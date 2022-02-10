Расскажите, что вам не нравится: челябинцы могут оценить благоустройство общественных пространств

Власти Челябинска решили узнать, нравится ли горожанам благоустройство общественных пространств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление архитектуры Челябинска предложило южноуральцам оценить изменения в благоустройстве города. С этой целью власти начали онлайн-опрос.

Среди объектов, предложенных для оценки: набережная у «Мегаполиса», набережная у филармонии и Сквер искусств, прогулочный путь в городском саду имени Пушкина, пешеходная зона на Комсомольском проспекте между улицей Красного Урала и домом №36, сквер «Сигнал», сквер на пересечении 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов, сквер в поселке Локомотивный.

Горожанам предстоит ответить, как часто они посещали тот или иной объект, сколько времени там проводили и с какой целью. Также организаторов опроса интересует, нравятся ли респондентам в целом названные общественные пространства. Кроме того, челябинцам предлагают указать, какие проблемы они заметили после благоустройства и какой инфраструктуры не хватает, на их взгляд, в скверах и на набережных.

Опрос продлится до 20 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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