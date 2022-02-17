Россия завоевала золото и серебро Олимпиады в женском фигурном катании

Россия завоевала золото и серебро Олимпиады в одиночном фигурном катании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», финал женских соревнований – произвольная программа – выдался напряженным и драматичным. Россиянка Александра Трусова заявила самую сложную программу и поставила своеобразный рекорд: она впервые в истории в рамках одной программы «приземлила» пять четверных прыжков. И, кстати, получила самый высокий балл за технику.

Действующая чемпионка мира 17-летняя Анна Щербакова чуть-чуть не дотянулась по оценке за технику до Трусовой, но по общей сумме баллов вышла вперед.

Фаворит соревнований Камила Валиева, как лидер короткой программы, выступала последней. 15-летняя спортсменка, видимо, не смогла справиться со стрессом и несколько раз упала. Поэтому оказалась на четвертом месте, пропустив вперед японку Каори Сакамото.

В итоге олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова. Серебро получила Александра Трусова.

Пекин, Игорь Юров

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