Челябинцы будут улучшать общественные пространства Салехарда

Челябинская команда архитекторов «Пжлст» победила в онлайн-отборе в Акселератор развития территорий «Урбан Урал». Это программа улучшения навыков в сфере архитектуры, урбанистики и туризма. Участники программы – все желающие от 18 до 35 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении архитектуры Челябинска, участникам отбора предложили выбрать одну из локаций в районе Салехарда и за день разработать для неё концепцию благоустройства, а потом презентовать.

Челябинцы выбрали пространство у скульптуры мамонта между Салехардом и Лабытнанги. Сейчас это место в основном пустует или используется как парковка. За день проектировщики проанализировали количество посетителей, активность общественного транспорта, местный ландшафт и разработали концепцию развития территории.

Южноуральцы предложила разместить игровые площадки, скейт-боул и футбольное поле, бокс-парк для кафе и персонала, а также обратить внимание посетителей на красоту ландшафта: поставить смотровую вышку и разместить небольшие скалодромы на возвышениях.

Из 10 концепций жюри отдало предпочтение работе челябинской команды. В марте архитекторы поедут в Салехард на оффлайн-программу «Северное благоустройство», чтобы участвовать в разработке проектов общественных пространств Салехарда. Программу курируют ведущие специалисты в сфере арктического благоустройства.

Будут ли их после окончания курс привлекать для создания общественных пространств в Челябинске, не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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