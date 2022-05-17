Самые крутые слухи недели: Будь готов!

Шестой. Или тринадцатый?

Говорят, что глава Южного Урала может стать шестым «отказником» в ряду губернаторов, отказавшихся в мае (почти одномоментно – перед вторыми майскими праздниками) от амбиций идти на очередные губернаторские выборы. Согласно разным источникам, Текслер понимает все проблемы, которые не может разрешить, заявив в регионе несколько громких проектов (в том числе, и злосчастный метротрамвай). Беспокоит его и рост уголовных дел, связанных с коррупцией, среди его непосредственных и «посредственных» подчиненных. Еще четче АЛТ понимает, чем это грозит его карьере (тем более что у его федерального послужного бэкграунда есть «пятна»). И не перестает искать новое место работы – в столице. Не важно – на госсужбе, в госкорпорации и т.п. Но всякий раз новая службы срывается – по тем или иным причинам. А тут, якобы, ещё вторая (она же – лучшая) половина подзуживает: упустим момент, вообще никогда не вернемся в столицу.

Сплетники уверяют, что и сейчас у АЛТ есть аж два предложения: первое – в сфере энергетики; второе – в транспортном сегменте, завязанное на логистике торговых отношений РФ с Южной Кореей и Китаем. Но оба не стопроцентны, говорят, инсайдеры. Так что, АЛТ может и погодить «отставляться». Точнее, подождать следующей череды «самоотводов».

Меж тем, некто уже принес в команду АЛТ разрушительную новость: мол, появился очень серьёзный реальный претендент на губернаторскую должность с харизмой, которая сейчас очень востребована Кремлём. Речь идет о нынешнем магаданском губернаторе Сергее Носове.

«Нас сливают или что?»

Говорят, однако, что Носов может стать губернатором объединённых уральских регионов – со столицей в Екатеринбурге. Ситуация 20-летней давности, когда многие свердловские коллеги Носова (чья деятельность тогда была связана с Нижним Тагилом) из числа только складывающейся олигархии не желали его появления в новом качестве – главы Свердловского региона – радикально изменилась, и теперь свердловчане обеими руками за его кандидатуру. Устраивает этот вариант (хоть объединенный, хоть Носов – новый глава ЧО) и такой важный политэкономический сегмент Южного Урала, как Магнитогорск.

Как известно, Носов – внук одного из советских директоров Магнитки. А этот город так чтит своих успешных земляков, что был согласен на такую сомнительную фигуру, как Борис Дубровский, во главе всех южноуральцев.

Впрочем, есть у политэкспертов и альтернативное мнение: объединенный Урал или существующие территории возглавит не привычный населению политик или хозяйственник, а военный человек. Потому что ситуация такая.

По этому поводу местные чиновники и депутаты, и просто политически озабоченные южноуральцы, кстати, всерьез обсуждают возможный вариант отмены прямых выборов губернатора.

Главное – успеть с инициативой

Обсуждают этот вопрос (с непрямыми выборами губернатора) и в окружении спикера ЗакСо Александра Лазарева. Не в плане: « А-а, Текслер уходит, что делать», а в плане инициативы – снизу на самый верх: мол, мы готовы в столь тяжкое время сэкономить на демократии, точнее, сузить её со всего электората на его лучших представителей – местных, так сказать, выборщиков, то есть депутатов.

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А другой инициативой, с которой Лазарев надеется не прогадать и заявить о ней или поддержать её вовремя (то есть проявить политическую дальнозоркость), является предложение по широкому охвату детских школьных масс новым старым воспитательным движением – пионерским.

Куда тяжелее в его корпусе идут вопросы о возможных мерах поддержки промышленности и бизнеса – любого – в нынешней непредсказуемой ситуации, которая пока, кстати, из-за инертности, свойственной экономике и финансам, не вырисовывается (даже для экспертной оценки) во всей своей кризисной трагичности.

В печали

А вот служащие промышленной группы Метран начинают впадать в уныние. Последствия исхода Эмерсона из РФ пока неясны местному менеджменту. О чем руководители относительно четко сказали и коллективу челябинского завода. А у специалистов, уже привыкших к стабильной, интересной, хорошо оплачиваемой работе – дети, у многих – дорогая ипотека, такие же недешевые увлечения и запросы.

Самое неприятное, поделился на правах анонимности инсайдер из числа технического персонала предприятия: «даже в пандемию мы могли с легкостью найти себе новое место работы, в том числе и в зарубежных филиалах Эмерсона, а что будет теперь, если потеряем работу?! Ситуация в экономике не обнадеживает. Вариант эмиграции отпадает. И непонятно – насколько. Вид на жительство – утопия, израильское гражданство – у единиц, да и конкуренция другая, иврит нужно знать, а у нас, в лучшем случае, рабочий английский…»

Бойкот

Говорят, почти полное исчезновение из местной повестки Ирины Гехт связано не только с уголовными делами и отставками в минздраве, но, как это ни странно, и с конфликтом на поле местной пропаганды. А точнее, с конфликтом ОТВ (и его лидера Олега Гербера) с протеже Ирины Альфредовны – экс-ведущим канала Алексом Лебедевым, который теперь еще и судится с бывшим работодателем. Сплетники болтают, что этот Лебедев был то ли другом сына вице-губернаторши, то ли сыном ее подруги, то ли женихом какой-то вип-невесты из числа знакомых Гехт… Короче, в любом случае, человеком из разряда «друзья брата жениха», которого Гехт протежировала под его карьерные амбиции и некие свои политические и прочие цели. Хотя проект был изначально странен: действительно, зачем вчерашнему московскому студенту провинциальное телевидение, да ещё под эгидой местной исполнительной власти… Но, в итоге, все закончилось, как и предполагалось – недружественным расставанием вполне традиционного СМИ с «оригиналом»-ведущим и чередой выяснения отношений.

Теперь, говорят, мадам Гехт пристраивает «человечка» к своим старинным друзьям Вайнштейнам – раскрутить маховик их пиара, затрагивающего самые разные сферы семейного бизнеса – от энергетического и строительного до медицины и индустрии красоты.

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