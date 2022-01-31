Самые крутые слухи недели: вы поедете на бал?

Южноуральские монархисты гадают: отчего это не только губернатор, но и его гламурная супруга не явились в начале минувшей недели на церемонию открытия памятника Александру Второму на челябинском Алом Поле – копии взорванного большевиками больше века назад монумента в Златоусте. Ведь именно Алексей Леонидович в обход решению общественных слушаний – не ставить памятник этому императору в областном центре – настоял на водружении Александра Николаевича на храмовой территории императорского святого неподалеку от лже-мавзолея Ленина и аллеи пионеров героев, памятника чекисту Ахмерову и статуи – символа «красной» молодежи Гражданской – «Орлёнка».

А дело, оказывается, в том, что чета Т обиделась. На организаторов всей этой затеи. Потому что их «старинный» приятель Георгий Михайлович (Франц-Вильгельмович) Романов (по маме) – Гогенцоллерн (по папе), он же «царевич Гоша» которого некоторые монархисты (т.н. кирилловцы) полагают «наследником главенства в Российском императорском доме» не сдержал обещания и не приехал на открытие статуи прапрапрадедушки.

И хотя одного зайца АЛТ таки убил – водрузил на границе Европы и Азии «любимого» монарха Кремля, но главной цели – преодолеть еще одну ступеньку на лестнице в высшее общество, они с супругой не добились – лично к ним наследник не приехал.

Впрочем, если верить сплетникам, Текслеры не теряют надежды в ближайшее время встретиться с Георгом и Викторией Романовыми в столице – не зря же челябинский губернатор втиснул в попечительский совет романовского фонда «Русь» свою вторую половинку. План максимум этой операции по внедрению в альтернативную русскую государственность – расширить элитарный круг социальных связей Текслеров и получить от maman Гоши одну из наград, которые Мария Владимировна щедро раздает спонсорам и драйверам своих проектов (Текслер, по слухам, привлек в фонд Романовых немало норильских денег).

«В любом, ты душечка, наряде хороша»

Говорят, супруга губернатора, курирующая фонд культурных инициатив, ею же созданный, с особым рвением собирается продвигать (то бишь финансировать) проекты по исторической реконструкции. Дескать, нравится первой леди ЧЕ и ЧО «погружение в историческую атмосферу».

Специалисты недоуменно пожимают плечами по этому поводу: мол, воспроизводить Полтавскую битву на Алом Поле или Ледовое Побоище на Тургояке – неаутентично истории с географией. На взятие Берлина денег не хватит. И иронизируют: а почему бы, наконец, не реконструировать мятеж белочехов или «экспроприацию» по-цвиллинговски (попросту грабёж) – реальные исторические события, происходившие в регионе век назад?!

Однако, мадам Т ничего такого сомнительного не замышляет, а планирует, кроме всего прочего, реконструировать балы разных дореволюционных периодов, где сама «блеснет» в мерцании свечей и с голыми плечами – по танцмоде эпох – то ли в образе Натали Гончаровой, то ли Зинаиды Юсуповой.

Стальная муза

Еще один проект, который фонд, курируемый ИТ, намерен реализовать при содействии еще и президентского фонда культурных инициатив (причем, федералы должны дать в семь раз больше денег, нежели регион) вот так недвусмысленно и называется «Стальная муза» . Придуман он структурой, которую возглавляет один из самых одиозных общественных и медиаперсонажей Че Влад Писанов, желающий почти за девять миллионов вернуть регион в центр литературной жизни страны с «задворков творческих процессов». Каким образом?! Воплотив главные цели проекта: «отбор наилучших произведений современных авторов для издания, их публикация и материальное поощрение местных писателей». Литературная общественность региона уже вздрогнула, узнав «а судьи кто», сам же проект уже окрестили в духе Ильфа и Петрова – «Стальное вымя»…

Кто, куда…

Впрочем, может, фонд прекратит свое существование раньше осуществления «планов громадья». Ибо пополз очередной слух, что Алексей Текслер уже «одной ногой» в команде вице-премьера Марата Хуснуллина – дескать, будет не слишком «статусным» клерком заниматься развитием общественного транспорта в регионах страны.

А среди претендентов на его «трон» появился новичок, однажды уже рассматриваемый (президентом Медведевым) на должность южноуральского главы. Это нынешний губернатор Магаданской области Сергей Носов (нижнетагилец и магнитогорец в прошлом), внук реально легендарного директора Магнитки в предвоенные, военные и послевоенные годы – Григория Носова. Говорят, что в АП определенное лобби полагает, что Носов будет весьма популярен в ЧО, кроме того, его кандидатуру поддержат буквально все владельцы корпораций, чьи интересы представлены в регионе.

Джентльмен, он и в отставке – джентльмен

Говорят, что не до конца отставленный (от региональной политики) экс-спикер ЗакСо Владимир Мякуш продолжает «заботиться» о судьбе своих экс-подопечных. Несмотря на то, что его протеже не попала на должность главы аппарат местного парламента, как он ни старался. Но ему удалось сохранить позиции для своих PR-див Ильюшиной и Лихачёвой ( кстати, именно дедушка обеспечил этим тетенькам за счет исполнительной власти улучшение их и без того превышающих региональные нормативы – по квадратным метрам на душу прописанных – жилищ), а сейчас он хлопочет о мандате ЗакСо для Марины Поддубной – вместо выбывшего в ГД депутата Павлова. Инсайдеры говорят, что номер дохлый – если Поддубную и поставят на выборный старт, то обязательно срежут на праймериз партии власти.

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