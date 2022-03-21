Самые крутые слухи недели: операция «Спекуляция»

Охота на ширпотреб

Говорят, в историю с дефицитом круп, сахара, соли, прокладок и моющих средств уже вторую неделю вносят лепту владельцы и управленцы крупных оптовых баз регионального центра и вообще ЧО. Инсайдеры сплетничают, что вместо своих прямых обязанностей (развозить товар по точкам), шофёры этих предприятий – по распоряжению директоров – с утра выезжают скупать самый ходовой товар в сетевые магазины, получая за каждую купленную коробку или мешок по 50 рублей от своего менеджера.

Если в начале марта больше всего скупали сахар, муку, остатки итальянских макароннных изделий, кофе, чай и приличные конфеты и шоколад, то неделей позже началась охота за «мыльно-рыльным» ассортиментом, поскольку в коммерческой среде прошла молва об увеличении стоимости следующей оптовой партии порошков, мыла, предметов интимной и прочей гигиены, что ожидалась в городе к концу марта, – аккурат на 100 процентов. Что и произошло – стоимость трёхкилограммовой пачки эконом-версии порошка увеличилась ( в оптовом варианте) с 360 до 630 рублей.

Цена дешевой туалетной бумаги выросла наполовину. На этом фоне сетевые магазины решили распродать по старым ценам относительно дорогие «капсульные» стиральные средства, остатки дорогой 3-4-слойной туалетной бумаги, нишевых средств для ухода за мебелью, кухонными поверхностями и пр., поскольку оптовики активно ищут куда более дешевую замену в дальнейшем. Пытаясь, однако, сохранить, при возможности поставки небольших партий моющих средств для сегмента покупателей, которые смогут себе это позволить при «любой» цене на привычные химсредства.

Ландыш серебристый

Говорят, что парфюмерные супермаркеты намерены минимум треть своих площадей перепрофилировать под уходовую продукцию из Белоруссии и воды (туалетные) от отечественных производителей. А также рассмотреть возможности расширения израильского сегмента – от моющих средств и бытовой химии до парфюма и ухода, пока представленного весьма скудно отдельными товарами московской фабрики израильской марки «Зеленски и Розен». Носочно-чулочный ассортимент также претерпит изменения: на смену итальянским производителям придут сербские, белорусские, китайские и отечественные.

Капуста с картошечкой

Говорят, экс-губернатор Сушков ведёт нескончаемые консультации по своему прежнему – аграрному профилю с фермерскими хозяйствами региона на предмет их финансовой поддержки для производства дополнительной продукции – зерна, овощей, а также создания условий для производства местного сыра – по приемлемой для населения цене.

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Фермеры не готовы взять обязательства, которые он им предлагает по объемам. Во всяком случае, на этот год. Единственный латифундист, который готов рискнуть и заключить договоры на большие поставки мяса к осени, – бывший министр сельского хозяйства области Иван Феклин. Помощь в обеспечении региона продовольствием готовы оказать и попавшие под санкции уральские олигархи, чей индустриальный бизнес присутствует в регионе. По совместительству они имеют крупные сельскохозяйственные предприятия на юге страны.

Региональный кутюр

Говорят, первая леди региона тоже решила внести свой вклад в создание натурального хозяйства. Точнее, областной системы импортозамещения в плане создания в ЧО своих марок одежды и обуви, которые будут производить не миниатюрные партии платьев или пальто, а позволят восполнить объемы, ныне обеспечиваемые турецкими, китайскими товарами и остатками европейских коллекций. Мадам Т рассчитывает, что уже имеющиеся дома моделей и ателье местной высокой моды смогут расширить свои небольшие вип-ниши; кроме того, есть расчёт на быстрое создание успешных коллабораций с московскими, свердловскими и минскими кутюрье. Что касается обуви: есть амбициозная мысль о создании модных войлочных кроссовок и дерби, сандалий и эспадрилий из конопли и крапивы.

Дороже золота…

…может быть только у золото у поставщиков региональных салонов. Ювелиры хватаются за голову от рыночной стоимости – от 5 тысяч рублей за грамм. Цена спекулятивная, говорят специалисты. Спекулятивной была даже прежняя цена – 3,5 тысячи. Но нынешняя выше даже продажи золота, как говорят мастера, «три девятки» – банковского.

В такой ситуации мастерские не берут заказы на изготовление новых изделий, если заказчики не приносят свой драгоценный «лом», ибо простроить экономику при такой цене на сырье не могут. Эксперты говорят, что ювелирный рынок региона, и без того сократившийся за последние десять лет на три четверти, уменьшится еще вдвое.

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