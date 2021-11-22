Самые крутые слухи недели: мальчики в печали

Прививочный контроль

Говорят, что намеренно «просочившееся» в публичное пространство решение мэра Че о поголовной вакцинации сотрудников городской администрации (до 18 ноября – прививка первым компонентом вакцины), имеет под собой именно это – популисткое основание: показать горожанам, что исключений ни для кого нет, и все чиновники привиты не санкционной заморской, а отечественной вакциной. На деле же, как говорят, те же самые подчиненные «мадам мэр», и сама НПК (недаром же от нее прозвучала «оговорочка по Фрейду» – про отвод по медпоказаниям), и все остальные знают правила игры, имеют связи в медицинских кругах, а значит формально процент общей привитости мэрии будет не меньше ста, включая «медотведённых».

Меж тем, население уже начинает обсуждать, и в соцсетях, в том числе, где же важные люди находят таких медиков, что на сегодняшнем этапе российской и челябинской реальности пациенту в ремиссии дают медотвод? Мол, нам-то простым, но тоже больным смертным – аллергикам, астматикам, атеросклеротикам и пр. – доктора говорят прямым текстом: « медотвод делать не разрешают»… Кто не разрешает, почему не разрешает – почти секрет. Полишинеля.

Банкротство – дело темное…

Странные дела творятся с банкротством семьи Дубровских. Южноуральские сплетники с удовольствием обсуждают хронику судебных тяжб региональных интересантов с фирмами экс-губернатора Южного Урала и его родственников. Сын, что по факту «отвечает» сейчас за куролесы отца, готовится объявить себя банкротом. При этом его сестра, на которую мужчины семьи переписывают один актив за другим, открывает в Лондоне собственный бизнес, одновременно запрещая распродавать за долги южноуральские активы. А отец семейства (и даже не одного, если верить сплетникам) прикупает собственность в ОАЭ.

Подкаблучники

Владимир Мякуш еще не успел забрать свои тапки из ЗакСО, а там уже начали делить его мандат. Опять на повестке ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. При этом, как сплетничают, Текслер, который и во второй ветви власти теперь «решает всё», изъявил желание, чтобы структуру руководства обновили – и « подвинули» из замов спикера Юрия Карликанова – ближайшего сподвижника бывшего председателя, отдав замство Таскаеву или, на худой конец, Герберу. Карликанова пытается отстоять Мякуш, а новый спикер «видит» вместо Карликанова своего товарища – депутата Перелозолова.

Клубнично-массажное

Жители домов, находящихся в непосредственной близости от некоего массажного салона (на улице Володарского) для сильного пола, уже устали от странных звуков, что доносятся из этого загадочного заведения, увы, не первый год. Но то ли нервы стали сдавать от ковидной депрессии, то ли эротические мелодии и придыхания достали и «стар, и млад». В общем, и ветераны ФСБ, и ветераны журналистики, а также действующие и находящиеся на залуженном отдыхе педагоги и медики и прочие раздраженные бессонницей от «нехорошего» салончика граждане засыпали разные инстанции – вплоть до СК и мэрии жалобами на неподобающее с жилым кварталом соседство (а жильцы домика, где, собственно, и находится массажный рай вообще вешаются – им в ухо эротикой или чем там занимаются в ночное время сотрудники и клиенты трубят особенно громко). Однако, как говорили, еще недавно: из всех инстанций – «ноль эмоций, фунт презрений».

Зато, как рассказывают жалобщики, с недавнего времени, к ним стал заходить с объяснениями участковый: мол, это приличное заведение, как вы только заслуженные люди могли такое подумать?! А музыка звучит – так это девочки танцуют… После того, как собеседники в сердцах стали орать: «Так танцуют или массаж делают??!», страж правопорядка стушевался и ретировался. А салон продолжил свою ночную «нетихую» вахту.

Жителям же новый сосед – чиновник сообщил, что он тоже недоволен происходящим, посему интересовался вопросом ликвидации в жилом доме да по соседству с главным корпусом и одним из общежитий педуниверситета подобного заведения, но ему сказали – это бесполезно, «массажные танцы» «крышуют» те «кто надо».

Ну, а дворовое сарафанное радио отчего-то исказило эту инфо до крайности, и теперь почти шепотом и больше жестами окрестные жители судачат, что на массаж сюда приезжает «сам… ну, вы поняли кто!» Впрочем, находятся трезвомыслящие юмористы, парирующие: «Боже, какая чушь, так вы договоритесь, что и «танцует» там по ночам Котова…» Тем не менее, сплетня расползается дальше по околотку.

Кризис стриптиза

Почти в продолжение темы. Распоряжение губернатора о секвестировании корпоративов и просто шумных многолюдных «встреч» 2022-го года, кроме сотрудников ресторанного кластера, больше всего огорчило стриптизеров мужского пола, которые именно на новогодних праздниках пользовались огромным спросом у шумно отмечающих Новый год дам бальзаковского и далее возраста.

Если верить инсайдерам из этой уже недиковинной для Че сферы развлекательных услуг, новогодняя выручка составляла около половины годового заработка местных стриптизеров. Кроме того, уже второй год сокращаются их гонорары на девичниках и дамских днях рождениях.

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