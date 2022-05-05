Самые крутые слухи недели: «С целью капитального ремонта Провала…»

Леди Агата

Говорят, что очередное медицинское дело – вокруг зама минздрава Кузнецова и не думает близиться к завершению, а лишь набирает обороты.

В этой ситуации губернатор таки решил не уговаривать министра Юрия Семенова доработать до лучшего момента для рокировок. И думает: уговорить на его должность старого медицинского волка Вербитского или все-таки назначить, по своему кадровому обыкновению, даму – Агату Ткачеву, за которую очень хлопочет семья Голиковых – Христенко. Тем более, что Елена Трофименко – их человек (а также человек Вайнштейнов) – уже намечена на должность горемыки Александра Кузнецова.

Кроме того, как говорят, вице-губернатор Мамин давно уже присматривается к ЧО ФОМС – якобы есть у него на эту реперную финансовую точку свой человек… Правильно – экономист из Норильска.

Дождливый день в Солнечной долине

Очень своевременно, накануне очередного летнего сезона, если верить компетентным инсайдерам, СК передает в прокуратуру материалы по уголовному делу в отношении Василия Сороки – и бывшего директора горнолыжного бизнеса « Солнечная долина», и экс-вице-мэра Миасса – касательно занимательной арифметики, связанной с вилочкой в продажной и рыночной цене парочки земельных участков, которые фигурант продал владельцу Долины Олегу Сиротину в свою бытность вторым человеком в миасской горадминистрации.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Сиротин оплачивает адвокатов своего недавнего менеджера. И даже готов погасить ущерб в 8-9 млн., который понёс миасский бюджет из-за заниженной суммы продажи курортных кусочков.

Но тут с ним не согласно следствие, которое заказало экспертизу по оценке участков региональной ТПП. А эксперты торгово-промышленной палаты уверены, что ущерб в два раза больше. Ибо Сиротин купил землю за 2,5 млн., а стоит она не меньше двадцати с половиной.

Эта территория курорта арестована – до окончания суда, даже начало которого пока в зоне неопределенности. Что очень расстраивает Олега Сиротина – у него на этой земле новые бани и купальни, которые могли бы принести доход уже в этом году. Но из-за следственных процедур всю эту курортную роскошь нельзя эксплуатировать. Сиротин бьется во все двери (говорят, нынешняя инстанция – генпрокурор): мол, кошмарят стабильный бизнес.

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Меж тем, другие инсайдеры полагают, что еще до суда Сиротин вообще продаст большую часть своего курортного бизнеса на Тургояке – дескать, москвичи на него и давят, и цену предложили приличную. Настолько, что Сиротин даже подумывает создать нечто аналогичное «Солнечной долине» в Германии – на паях со своим старым партнером, российским бизнесменам в бегах, бывшим депутатом ГД, бывшим внешним управляющим УраАЗа Валерием Пановым.

Ни дворца, ни метро

Говорят, губернатор ЧО намерен отказаться от своей «идеа фикс» – помпезного Дворца Бракосочетаний в областном центре. Идея, собственно, принадлежит его супруге, довольно разумно еще в первый год присутствия Текслеров в регионе предложившей этот проект как гарантию электоральной симпатии всех потенциальных невест и их мам, ибо все ЗАГСы региона – стыд и срам, а ИТ, как говорится, знает, о чём мечтают все женщины. Отказаться на время – ибо в нынешней ситуации даже «половинчатый» инвестор, как говорят, решил отказаться от этого несвоевременного вложения.

Сам же начальник региона считает, что первым делом, нужно довести хоть до какой логики транспортный проект, конкретно – трамвайный.

А осведомленные чиновники грустно шутят: все как всегда, сначала свернули метро, потом метротрамвай, а теперь и хрустальную мечту девушек готовы порушить.

Согласно логике

Впрочем, даже трамвай (он же метротрамвай) – не главный сегодняшний приоритет АЛТ. Главный – сделать ЧО неким ядром евразийства. В этом плане губернатор намерен продолжать поддерживать историко-гуманитарное академическое сообщество, сделавшего своей миссией пропаганду идей евразийства как поступательного исторического движения, участником коего всегда был регион.

А базисом евразийства станет ТЛК «Южноуральский», заложенный еще предшественниками АЛТ, но обретающий второе дыхание в изменившихся макроусловиях, когда ставка на ТЛК – естественная мера, связанная с потенциальным ростом товарооборота страны с Азией, и, как следствие, – с увеличением грузопотока, в том числе. На данный момент пропагандисты губернатора во всю пытаются «присвоить» шефу всю славу по этой «победе прозорливой логики над санкциями». Аудитория – столичные кураторы, ибо под расширение этой продуктивной идеи региональные чиновники надеются получить транш.

«Чтоб не слишком проваливался»

Заслужить похвалу федералов и репутацию мудрого патриотичного госдеятеля надеется и преемник Владимира Мякуша. Александр Лазарев и его команда неустанно думают – какие законотворческие инициативы одновременно принесут деньги в бюджет и помогут бизнесу. Про кредиты бизнесу уже заявили сверху. По поводу денег на экологию пока молчок. Так велено. Появились предложения ввести местный налог для работающих с целью капитального ремонта чего-нибудь социально-значимого для большинства, но после мысли о дорогах эту идею отринули. А с оплатой за капремонт и так все обстоит негладко – неплатежи населения растут как на дрожжах.

Поэтому опять, как фальшивая монетка, вернулась идея о введении налога на бездетность.

Ну, а остряки по этому поводу вспомнили цитату из классики: «С какой целью взимаются пятаки? – С целью капитального ремонта Провала».

Секонд пэйпэ

Говорят, что нехватка денег на канцелярскую рутину, а также дефицит офисной бумаги заставил отдельные кафедры отдельных вузов пойти на хитрости в духе «экономика должна быть экономной». Так они стали вторично использовать бумагу, на одной из сторон которой уже имеется текст или схема – для всяких внутренних документов и доски объявлений. Это вторсырье – за незначительное вознаграждение – приносят, в том числе, и студенты – по сотне за стопочку, в которой от 50 листов – черновики, курсовые и пр.

Правда, говорят, иногда возникает путаница, моментами весёлая, когда секретарь прикрепляет листочек не нужной стороной, а первичным текстом.

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