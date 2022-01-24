Самые круты слухи недели: шо, опять?!

Новый «пшик»

В свете мучительных поисков симпатии разных слоев населения, челябинский губернатор, который, если верить инсайдерам из пиар-сфер, тяжело переживает свой стабильно понижающийся рейтинг «народной любви», решил сделать еще одну ставку – на «молодых промышленников», с правлением клуба которых он встречался на первой рабочей неделе 2022-го. Повод – открытие местного отделения этой НКО, зарегистрированной пару лет назад. Правда, в кругах местной деловой элиты эта протокольная, до предела формальная встреча вызвала лишь усмешку: мол, это даже не смешно: открывать челябинское региональное отделение, при том, что позиционирующий себя как федеральная структура клуб был изначально глубоко челябинской инициативой, что-то вроде бизнес-МГЕР (с превалирующим количеством членов именно из Челябинской области). И то, что министр Мантуров поддержал в 2018-м инициативу челябинского же предпринимателя Антона Ковалева (по совместительству – председателя правления клуба) – это лишь чиновничий формальный жест, не имеющий никакого отношения к практической стороне ведения бизнеса.

Бизнесменов, а заодно и местных политиков удивило и то, что ближнее окружение даже не потрудилось проинформировать губернатора об истории создания и реальной деятельности этой НКО, со 100-тысячными членскими взносами и весьма размытой сферой деятельности.

Не тонет

Зато искушенных не удивило, что пресс-секретарем, организующим со стороны этого клуба встречу «МГЕР-бизнесменов» с челябинским губернатором, стала уральская пиар-дива Кристина Барсегян, что несколько лет назад весьма своеобразно продвигала инициативы местного политического «эконома» Руслана Гаттарова, закончившиеся чередой громких уголовных дел, посадкой ряда чиновников областного уровня и «разгоном структур, организованных, якобы, для привлечения инвестиций в регион, а на самом деле, ставших лишь еще одним «пшиком» региональной администрации.

Впрочем, по инсайдерской инфо, молодые челябинские члены вышеупомянутого круга очень надеются, что Барсегян вновь станет активным игроком на идеологическом пространстве региона при поддержке губернатора. Во всяком случае, председатель правления клуба очень рекомендовал сей кадр АЛТ как «наш вариант неотразимой Марго Симоньян».

«Дым Отечества нам сладок…»

А еще, говорят, по весне в местный Газпром (ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК) начальником вернется – переводом из соседнего Екб – Юрий Фишер, протеже Виктора Христенко и сын убитого в 1990-е предпринимателя Григория Фишера, семья которого (полностью и на паях с Христенко, Лейвиковым, Карамановыми и пр.) владеет уже без малого тридцать лет массой жилых и нежилых помещений (сдаются в аренду) в центре Челябинска.

Некоторые наблюдатели склонны рассматривать Фишера как одного из претендентов (от пула Христенко) на должность следующего губернатора региона. Местные элиты не удивляются этому слуху: дескать, после Дубровского и Текслера губернатором ЧО может быть кто угодно. А Кремль, как показывает практика, не отправляет своих лучших людей на Южный Урал.

Многовато экс-зэков в бизнесе

Кстати, про Кремль. Говорят, смотрящие за южноуральским регионом администраторы фиксируют тревожную тенденцию: когда топ-менеджерами предприятий (частных, со смешанным капиталом) становятся бывшие чиновники с уголовным прошлым. За последние семь лет фиксируется дюжина подобных случаев. Из последних, «попавших в зрачок» президентской администрации, – явление экс-вице-мэра Жана Мезенцева на Южноуральском арматурном заводе и трудоустройство в мусороперерабатывающую компанию Магнитогорска экс-вице-мэра Магнитки Виталия Сидоренко.

Камелия увяла…

Ну, а пока губернатор открывает отделение челябинского клуба молодых предпринимателей, предприниматели региона потихоньку банкротят, продают или ликвидируют бизнес, потому что в долгах, потому что нет продаж и т.п. Так, очередной актив – СПА – продает Олег Иванов. Говорят, его покупают доверенные лица Натальи Котовой.

А вот созданная на заре эпохи перемен фирма по ручной росписи натуральных тканей «Камелия» с 2022-го года перестала существовать. Нет продаж, собственник не захотел для сохранения бизнеса покупать более дешевое сырье, а натуральный шелк и шерсть сделали производство убыточным. По счастью, многие художники этой мастерской нашли свою нишу – кто в соседнем Екатеринбурге, кто в Новосибирске и Тюмени, а две дамы устроились в итальянские текстильные корпорации.

В общем, если у вас в коллекции есть шифоновое платье от Камелии образца середины 1990-х – берегите, это уже дорогой винтаж. Шарфы этой фирмы есть у культовой певицы все тех же 90-х Патрисии Каас и экс-первой леди Франции Карлы Бруни-Саркози (ее последним приобретением стал платок из шелкового крепа, рисунок которого был выполнен как срез друзы уральских самоцветов)…

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»