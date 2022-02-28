Самые крутые слухи недели: а теперь танцы!

В духе времени

Губернатор Текслер, говорят, дабы быть в политическом тренде момента, напряг своих консультантов по идеологии, а заодно по инвестициям и промышленности: мол, можем ли мы явить – и быстро – на свет нечто, связанное с самой громкой военной славой региона – танковой?! Не просто патриотическое мероприятие, а нечто действительно экономическое – мол, что там у нас с инвесторами по ЧТЗ или хотя бы его части?!

Ответом, болтают, было скорбное молчание… Ну, за исключением всем известной констатации о сегодняшнем дне предприятии и его принадлежности определенной компании.

Следующая серия марлезонского балета

Точнее, аркаимского: по задумке последовательной «культурной» команды АЛТ, реально будет балет. В идеале – постановку «Аркаим» Лейлы Исмагиловой (идет в Башкирском Государственном Театре Оперы и Балета с 2005-го года) должны перенести на челябинскую сцену.

Но, если проект окажется дорогим и сложно выполнимым, например, для местного оркестра, все-таки мелодии узун­кюя в исполнении курая и кубыза – довольно серьезное испытание для челябинских музыкантов, то минкульт организует гастроли уфимского театра в Че и Магнитке. Так сказать для закрепления зрелищного эффекта киноколесницы танцами, а также башкирскими мантрами + современная музыка и так полюбившиеся челябинскому губернатору элементы языческих обрядов, типа заклинания воды, поклонения солнцу и пр.

Выборы поставили на паузу

Говорят, руководитель самого крупного вуза региона Александр Шестаков, не сумев, по «типу Садовничего», пролоббировать себе продолжение ректорства после достижения предельного возраста для этой должности, пошел по пути предшественника Германа Вяткина, который выбирал в преемники самого «неамбициозного» «технаря». И договорился, если верить инсайдерам, с министерством высшего образования и науки, а также с губернатором ЧО (о том, что АЛТ поддержит его выбор), что на ближайший год исполнять обязанности ректора будет его нынешний зам по науке Антон Коржов – предельно техничный менеджер, главный в универе по самому модному направлению – инновационной деятельности.

Антон Вениаминович согласно параметрам, установленным министерством науки, неукоснительно требует от преподавателей и ученых ЮУрГУ «научной эффективности», обеспечивая своему боссу «нужные» показатели. Сам Александр Леонидович станет президентом университета (якобы, уже есть согласие Вяткина сложить с себя президентские полномочия). Причем, на этой должности он надеется сохранить все своё нынешнее влияние (особенно в финансово-экономическом) плане, полагая Коржова несамостоятельным топ-менеджером.

Такая конфигурация, делится все тот же инсайдер, возможна как промежуточный вариант, когда решение об объединенном челябинском университете (ЮУрГУ+ЧелГУ+) еще находится в стадии согласования с федералами и региональными чиновниками.

Шестакову же затягивание этой ситуации выгодно – приставка и.о. может действовать достаточно долго, и для него, в плане наличия управляемого формального преемника это гораздо предпочтительнее, чем выборы ректора – в любом случае, более рискованная комбинация для нынешнего руководителя вуза.

Наблюдатели считают, что впоследствии Коржов может претендовать и на должность ректора объединенного вуза, хотя его котировки на ректорство не так высоки, как у нынешнего руководителя ЧелГу Сергея Таскаева.

Объединенная культура

Приблизительно такую же комбинацию по примеру «старшего» коллеги намерен провернуть и ректор Челябинской академии культуры Владимир Рушанин, особенно после того, как в министерстве завернули (как неприемлемую для ректора) фигуру министра региональной культуры Алексея Бетехтина.

У ректора «кулька» тоже наступил возраст, не позволяющий ему далее избираться на занимаемую должность, поэтому он рассматривает в качестве своего преемника проректора по научно- исследовательской работе Сергея Синецкого.

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