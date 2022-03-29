Самые крутые слухи недели: печальный цирюльник

Красота требует жертв – финансовых

Текущая ситуация заставляет владельцев «куаферных» салонов покупать в гигантских количествах на год и более вперед – в долг, в том числе! – краски, шампуни, укладочные и уходовые средства для волос, фены, бигуди, выпрямители, плойки для волос и другие необходимые средства парикмахерского (а также маникюрного, педикюрного и косметологического) производства. Потому что оптовики не гарантируют уже в следующем квартале ничего – ни вменяемых цен, ни привычного ассортимента – в основном, от итало-французских корпораций и немецких фирм.

При этом даже самые «крепкие» представители сферы парикмахерских, массажных и косметологических услуг не уверены, что сохранят при таких небывалых тратах клиентскую базу. То есть, говорят мастера и владельцы салонов, клиенты процентов на 80% останутся, но ходить станут реже, кто-то перестанет красить волосы, кто-то откажется от педикюра и маникюра, не говоря уж о косметологии и массаже.

Вообще, сфера деградирует еще с 2014-го года. Тогда подорожали приличные средства ухода и окраски, и люди начали ходить вместо одного раза в 4-6 недель – два раза в полугодие. В пандемию ситуация ухудшилась, но клиентская база сохранилась, поскольку ряд дорогих и эконом-салонов не смогли удержаться на плаву. Хотя часть клиентов, особенно длинноволосых, стала ходить не чаще раза в год, а краситься народ начал самостоятельно, ну, буквально повсеместно.

Читайте «Новый День Челябинск» в telegram

Прогнозы на 2022-й пессимистичны: чаще клиенты в салон ходить не станут, часть найдет более дешевые услуги; часть перейдет на самообслуживание. Устойчивый сегмент – чиновники обоих полов и служащие «небедных» частных корпораций и холдингов, предприниматели с устойчивым бизнесом и члены их семей.

Ремонт по цене обновки

Невесело настроена и такая сфера услуг, как ремонт обуви и сумок. «Дешевый Китай, обувь т.н. совместного производства или белорусские «лапти» мы найдем чем починить. Но уже сейчас в дефиците испанские краски для восстановления дорогой и умеренно дорогой итальянской обуви, прибалтийский полиуретан для профилактики и набоек, европейские карабины и молнии, да что там – рынок цветных качественных кремов – польских или немецких – для обуви потерпел невосполнимые утраты. А все эти товары – самый доступный материал для мастерских в плане качества при необходимом большом объёме», – констатируют хозяева и администраторы мастерских.

Мы в такой ситуации, продолжают сетовать ремонтники, никогда не были – что делать, когда все прежние каналы оптовых закупок и вообще закупок отвалились – не знаем. Даже если найдем приличные аналоги – они будут минимум в два раза дороже прошлогодних материалов. А в этом случае и цена ремонта взлетит, не говоря уже о реставрации – до цены пары приличной европейской обуви в 2021-м.

А нужен нам берег турецкий?!

Грустят и торговцы итальянской и немецкой обувью: мол, за рубли никаким путем нам не купить и не доставить обувь к будущему осеннему сезону, по счастью, летнюю и весеннюю обувь закупили еще в конце 2021-го. Но немного: и цены кусались, и заказы те же итальянцы по обуви и сумкам отшить из-за пандемии не смогли в заказанном объеме.

Отваливается и польский сегмент производства, и португальский – не полная, но достойная альтернатива итальянской или испанской обуви. Остается, как вариант, дорогой турецкий производитель. Но за рубли с ними сложно будет договориться. А эконом-ассортимент и за рубли нет смысла покупать – в этом плане проще привезти Китай, но вся проблема, дескать, в том, что наш покупатель привык к более качественной обуви. «Китайцев», к тому же, они могут купить в магазинах другого ценового и ортопедического сегмента.

Tertium non datur

Меж тем, говорят, чиновники региональных ведомств, которым поручено сдержать рост цен на продукты, стройматериалы и лекарства и при этом обеспечить их наличие, недоумевают по поводу распоряжений губернатора Текслера: как это сделать?

Мол, в текущей ситуации, это совместить невозможно. Он же в прошлом коммерсант, менеджер частной компании, должен понимать: если, нарушая законодательство, заставлять держать сеть и розницу низкие цены, то возникнет дефицит товаров на полках и, соответственно, как век назад, как полвека назад – чёрный рынок. Поскольку в кризисные времена или всё есть при максимально высоких ценах, или ничего нет по формально низкой цене – tertium non datur.

Главное, чтобы костюмчик сидел…

Меж тем, на фоне импортозамещения и разворачивающейся кампании патриот-универсалий, челябинский губернатор рассматривает вариант эффектной демонстрации импортозамещения. В том числе, «переодеть» региональных чиновников в костюмчики от фирмы «Пеплос».

Трудно сказать, знает ли АЛТ локальную историю о том, что это номер уже проделывал четверть века назад один из его предшественников – Петр Сумин. Правда, он принарядил в местные наряды только свою службу безопасности – как в униформу.

Просвещать или воспитывать?!

Воспитывать, не просвещая. Вероятно, такова задумка очередных реформаторов высшей школы. В данном случае, вузов педагогического профиля. Еще точнее, историков, которых педуниверы готовят для школьной профессиональной стези.

С учетом меняющегося контекста, из программы подготовки школьных учителей истории решили изъять курсы социологии и мировой культуры, а также сократить всеобщую историю… И, если верить инсайдерам, это только начало большой «перековки» исторических кадров.

Внимание! Редакция «Новый День – Челябинск» за содержание и достоверность информации, опубликованной в проекте «Самые крутые слухи недели», ответственности не несет.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»