Самые крутые слухи недели: как из букв «н» и «а» сложить слово «главная»

Форма и содержание

Говорят, что заявленный конкурс на пост руководителя аппарата ЗакСо – чистой воды фикция, как конкурс на «должность Тефлетева» или «должность Котовой».

Текслер уже «назначил» Лазареву и прочей парламентской братии куратора – Нану Швелидзе. Протеже Мякуша – его экс-помощница Анна Алдонина, как полагают осведомленные товарищи «из недр» губернаторской администрации, – это зиц-кандидат, который делает заявленный конкурсный «цирк» легитимным.

Впрочем, как не исключают те же сплетники, Владимир Мякуш все еще питает иллюзию, что губернатор к нему «прислушивается», и, вполне возможно, надеется, что у его давней подчиненной есть шанс занять его бывшую должность. Ведь в свою недавнюю бытность спикером, Мякуш выполнял и функции, что теперь передаются отдельному (на высокой по региональным меркам зарплате в 100 тысяч рэ) руководителю аппарата: готовил повестки заседаний; выстраивал баланс и взаимодействие «групп влияния» и комитетов ЗакСо; занимался кадровыми и организационно- штатными вопросами. А, главное, контролировал систему сдержек и противовесов и всю «интендантскую» кухню.

Продвигая Алдонину – свою бывшую «правую руку» именно в этой сфере, Мякуш и «старая» (а по сути, местная) гвардия ЗакСО надеется сохранить хотя бы часть прежнего влияния.

Но, как уверяют инсайдеры, это утопия. И в принципе, все старожилы парламента и «несеверные» могли бы это понять после того, как Текслер не позволил новому спикеру Александру Лазареву заиметь в ЗакСо «своего» первого зама – в лице давнего товарища Владимира Перезолова. Потому что уже запланировал: вторым человеком в «его» парламенте будет не первый зам спикера, а его «доверенное лицо» в должности «серого кардинала» – руководителя аппарата ЗакСо.

Более того, эту реформу тут же облёк в приличную форму обновления сам спикер: мол, я начинающий начальник законодателей, мне нужен крепкий костыль…

Группа На-На раскручивается

Как иронизирует инсайдерский источник, «группой На-На» местные чиновники и предприниматели – из тех, кто влиятелен и, как правило, «какой-нибудь» депутат, обобщающе называют «северных пришельцев» Текслера (тех, кто работал с АЛТ в Норильске) с тех пор, как в управление делами главы региона губернатор внедрил свою тамошнюю экс-коллегу – экс-кадровика норильской администрации и экс-завхоза компании «Полюс золото» Нану Швелидзе.

Нана Вахтанговна вообще при Текслере выполняет функцию, что при большевиках выполняли комиссары, а с присно памятных 90-х «смотрящие». Правда, в отличие от вышеназванных, Швелидзе, как и Мамин (это, если верить инсайдером, полностью его идея – внедрить Швелидзе в ЗакСо «бессрочно» – по «театральному» конкурсу), фигура не публичная. Собственно, и после 26 января (когда закончатся все формальности с конкурсом на её новую должность), имидж Наны Вахтанговны в этом плане не изменится. А вес будет огромным, куда больше, чем у Лазарева: кадровые перестановки внутри аппарата, где каждый первый – протеже Мякуша и К; закупки; контроль за декларациями и пр.

Короче, комиссар «группы На-На» обеспечит тотальный контроль за региональным парламентом со стороны исполнительной власти региона. Туше, как говорится.

Совместить нельзя разделить

Говорят, что Владимир Мякуш потерпел еще одно полит-кадровое поражение: не смог чуть «раздуть» статус своего неудавшегося преемника Станислава Мошарова.

По слухам, он пытался договориться с губернатором (и тот, вроде, сначала соглашался с аргументами ВВМ), чтобы после ухода вице-губернатора Евгения Голицына в «обертасы», его кураторство за югом области передали «северному» смотрителю – тоже вице-губернатору Станиславу Мошарову. Но Мамин и К посоветовали АЛТ ни в коем случае не делать этого.

В результате, пока «подрос» Векшин, получивший полномочия Голицына. Но, поскольку Векшин не слишком удачно выстраивает взаимоотношения текслеровцев с различными группами местных, сейчас решается вопрос о полноценной замене Голицына – одной из кандидатур называют аппаратчика администрации Алексея Фартыгина, второй – … Сергея Обертаса (говорят, магнитогорцы хлопочут, и хлопочут уже с раздражением), третьей – нынешнего спикера Гордумы Шмидта, ибо уже назрела ситуация, когда такого руководителя городских депутатов лучше куда-нибудь передвинуть.

Баба Валя, деда Вова…

И еще пара слов о Владимире Мякуше, о котором после отставки с поста спикера южноуральского ЗакСо говорят едва ли не больше, чем при его законодательной «жизни». Нанятые его преемнику имиджмейкеры пытаются простроить Лазареву роль, в которой он станет ярче и адекватнее занимаемой позиции. Сейчас, по их мнению, он воплощает собой модель Дмитрия Медведева.

«Копировать» лидера страны нельзя. Во-первых, его и так копируют все главы регионов (из тех, кто лишен собственной удачной для должности харизмы), во-вторых, ветвь власти другая.

Предложили Лазареву ориентироваться на Шойгу или на бывшего спикера гордумы Станислава Мошарова. Или попытаться копировать Мякуша, который, оказывается, поведенческим ориентиром выбрал Валентину Матвиенко, еще и потому, что именно эта – партийно-комсомольская модель была ему не только понятна, но и органична.

Подснежник

Говорят, по весне, но, возможно, все-таки после окончания очередного семестра таки уйдет из ректоров ЮУрГУ Александр Шестаков. И по этому поводу начинается суета как внутри вуза – там осталось еще немого конкурентов Шестакова, которых не успели убрать с руководящих позиций (или вообще из вуза, как это недавно произошло с проректором Родионовым и всей его командой). Так и извне: тут интересантами выступают федеральные сторонники идеи объединения ЮУрГУ и ЧелГУ, часть из которых лоббируют объединение под нынешнего ректора ЧелГУ, к тому же известного в своих кругах ученого – физика Сергея Таскаева.

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