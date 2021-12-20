Самые крутые слухи недели: мальчишник

С юга, но с севера

Говорят, что новый подчиненный мэра Че Андрей Ксензов – старый знакомый губернатора ЧО Алексея Текслера. Парни познакомились на излете 2010-х, когда Ксензов только перешёл из мэрии Новосибирска в замы местного губернатора, а АЛТ возглавлял в Красноярске ЗАО «Полюс». После перехода Текслера в минэенергетики знакомство продолжилось, в том числе, и на новом месте жизни и работы Ксензова – в Крыму.

Если верить инсайдерам, отношения крымского периода (периода, который, по сведениям из другого источника, и мог стоить АЛТ карьеры в федеральном министерстве) между АК и АТ стали только крепче. И Текслер, на самом деле, присматривал товарища на весь дорстрой Южного Урала. Но, как говорится, не сложилось, – у Ксензова замаячили московские перспективы.

После того, как в середине этого года им не суждено было воплотиться в жизнь, Ксензов начал размышлять о том, чтобы перейти на службу под административное крыло старого знакомого. Но с региональным министерством АЛТ на тот момент кадровую проблему только «стабилизировал», поэтому АК начали присматривать другой фронт работ. Некоторое время назад как вариант возник Магнитогорск, но крымскому дорожному чиновнику кольчужка показалась коротковата.

Тем более, что уже стало известно о новом игроке на транспортом рынке Че в лице ТМК – Синары. Еще через какой-то период Ксензова познакомили с Котовой, чуть ли не в Дубае. После этого отставка вице-мэра Че Куляшова стала лишь вопросом времени.

Претензии к Куляшову начали множиться, «последней соломинкой, переломившей спину верблюда» стала реконструкция Комсомольского проспекта. Собственно, именно поэтому молниеносная «замена» ушедшему в отставку чиновнику и стала возможна: претендент давно сидел на низком старте.

Более того, по вип-среде поползли слухи, что должность зама Котовой по дорхозяйству и транспорту – это лишь первая ступень челябинской карьеры сибирско-крымского варяга, которому прочат, в том числе, и кресло самой Натальи Петровны.

Криво и холодно

Говорят, жители поселка Троицкой ГРЭС и, в целом. города Троицка этой зимой с особенным интересом следят за тем, как раз в месяц не больше суток слегка дымится труба новой ГРЭС. Больше одного – двух дней эта дорогая станция отапливать город, похоже, не может – начинает вибрация. Компетентные инсайдеры еще до окончания строительства говорили о том, что новые мощности ГРЭС спроектированы и построены с нарушениями. Но стройку вели китайцы – для новых московских собственников, местные спецы достучаться до горе-строителей не могли, поэтому те построили, что построили.

Готовый объект (за видимый невооруженным глазом угол наклона) аборигены тут же окрестили «наша Пизанская Башня».

Очень скоро пошли слухи, что для работы, т.е. замены старых блоков станции, новые мощности не годятся. Реальность эти подозрения только подтверждала: чтобы не было огромных штрафных санкций, новые мощности запускают ежемесячно на сутки. А обеспокоенных жителей поселка, которые спрашивают: а как же мы выживем, если в холода полетит старый изношенный блок? – успокаивают: ничего, в 2022 вас начнет отапливать газовая котельная.

Но в этом году чей-то наметанный углядел, что башня еще добавила градусов в своем наклоне, и горожане стали задумываться: не рухнет ли? – в неконтролируемый момент.

Ду ю спик…

Говорят, в корпусах и общежитиях ЮУрГУ, который отмечает День рождения в декабре, разместили поздравления по этому поводу от имени ректора – на русском и … английском языке. На английском – впервые и не вполне грамотное. Это сразу стало поводом для шуток: мол, понятно: в вузе есть иностранные студенты, но, в основном, не британцы.

«У нас среди студентов полно арабов, сенегальцев, китайцев, казахов и таджиков с узбеками, есть даже парочка немцев, – иронизируют сотрудники вуза, – почему же нет поздравления на арабском, французском (или любом из 11 «национальных» языков Сенегала), китайском, казахском, таджикском, узбекском и немецком?

Счастливые совпадения

Говорят, у двух последних экс-губернаторов Южного Урала (оба в бегах – скрываются, как известно, от правосудия в разных, но «дорогих» странах) практически одновременно родились внуки.

Борис Дубровский стал дедулей не в первый раз, но теперь появился наследник по другой веточке: от дочери Анны. Назвали малыша, если верить слухам, в честь деда – Борей, но звать решили не на французский, а на английский манер: бОрис.

А вот первого внука Михаила Юревича, как говорят, назвали по канонам англиканской церкви: у малыша аж три имени – есть и Вэлери, в честь прадеда, и Майкл, в честь деда и прапрадеда, и Чарльз, потому что значение – «король» (ну, кроме банального «человек, мужчина»). Говорят, по поводу последнего были сомнения: Чарльз или Уильям, но король победил защитника (таково значение имени Уильям = Вильгельм).

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