Самые крутые слухи недели: земля обетованная

Лови момент

Говорят, на фоне происходящих в мире событий, челябинский губернатор решил воспользоваться острым «энергетическим» моментом, чтобы вернуться в свою профильную команду – стать помощником российского вице-премьера Новака, с которым он знаком еще с норильских, так сказать, времен. Ибо часть федеральных чиновников начинает покидать госслужбу, опасаясь санкций, и пытаясь успеть в еще оставшиеся для них люфты прежней синекуры «на два дома». АЛТ счел, что это его шанс побыстрее вернуться в более желанную столичную жизнь навсегда (а не наезжать в Нерезиновую на выходные и праздники).

К тому же они со второй половинкой, оценивая нынешний кризис, не без оснований решили, что текущая ситуация, может сыграть с ними злую шутку – они могут застрять в ЧО на более долгий срок, чем планировали даже в худшем для своей семьи варианте года три назад, когда тогдашнему заму министра энергетики ( кстати, зам и министр были хорошо знакомы еще по совместной деятельности в Норильске) предложили за некий серьезный служебный проступок (молва утверждает, что к Крыму) поправить карму, отработав хотя бы один срок на губернаторских галерах Южного Урала (сначала, правда, заикнулись о Мурманске, но потом кремлевские звезды сошлись по-другому).

Подстраховка

Ну, а для продолжения привычной жизни, к которой привыкла первая чета региона, Т и Т таки решили подстраховаться и оформить гражданство по одной из линий предков. На всякий, так сказать, туристический случай или черный день.

К слову, озаботился обретением новой родины – по похожей своей линии – и предшественник челябинского губернатора – Борис Дубровский. Инсайдеры говорят, что «Бориска» всерьез встревожен: мол, Швейцария ненадежна, вид на жительство даже его категории – при серьезных вложениях в местную экономику – ничего не гарантирует в нынешней ситуации, а возвращаться на малую родину рискованно. Правда, говорят, есть у него мысль пересидеть сумрачное время в Дубае, где его семья арендует весьма комфортную недвижимость.

Спешно «заскочить» в последний вагон, где остались лишь багажные полки, пытаются и вице-губернатор региона госпожа Г. и спикер Челябинской думы господин Ш. В принципе, имеют право по рождению и невзгодам, что в определенный период прошлого века пережили их предки. Но выглядит это, мягко говоря, не очень, учитывая объем плюшек, что они получают из бюджета, сформированного из отчислений налогоплательщиков и пенсию, что пока им гарантирует (по закону, разумеется), государство.

А вот отец и сын Мительманы, уже давно подстраховавшиеся на всякий «паспортный» случай, не заморачиваются по поводу возможных встреч с родственниками на Кипре, например, где давно обретается со своим семейством дочь старшего и сестра младшего, но теперь как-то с осторожностью относятся к самой идее частого общения с боссом младшего – бывшим губернатор региона Юревичем.

Не грустит и вице-спикер регионального ЗакСо, левая рука (или правая нога) губернатора Олег Гербер: говорят, он уже давно подстраховался обретением – на совершенно законных основаниях – дополнительного Отечества.

Каледония, Каталония

Печалится по поводу невозможности путешествий глава Общественного совета при челябинском Минпроме Сергей Комяков, имеющий близких родственников, давно обосновавшихся в Новой Каледонии, где, собственно, он проводит (пардон, проводил) минимум по неделе ежемесячно.

Грустит – доберется ли в ближайшие месяцы до своей каталонской виллы и бывший госдеп, челябинский коммерсант Андрей Барышев – а недвижимость, говорят, милейшая: минуты три до моря…

Еще сильнее печалятся «прописанные» в Тоскане Аристовы и Кретовы – их нынешний вид на жительство ничего не гарантирует.

Хлеба. Без зрелищ

Пытаясь прогнозировать обеспечение продовольствием население вверенного ему региона, мало что понимающий в этой «кухне» челябинский губернатор намерен предоставить дополнительные полномочия единственному заму, который в этом сечет – Сергею Сушкову.

Но Сушков, если верить инсайдерам, совершенно не горит желанием взвалить на себя дополнительные обязанности, ибо ситуацию с ценами, если говорить напрямик, на еду сейчас не может предсказать ни один профильный аналитик.

Поэтому он намерен загрузить по полной главу местного минсельхоза Кобылина. А заодно предложить беспрецедентную программу поддержки региональных фермеров. Якобы, он уже озвучил инициативу АЛТ: потратить деньги, предназначенные на красивые культурные проекты, слишком обременительные в сложившейся непростой ситуации, на продовольственную безопасность региона.

Возвратка

Говорят, неприятности со стороны ВГТРК начались у начальницы местного отделения холдинга – Евгении Дмитренко. Кто-то из аналитиков зацепило ухом вещание ее бывшего коллеги и сотрудника на самом льготном в компании положении – Вячеслава Холмса (в миру Афанасьева) – ныне «открывающего Америку» на русскоязычном нью-йоркском радио и чехвостящего в отведенном ему эфире действия властей недавней родины – и малой, и большой. И хотя за нынешнее состояние ума Холмса – Афанасьева г-жа Дмитренко не отвечает, но ее прежняя многолетняя близорукость и лоббирование интересов этого ренегата (Х-А являлся больше двух десятилетий паркетным журналистом при местной исполнительной, да и законодательной власти, был одним из руководителей ОНФ региона и довольно долго значился доверенным лицом президента, пока не обрел новую – западную веру в лучшее будущее) могут стоить ей нынешней должности, а дорога в телекомпанию Гербера ей уже тоже заказана.

Правда, некоторые источники полагают, что вскоре ЕД может заменить Людмилу Шестеркину – руководителя журналистского направления в ЮУрГУ и одного из советников по идеологии уходящего из универа ректора Александра Шестакова .

Прощается, но не уходит

Впрочем, как говорят, последние события заставили ректора Шестакова пересмотреть свое решение переквалифицироваться из ректоров в президенты вуза. Из министерства высшего образования и науки ему, якобы, поступил сигнал, что в нынешней сложной ситуации федеральные чиновники придерживаются мнения: «коней на переправе не меняют».И уж лучше опытные администраторы встанут во главе очередного переформатирования высшей школы, когда связи с иностранными коллегами и публикации в статусных западных научных журналах не поощряются, в отличие от установок для академического сообщества прежних двух десятилетий, когда эффективность ученых оценивалась исключительно по их активности в Европе и США.

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