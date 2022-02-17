«Здесь дно»: челябинка Ольга Фаткулина оценила Олимпиаду

Южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина не сдержала эмоций, оценивая проходящие в Пекине Олимпийские игры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 17 февраля, челябинская спортсменка завершила свое выступление на Олимпиаде, придя 13-ой на дистанции 1000 метров. А потом крайне нелицеприятно высказалась о происходящем в Пекине.

По словам конькобежки, на российских олимпийцев отрицательно сказываются как жесткие ограничительные меры, действующие из-за пандемии ковида, так и то, что они вынуждены выступать на Олимпиаде без национальных флага и гимна.

«Поедем на следующую Олимпиаду с флагом, без всяких масок. Вижу, как молодым ребятам грустно на этих Играх, они не видят праздника, – цитирует спортсменку портал «Чемпионат». – И мне грустно. Сказала: берите мне первый билет из Пекина – здесь дно! На стадионе еще есть праздничная атмосфера, а в остальном… Ты везде в маске, тебе ничего нельзя, никого не узнаешь. В столовой кормят не очень. Сидим 23 дня, и еда одна и та же. Сегодня на завтраке даже хлеба не было! Дожили».

Напомним, Ольга Фаткулина была одним из двух знаменосцев олимпийской сборной России на открытии Зимних Олимпийских игр в Пекине. Но несли они не флаг Российской Федерации, а белое полотнище Российского Олимпийского комитета, так как России запрещено участие в крупнейших соревнованиях, в том числе Олимпиаде и чемпионатах мира, до середины декабря 2022 года после вскрывшихся в 2019 году манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В Пекине страну официально представляет сборная Российского Олимпийского комитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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