кресле минэкологии. Им оказался бывший сотрудник ведомства Сергей Лавров, что с позиции начальника управления был отправлен заниматься региональными лесами, а теперь на несколько месяцев «передачи власти» придет к Лихачеву замом, чтобы после этого возглавить министерство.

Мол, если уж нужна перезагрузка, так нужен варяг – не повязанный с местными «нарушителями» экоправа по рукам – ногам и прочим местам.

Обидели дедушку

Ровно по таким же углом обсуждается нарушение договоренностей с Мякушем, который сразу же после сентябрьских выборов в ГД согласился «отставиться», но хотел не лишиться своего статуса супер-договорщика и блюстителя политического баланса, поэтому попросил сделать его, как когда-то дедушку Позина, влиятельным председателем регионального избиркома. Тем более что неладивший с «северными пришельцами» Оберстас еще в августе договорился о возобновлении своей деятельности в Магнитке и на ММК.

А Текслер, дескать, поехал в Москву и попросил не за Мякуша, а за чиновника своего аппарата Алексея Фартыгина – ветерана и экс-главы местного избиркома. Но поскольку и сама «железная» Элла, и влиятельные «панфиловцы» – выходцы с Южного Урала были против возвращения этого избирательного «Будулая» в качестве главы избирательной комиссии, то в ход пошел запасной вариант – сделать Обертасом еще одного подчиненного АЛТ – Евгения Голицына.

Но какая же это перезагрузка – дивятся элиты и просто сведущие люди, Голицын – это штатный чиновник при всех местных режимах и карьера на взлет у него пошла при втором из самых одиозных губернаторов ЮУ – Михаиле Юревиче.

Виталик вместо Алешеньки

«Компенсацию» за поражение Фартыгина в «битве» за кресло Обертаса – намеченный вариант продвижения его в вице-губернаторы, инасайдеры тоже не могут считать кадровой дальновидностью Текслера. Налицо, как говорят они, нехватка кадров и неумение «взращивать» собственные – из молодых юристов и экономистов. Поскольку и на освобождающееся место Фартыгина метит « старый конь» – Виталий Шиков, который сидит на Цвиллинга – 27 еще со времен дорогогопетраиваныча.

Адекватной ротации кадров, по мнению экспертов, у Текслера нет и не предвидится. Кадровые решения в плане ЗакСо слабые – Лазарев не способен стать Мякушем, а харизматичных депутатов от самого Текслера в парламенте не появилось, гордуму он тоже ослабил, продавив на место лидера не понятную депутатам фигуру от академического политического лобби. Падение на этом фоне рейтинга самого губернатора (после сентябрьских выборов речь идет о 50% падения в ноябре) и его « говорящей» головы Гехт, по прогнозам некоторых политологов, вряд ли позволит ему самосохраниться на должности главы региона на второй срок.

Особенно если его разобщение с местным предпринимательским сообществом продолжится.

О симпатиях же населения Текслер может забыть навсегда. «На фоне кризиса люди могли бы поверить только фигурам из прошлого, – размышляет один из политологом региона, – Тарасову или Сумину, но, как все еще помнят, и супердемократичный и открытый для общения с «народом» Тарасов, в конце концов, потерпел фиаско, а он, в отличие от Текслера, никогда не «путался в показаниях».

Губернатор как слуга закона

Кстати, о разобщении. Говорят, еще одной прощальной «просьбой» Мякуша губернатору стало «помилование» Мительмана – младшего. Осведомлённые лица судачат, что так он, кроме всего прочего, хотел бы помочь своему давнему товарищу Семену Аркадьевичу, то есть Мительману – старшему. Как известно, Андрей Шмидт еще до выборов в ГД отправил губернатору цидулю с просьбой посодействовать отставке депутата гордумы ИМ, поскольку последний не указал в позапрошлогодней декларации весь свой доход. Хотя не обделенный юридическим аппаратом депутат и объяснил председателю и коллегам по Думе это несоответствие вилкой между сроком подачи декларации и получением неучтенных миллионов дохода. После этого Текслер, почти как Сара Бернар, взял паузу, размышляя над дилеммой: вносить или не вносить в Курчатовский райсовет, делегировавший Мительмана в гордуму, представление о лишении Ильи Семеновича мандата. Пожелавшие по-быстрому расправиться с буйным коллегой Шмидт и К все это время поддавливали АЛТ. А юристы говорили ему: технически правы и юристы Мительманов. Будьте осторожны: а вдруг депутаты не отставят товарища? А если отставят, вдруг ИМ выиграет суды – оно Вам надо? А теперь еще и такая подножка от уходящей натуры – спикера ЗакСО…

В общем, АЛТ крайне раздражен этой ситуацией и устроившим ее Шмидтом, но, как говорят, полноценного обещания – спустить конфликт на тормозах – Мякушу не дал.

Хитрый ход

Говорят, несмотря на то, что пост спикера не достался большому другу губернатора Олегу Герберу, последний будет играть ключевую политическую роль в обновленном уходом Мякушем ЗакСО. В том числе, он будет отвечать за патриотический пиар парламентариев.

Дабы переломить депрессивно-скептическое отношение челябинцев к малой родине, теперь все (или почти все) народные и партийные избранники будут по очереди (или по доходам) рассказывать с голубого экрана ОТВ о своей любви к Че, своих любимых местах и людях, о том, что они никогда не уедут из чудесного края голубых озер и прочих деталях своей жизни и позитивного мировоззрения. Своими откровениями они должны – и очень быстро – перевернуть сознание южноуральцев и заставить их гордиться тем, что они челябинцы. А не римляне, например.

Финансовый коллапс

Говорят, уход из жизни правой финансовой руки ректора Шестакова – главного бухгалтера ЮУрГУ (проректора по экономике) Людмилы Бойковой – стал неким сигналом для оппонентов Шестакова, чтобы инициировать масштабную финансовую проверку этого вуза. И уже на днях некие компетентные структуры начнут свою работу.

Говорят, что следователи давно не видели такого количества добровольных помощников: подсказать, направить, где кто и какую структуру создал для более «эффективной оптимизации» университетских финансов. К несчастью для самого ректора, он в последние десять лет жестко и непредусмотрительно избавился от ряда коллег и даже друзей, занимавших при нем и его предшественнике руководящие позиции. И вот теперь, когда его позиции пошатнулись, экс-товарищи жаждут реванша. Тем более что в вузе и без них полно желающих не просто «насолить» немилому руководителю, а добиться его ухода.

Несправедливо

А преподаватели этого вуза прямо-таки изошли желчью – все на того же ректора – по причине его популистского метода массового вакцинирования студентов: за деньги. Не то, чтобы ППС вожделел эти заветные три тысячи – людям неприятно, что в случае их вакцинации приказ ректора был жестким и «неинтеллигентным» – мол, у нас ведь все-таки не воинская часть, не солдатская казарма, а образовательное и, в некотором роде, даже научное заведение…

Дилемма

А у ректората университета своя головная боль, что и сподвигла администраторов подкупить студентов. Посыпались иски о недолжном качестве оказываемых образовательных услуг: родители или сами студенты, в большинстве случаев, заплатили за очное образование – и требуют вернуть деньги за полученный «эрзац». Поэтому Шестаков и не хочет, как коллеги из ЧелГУ, продлять в своем вузе дистант, но для работы универа в обычном режиме – все должны быть привиты.

В этом ключе ППС университета с сарказмом вспоминает, как еще в сентябре ректор все в той же неинтеллигентной манере отвечал преподавателям на вопрос: «Как вы собираетесь работать онлайн, если студенты в большинстве своем не привиты и не собираются «колоться»? – «Они платят вузу, а вам платит вуз – вот и оказывайте образовательные услуги, не задавая лишних вопросов».

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