Самые крутые слухи недели: погребальная колесница

Спасительное бегство?

Говорят, задержание с недвусмысленным продолжением замминистра регионального здравоохранения вызвало истерику не только у губернатора, который как огня, боится коррупционных скандалов, да еще и на ковидной тематике, но и панику у куратора социального блока – г-жи Гехт.

По слухам, она уже начала искать « приличное» место новой работы в столице. Её бывшая начальница – Валентина Матвиенко, если верить инсайдерам, от проблемы уклонилась. Михаил Гришанков – первый покровитель ИА, давший ей путевку в политическую жизнь, ныне заместитель генерального директора АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» тоже ничем помочь не отважился.

Руку помощи протянул только бывший муж Андрей Некипелов – когда-то представлявший в регионе Союз Правых Сил – СПС, а ныне – директор Центра гражданско-патриотического воспитания в Плехановском университете. Правда, в этом центре всего два сотрудника – директор и юная инспектор по контролю за исполнением поручений, но Некипелов обещал похлопотать, подняв все свои старые связи.

И вот опять

Другое дело, что арест замминистра Кузнецова – это лишь верхушка весьма крупного айсберга, сформировавшегося на довольно наглых закупках дорогущих томографов. И начало очередного «медицинского дела», без которого на Южном Урале не обходится правление ни одного губернатора, и которое становится началом конца правящей команды.

Так что привлечение г-жи Гехт к расследованию – это лишь дело времени, тем более что ее работа в интересах определенных групп, связанных с освоением бюджетных денег на медицину, – уже давно попало в зрачок силовиков. Вспомнить хотя бы некрасивую историю с лоббированием чиновницей интересов строителей Вайнштейнов касательно строительства новой детской больницы именно в городском бору.

Помощь недруга

Говорят, одной из главных проблем региона нынешний губернатор и вправду считает его репутацию. А свой имидж – едва ли не главным её ингредиентом. Поэтому, по примеру старших (кремлевских, разумеется) товарищей, Алексей Текслер ищет хотя бы парочку региональных скреп, а по примеру средневековых алхимиков – некий философский камень, который превратит в золото (например, в прибыльный туристический бизнес) такие «неблагородные субстанции» как ядовитые промышленные выбросы, ржавый троллейбусный парк и пр., и пр…

Поэтому и бросается на всё предлагаемое эффектное, что уже где-то когда-то в чьей-то компании сработало. И очень расстраивается, что при таких титанических усилиях его рейтинг растет в обратном направлении.

По этой причине уже и не вполне верит толпе приглашенных пиарщиков и стилистов. С горя, говорят, его клевреты даже пригласили в команду губернатора – типа, идеологию и пропаганду «подправить» – едва ли не главного оппонента «северных пришельцев» – Александра Подопригору. Но тот отказался. Говорят, один раз обжёгшись (подписав контракт с командой тут же отставленного политического трупа), политолог больше не желает ввязываться в отношения с «уходящей натурой», в ауре которого все больше и больше уголовного «флёра».

Планов громадьё

Собственно, именно с этой тактикой связано и приглашение дизайнера Артемия Лебедева для «облагораживания» курортной зоны озера Чебаркуль. Текслер калькирует пермского экс-губернатора Чиркунова. А заодно – по примеру столичных чиновников засовывает в любой более – менее культурный или околокультурный проект «звёзд» из их «разрешенного» к использованию и рекомендуемого к финансированию списка. А в этом списке, как шутят ироничные россияне, каждый второй – «из Толстых».

При этом, как полагают эксперты, южноуральскому губернатору не на космический прейскурант Артемия Л следует потратиться, а на команду, реально осуществившую хотя бы пару – тройку удачных (доходных, с большим потенциалом) проектов по организации самого разного туристического бизнеса – от курортно-развлекательного до в меру экстремального. И с этой целью, он бы мог, например, воспользоваться услугами представителей семьи одного из своих предшественников – Вадима Соловьева, внучки которого – профессионалы в сфере организации и поддержания на стабильно высоком уроне курортного сервиса. Например, Михаил Юревич – другой предшественник АЛТ – вовсю пользуется услугами этих специалистов. Говорят, они помогают и семье Мительман с их туристическим бизнесом на Кипре.

Коктейль доисторического с псевдоисторическим

Озабоченность «выправлением» имиджа породила и текслеровский проект «колесница времени» – если говорить о пропагандисткой составляющей, сопровождающей деятельность юургушного завлаба и реконструктора Ивана Семьяна и К.

Тут АЛТ и его супруга – любительница модного (для россиян) увлечения историческими реконструкциями надеялись убить кучу зайцев одним кино: подкорректировать гламурный образ первой леди ЧО интеллектуальными интересами; скрепить южноуральский социум «транспортной» скрепой (да какой – тысячелетней); оживить интерес к региону не только у российской, но и у международной общественности; использовать возможности исторической реконструкции для привлечения в регион туристов, а не только местных сумасшедших, что исцеляются на горе здоровья, а мудрости набираются на горе разума; отчитаться наверху по ряду образовательно-культурных статей и, как без этого, по патриотическому воспитанию южноуральцев – от мала до велика; набрать популярность губернатору в академических кругах и много еще чего более амбициозного.

Однако уже первые послепремьерные дни показали слабые места проекта. Международные медиа больше заинтересовались событиями пятидесятилетней давности – когда колесницу откопали. Разумеется, совсем другие люди, заслуги коих в текслеровско-струковском (он же епимаховско-семьянский с другой стороны) проекте даже вскользь не упомянуты (разве что отдано должное Геннадию Здановичу, который, кстати, даже в своих популярных лекциях говорил, что Синташту раскопал свердловский, а затем – киевский археолог Владимир Генинг). Что уже говорит о том, что юбилейную скрепу слегка «недоточили». С точки зрения археологической славы Синташту, конечно, не отнять не у группы Генинга, т.е. урало-казахской археологичекой экспедиции (т.е. у археологов Уральского университета), ни у южноуральского археолога Николая Виноградова – которые «останки» колесницы раскопали и описали, но этическая сторона юбилея все-таки под вопросом. Почему губернатор, пиарясь на юбилее находки и выделяя деньги на летнее аркаимское «солнцестояние», не чествует заслуженных археологов – участников событий 1972-го – многие их которых, кстати, уже весьма немолодые люди?

А заинтересовались иностранцы событиями полувековой давности отчасти потому, что их смутила интерпретация находки как боевой колесницы (ведь известно, что четких утверждений у археологии нет – возможны лишь определенные параллели), при том, что тот же Виноградов (непосредственный раскопщик на Кривом Озере – месте, где и была найдена колесница) пишет в своих работах, что в синташтинско-петровско-алакульском ареале «нет достоверных данных о помещении в погребальные камеры колесниц целиком», «колёсные углубления скорее были частью макетного воспроизведения символа – знака повозки, где «кузовом» служила сама деревянная погребальная камера… То, что считается коллегами в синташтинских и петровских могильниках колесницами, по-видимому, должно пониматься скорее как часть макета погребальной «повозки», предназначенной для мифического путешествия души, а не реального транспортного средства». Не говоря уж о том, что изобретение и применение колесниц синташтинцами взято под сомнение и рядом отечественных, и западными историками.

Но самое неприятное для Текслера в этой истории является незнание путинской предыстории, связанной с вновь раскручиваемой очередным губернатором ЧО «Аркаимской идеи». Когда в начале 21-го века президент РФ в поисках идентичности посещал различные археологические раскопки, приезжал он в 2005-м и на Аркаим. И был глубоко разочарован, найдя вместо национальной идеи очередной новодел…

Клеопатра и Антоний

Впрочем, определенный эффект для губернатора в академических и вузовских кругах проект

«колесницы времени» все же имел. Так, после принудительного просмотра фильма в ЮУрГУ, где дважды выступала мадам Текслер, студенты и преподаватели сочли, что любительница реконструкций и себя, в известной степени, реконструирует, как Клеопатру, а стрижка её мужа – не просто модная, но и напоминает причёску римских императоров.

Нечего терять

Говорят, Андрей Барышев начинает личное противостояние с мэрией Че и областной администрацией. В суде и в медиа он намерен отстаивать как интересы личного бизнеса – стоянки, долгострои и пр., так и поддерживать в тлеющем состоянии «чужие» локальные конфликты – от недовольства его коллегами-бизнесменами председателем гордумы Шмидтом и Котовой до мелочей – вроде конфликтов вокруг главы Калининской администрации. Товарищи коммерсанты готовы поддержать его деятельность финансово. Как говорят, недовольных правлением команды нынешненго губернатора – не счесть.

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