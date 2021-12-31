Самые крутые слухи года: каким будет 2022-ый

Без Текслера?!

Если верить инсайдерам, Челябинскую область в год Тигра вновь ждет смена «владельца». Текслера могут «уйти» после обращения лидера нации к Федеральному Собранию вместе с другими коллегами – губернаторами, не пользующимися особыми симпатиями населения.

Судя по всему, это знает или, хотя бы частично, понимает и сам АЛТ. Лакмусовой бумажкой его политической беспомощности, по мнению экспертов, представляющих пул Христенко на Южном Урале, стали выборы в ГД, когда не очень рейтинговый глава региона возглавил выборный «локомотив».

2022-й начинает выборный президентский цикл, поэтому центру важно, чтобы на местах в это период оказались умелые харизматичные руководители из числа управленцев, так называемого путинского призыва.

Поскольку Текслер был пролоббирован одним из отечественных кланов, решившим свои проблемы в регионе (больше в плане исправления бизнес- реноме), а потому потерявшим интерес к региональной политике, теперь главой региона, как и это было и ранее, станет компромиссная фигура – устраивающая и Кремль, и основных бизнес-игроков ( они же – и основные инвесторы социальных проектов федеральной власти на Южном Урале).

Среди таких фигур называют представительски подходящих грамотных менеджеров ММК и ТМК. А также нескольких опытных политиков и бизнесменов, среди которых местных только два – Валерий Гартунг и Евгений Рогоза. Правда, как говорят осведомленные люди, против Гартунга играет электоральная усталость, а против Рогозы – боязнь публичности.

И без…

Разумеется, вместе с Текслером уйдут и все, кого он привёл в свою команду за годы правления в регионе. Как уже шутят местные випы, «останутся, как домашние коты, все те же незаменимые аксакалы – Пшеницын, Евдокимов, Сушков». А вот Гербер, Мамин, Векшин канут в чиновничью региональную Лету, чтобы всплыть уже в другом месте – с Текслером или по его протекции.

Разве что, в региональном парламенте может задержаться «последняя текслеровка» Нана Швелидзе, которую текслеровцы продавливают в «смотрящие» за депутатами, среди коих немного тех, кто ценит нынешнего главу региона.

По мнению инсайдеров, не усидят ни Гехт, ни все министры ее блока.

Лазарев, как спикер, уцелеет – во всяком случае, до следующих выборов в ЗакСО.

Разумеется, после ухода Текслера мэром Челябинска не останется Наталья Котова.

Есть мнение, что следующим мэром Че может стать Илья Мительман или Борис Видгоф.

Старые карты в новом раскладе

Предваряя грядущую смену губернатора, Кремль системно (как это практикуется еще со времен замены Сумина на Юревича) заменил в регионе силовиков. Собственно, это стало самым «знаковым» знаком для нынешнего главы региона.

Другим знаками станут смена руководителя региональной ВГТРК (по мнению, головной конторы нынешняя дама – директор не тянет сложную политическую повестку и «аутична» по отношению к местному вип- сообществу). На её место есть несколько кандидатов, что перекантуются на Южном Урале в ожидании более теплых мест – в аналогичных компаниях Уфы или Казани.

А Евгения Дмитренко заменит на ОТВ Олега Гербера, как собственно, она и собиралась сделать несколько лет назад, когда ушла продюсером на это канал и уверяла коллег, что это было ее мечтой – времени вещания больше, а у нее есть идеи для воплощения на региональном ТВ.

И замена главы ТФОМС (где, как известно крутятся очень большие деньги и контроль за ними очень важен). По слухам, Агата Ткачева (этакий летун по разным должностям в медицине) уже в начале следующего года станет одним из проректоров бывшего ГИДУВа, нынешнего Южно-Уральского медуниверситета и вскоре, выдержав приличия, сменит нынешнего и.о. руководителя – Андрея Важенина. И тоже с приставкой и.о.

Даже пресс-сек губернатора Сергей Зюсь, как сплетничают, уже договорился о возращении в родной город «как только – так сразу».

Как говорят, еще до своего ухода, Текслер попробует-таки сменить глав нескольких муниципалитетов, которых не может убрать уже пару лет: например, члена клана Дубровских, мэра Троицка Виноградова.

Аттракцион неслыханной щедрости.

Косвенно, о планах семейства Текслер знает «обслуживающий персонал». Так, не дождавшись конца учебного года и даже новогодних каникул, супруги Текслер перевели своего сына из местной 80-й гимназии в московскую гимназию. По их мнению, местное образование не соответствует уровню способностей их младшеклассника. По этой причине, чиновники Минобраза за глаза даже стали называть родителей мальчика «Тепляковы-2».

Впрочем, в самом учебном заведении администрация хоть и выдохнула с облегчением, что избавилась от требовательных вип-родителей, но все же грустит: еще не все обновления в учебном заведении завершены. Хотя гимназия уже получила оборудование и ремонт, о котором до появления «золотого» малыша даже и не мечтала. А учителя гадают: оставят ли теперь экс-учительнице губернаторского наследника купленную квартиру или заберут?!

«Высокий класс»

Выдохнули с облегчением и чиновники мэрии, когда до них докатились слухи о скором уходе Текслера и, соответственно, о последующей замене мэра.

Они уже намучились с пресловутыми питерскими «китами», которых как-то хитро демонтируют, хотя сначала должны были быть обнародованы результаты независимой экспертизы, потом возбуждено дело (если имеются основания), а уж после «суда и следствия» уничтожали бы арт-объект «низкого качества исполнения».

А тут еще на 2022-й запланировали комплекс работ с дизайнером Артемием Лебедевым, поскольку супруга губернатора является его поклонницей и решила добыть мужу лавры пермского экс-губернатора Чиркунова – «покровителя искусств», и привлечь для улучшения внешнего облика областного центра и его культурной атмосферы экс-команду Чиркунова в лице Лебедева, галериста Гельмана, а также театральных деятелей Богомолова, Кехмана и Бархатова.

К слову, относительно Бархатова, Кехмана и Богомолова выдохнули не только чиновники, но и местные опера с балетом.

«Нас сливают или объединяют?!»

Говорят, что по весне серьезные перемены ждут и крупнейший вуз региона. Болтают, недавно тихо и тщательно работавшая команда силовиков (и местных, и из центра) с помощь бывших подчиненных и бывших же товарищей Шестакова «нарыла» кучу, в основном, финансового компромата. Теперь федералы будут решать, что с этим материалом делать – разобраться со всем этим по-тихому, либо громко – под реорганизацию вуза в целом: объединив его с местным классическим университетом или присоединив к Федеральному университету имени Ельцина в Екатеринбурге.

Римские каникулы

На фоне разрешенной санкционной вакцины многие чиновники областной администрации (из крупных руководителей), решили не следовать примеру шефа, то есть не отдыхать на местных базах или в своих имениях на Южном Урале.

Если верить инсайдерам, большинство предпочло отправиться на новогодние каникулы в Италию – вот, прямо в Рим. И лишь некоторые – в Барселону.

И только Гербер составит компанию АЛТ – воплощая личным примером свой же лозунг, что 25-м кадром уже полгода гремит из репродукторов на пешеходной Кировке, раздражая челябинцев и пугая гостей из менее шумных местечек: «Челябинск – это город, в котором хочется жить».

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