Самые крутые слухи недели: пятая точка

Индивидуальная гигиена

Говорят, что в региональном правительстве начали экономить не только бумагу для офисной техники (печатая рабочие документы, подлежащие правке, на реверсе уже неактуальных документов), но и салфетки в столовых и даже… туалетную бумагу. Потому что привычная каждую неделю дорожает, и вообще – с прицелом на её потенциальный дефицит или полное исчезновение из отечественного гигиенического ассортимента.

Сначала подумывали перейти с трехслойной на двухслойную, затем решили поменять производителя – на более дешёвого.

Ну, а потом решили-таки приобретать приличную бумагу – но только для начальства. А рядовому чиновному «планктону» намекнуть или сказать прямым текстом, чтобы салфетки и прочие «бумажные» предметы личной гигиены все приносили на работу с собой – мол, давно же действует такая практика в медучреждениях. По ходу дорожания мыльно-рыльного ассортимента решили, что и мыло каждый для себя в состоянии приобрести.

Но возникла некая ментальная проблема: а как быть с этой туалетной 3-слойной для вип-поп?! Не у каждого же, допустим, начальника управления индивидуальный клозет. И что – ходить солидным дядям и тетям с гигиеническим несессером? Как-то стрёмно в присутсвенном-то месте. Или помощник должен непосредственно до похода начальника забежать повесить рулончик, положить кусочек мыла, а после того, как руководитель покинет «кабинет задумчивости» – оперативно все собрать до следующей нужды?!

Завис в воздухе и еще один аспект: а как быть с «гостями» ведомств? Сказать, чтобы тоже приезжали – приходили со «своим» – неловко, не пускать в места общего гигиенического пользования – некомильфо.

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А пока «золотое» решение на подходе, в администрации наблюдается явный перебой с «туалетными принадлежностями». И, если верить инсайдеру, не только по вышеизложенным причинам, но и потому, что особо экономные старожилы присутственных зданий, а также некоторые гости просто годами «тырят» – прямо рулонами и кусками, пачками и банками туалетную бумагу, мыло, салфетки и прочую «дезинфекцию».

Всюду жизнь

Говорят, один из самых одиозных персонажей регионального чиновничества, уроженец Карталов и магнитогорец « о духу» Евгений Тефтелев решил жениться. Потому что 67 лет, а жена не захотела встречать закат жизни с «уголовником». И он все-таки не Адонис, а, скорее, напротив, к тому же «болен, далёк» от дел. И потому, что дама, отвечавшая за его сердце, и когда он был мэром Магнитки, и когда стал главой Че, и когда он стал обвиняемым, подсудимым, а затем и осужденным, оставалась рядом. Хоть в большой квартире в Курчатовском районе областного центра, хоть (до этого) в еще большей в центре Магнитки, хоть в коттеджах на паре лучших региональных озер – почти в заповедной зоне. И даже готова скоротать с возлюбленным срок его уголовного наказания в качестве законной жены.

Правда, злопыхатели врут, что ЕНТ преследует женитьбой и пратикчную цель: чтобы ему разрешили жить не в колонии Атлян, а в Миассе – городе, в непосредственной близи от этой колонии (за пребывание ЕНТ в которой адвокаты пока еще бьются, а осужденный уже воспринимает как данность и даже простаивает следующий ход по улучшению своей жизни). Более того, ЕНТ уже собирает деньги от не оставивших его в беде товарищей (в основном, экс-чиновников и экс-менеджеров Магнитки) – типа, как аналог свадебных подарков, из которых говорят, самым щедрым обещает стать финансовое подношение от семьи Дубровских – что-то около полумиллиона. Рублей, конечно. Еще полмиллиона готов выделить «астральному близнецу» старший коллега Тефтелева – экс-мэр Миасса Владимир Григориади, тоже осужденный за взятку, но уже искупивший свою вину в колонии и освобожденный по УДО. Более того, Григориади – широкая душа, даже готов устроить «товарищу по несчастью» свадебное торжество в Миассе «скромное, но с размахом» и найти молодым уютное гнездышко для миасской жизни.

Печатное клеймо жениха

Готовясь к торжественному событию, ЕНТ даже хочет слегка поправить репутацию. В …Википедии. Инсайдер уверяет, что некто из близких Е. Тефтелева вот уже несколько недель пытается убрать из текста этой электронной энциклопедии особо неприглядные моменты уголовного дела ЕНТ, а главное его обозначение в начале статьи как «Взяточник». Ну, то есть, человек редактирует текст и закрывает новую версию. А максимум через сутки – неубиваемое «взяточник» вновь лезет в глаза с первой строки статейки Вики об ЕНТ. Говорят, ЕНТ прямо переживает, что кто-то его испытывает к нему такую «стойкую неприязнь».

Кастинг «замариновали»

Говорят, что, как и полагали наблюдатели, очередная просьба отставленного не так давно из спикеров ЗакСо Владимира Мякуша осталась невыполненной губернатором. Мол, партия власти не будет двигать на выборах по одномандатному Троицкому округу его протеже и экс-депутата регионального парламента, экс-комсомольскую функционерку Марину Поддубную вместо выбывшего в Госдуму Владимира Павлова. Во-первых, потому, что она просит профинансировать ее выборы. Во-вторых, потому, что Мякуш денег для нее не нашел. И свои не дает. И у преемника Лазарева не нашел поддержку по поводу такой кандидатуры. Более того, Лазарев, якобы, вообще сказал, что и на региональную приемную «ЕР» ему такой кадр «не надь».

В-третьих, потому, что на сентябрьские довыборы, вроде бы всерьез и с деньгами собрался нынешний мэр Троицка, Александр Виноградов – опальный в команде Текслера. Которому поддержку, в основном, финансовую, обещал родственник – экс-губернатор ЧО Борис Дубровский.

Во всём опять виноват Вайнштейн?! И не один…

Говорят, что одному из медицинских фаворитов Ирины Гехт, находящемуся в СИЗО заму регионального минздрава Александру Кузнецову, дорогих толковых адвокатов оплачивают вскладчину семейства Лейвиковых, Вайнштейнов и …Юревичей ( последнее – через помощницу Юлию Бобылёву, экс-помощницу Марка Лейвикова). Ибо молчание упомянутого чиновника – золото, и с каждым днём оно только дорожает.

Потому что, если верить инсайдерам, это очередное медицинское дело при новом начальстве в одном из силовых ведомств только начинает набирать обороты. И в орбиту интересов правоохранителей уже начинают входить медицинские бизнесы, связанные тесными узами со всеми тремя семействами и – деловыми – по роду деятельности ( на поставки медтехники) – с Алексом Кузнецовым и – выше – по местной вертикали и вплоть до «мадам Арбидол»…

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