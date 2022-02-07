Челябинцам предложили рассказать, какой они хотят видеть велоинфраструктуру в городе

Власти Челябинска начали онлайн-опрос жителей в рамках разработки стратегии развития велоинфраструктуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, опрос стартовал на сайте вело74.рф, посвященном разработке программного документа.

«Мы хотим создать оптимальную стратегию развития велосипедной инфраструктуры в Челябинске. Для этого нам важно узнать о вашем опыте пользования велосипедом в Челябинске, а также услышать ваше мнение относительно развития велосипедного движения в городе, – рассказали представители городских властей. – Опрос займет 5-7 минут. При создании стратегии развития велоинфраструктуры города мы обязательно учтем полученные сведения».

Заодно горожанам напоминают, что стратегия рассчитана на использование не только велосипедов, но и других средств индивидуальной мобильности: самокатов, электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и др. И просят учитывать это при прохождении опроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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