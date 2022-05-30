Самые крутые слухи недели: голод от ума

Курортный передел

Говорят, что очередной раунд битвы за «Увильды» (за право управлять курортом сражаются Александр Мицуков, его бывшая супруга Инга Майер и их сын Алекс), как и подвижки в «деле о земле» курорта на Тургояке «Солнечная Долина» инициируют столичные интересанты. В момент кризиса с зонами отдыха для россиян они пытаются, используя все возможности и все конфликты между партнерами, давить на нынешних владельцев – чтобы те согласились на продажу своих не вполне прозрачных активов.

Болтают, речь идет даже не об адекватной (то есть низкой) цене за ценные территории, а о самом согласии собственников – продать лакомые в нынешние времена места отдыха. Хотя, и цены на эти курорты немаленькие, даже несмотря на их не вполне актуальную для современных отдыхающих инфраструктуру – под полтора миллиарда каждый.

«Шурша узорчатою шиной…»

Автодилеры региона в печали – несмотря на то, что у трех самых крупных компаний склады полны, а цены на авто «поднебесные». И это касается не только китайских «автопалочек – выручалочек» (которые, кстати, как поступали, так и поступают, в том числе, и потому, что транспортная логистика универсальна – и по суше, и по морю).

Никто из продавцов авто и владельцев сервисов не надеется на чудо, при котором к осени ситуация изменится волшебным образом. Все полагают, что порушенные связи не спасет никакой сток и никакие «дособираемые» модели. В самом лучшем случае, по мнению продавцов, то есть, если все марки к осени вернутся на рынок РФ, производственные и продажные цепочки восстановятся хорошо если через год.

Цена доставки (невыбывших из цепочки китайских машин) уже увеличилась в разы (где в три, где в четыре), поэтому одна из востребованных китайских моделей – Haval F7х дошла в цене до 2 миллионов 700 тысяч, что не соответствует, как любят говорить дилеры, «клиентским ожиданиям». Остальные цены – даже на давно припасенный сток растут в той же тенденции. В результате – продажи авто упали за апрель в 6-7 раз, а майское падение эксперты прикидывают как восьмикратное (если сравнивать с прошлогодними данными этого рынка).

Особенно огорчили продавцов – что уж говорить о покупателях – печальные новости об исходе Renault.

Но и «перестройка» с BMW и Audi на Lada и УАЗ тоже полна неприятных неожиданностей, ибо уже возникли проблемы с продвинутыми комплектациями, поэтому дилеры придерживают продукцию с относительно большим количеством электроники, мультимедиа и т.д.

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Эксперты говорят, что рынок поставок начинает мутнеть, как и прогнозы по спросу на новые авто. Поэтому все крупные региональные игроки на рынке автопродаж уже нацелены на вторичный рынок авто. При этом, учитывая необходимость платить налоги и жалованье персоналу, топ-менеджеры и владельцы центров по продажи машин и автосервису готовятся к сокращению персонала. А персонал тоже – в индивидуальном порядке – начинает обрастать клиентурой, для которой услуги серого, а то и черного частника будут много дешевле обслуживания в белом автосервисе.

В целом, для сферы времена рисуют довольно мрачные. Поскольку при таком теневом развороте ситуации и цены на вторичном рынке будет формировать спрос и «потребности» продавцов, и фискальные органы начнут охоту на желающих подешевле – без кассы – обновить или отремонтировать автопарк.

Что любопытно, в инсайдерском порядке, автослесари салонов даже хвастаются, что в их личных гаражах и мастерских запчастей за годы работы с определенными марками запасено не меньше, чем у владельцев мастерских, где они работают, поэтому, если уж они раньше наработали клиентуру, то теперь расширить её – проще простого.

Но в целом, прогнозы касательно авторынка в ЧО пессимистичны, ряд экспертов полагают, что к концу года разорится больше 80% автопродавцов и владельцев автосервиса.

«Где ж лучше?!»

Практически аналогично обстоит дело и на рынке жилья. Специалисты пессимистичны касательно нового строительства, правда, полагают, что уже начатые проекты будут введены в строй даже раньше срока – по разным причинам наблюдается приток рабочих – строителей и отделочников (не только мигрантов). Кроме того, в ситуации нестабильных цен на стройматериалы строители стремятся избежать лишних рисков с долгостроем.

Поскольку рынок строительства жилья начал проседать еще в пандемию, практически все строительные фирмы занялись и риелторской «подработкой» на рынке вторичного жилья. Уже к осени прогнозируются основные продажи именно на вторичном рынке. И, как следствие, рост объемов ремонтных работ – в этой нише даже крупные фирмы начинают планировать свое «сервисное» будущее.

Несладким видятся и перспективы общепита. По разным оценкам, к концу года свернут свою работу не менее трети из работающих сейчас на рынке заведений.

Академметаморфозы

Говорят, на фоне переобувающегося в воздухе топ-менеджмента федерального министерства науки и высшего образования (еще вчера велевшего вузовскому ППС отчитываться за свою работу публикациями в западных высокорейтинговых журналах, а ныне решившего отказаться от Болонской системы) крайне неуверенно чувствуют себя гуманитарии ЮУрГУ, чьи темы счастливым образом много лет были интересны европейским коллегам. И очень комфортно ощущают себя сотрудники, не имевшие доброкачественных контактов с научными коллегами из европейских и ли американских университетов и фондов.

Особенно несладко приходится, если верить осведомленным людям, доктору исторических наук Андрею Епимахову. Годами ректорат ставил учёного Епимахова в пример его менее удачливым коллегам за большое, а главное стабильное количество публикаций в тех самых изданиях. Не обращая внимания, в том числе, и на ремарки самого археолога: мол, моя работа – часть большого международного проекта, а кости мы отсылаем англичанам, потому что в РФ нет соответствующей лаборатории для подобных исследований.

И правда, фамилия российского историка во всех статьях была одной из многих в славном ряду имен археологов из разных университетов. Но эти детали были неинтересны топ-менеджменту вуза, когда связи Епимахова помогали университету отчитываться за свою академическую эффективность. А сейчас АЕ, как человеку, занимающему определенную административную позицию в ЮУрГУ, «светит» исключение из европейского проекта. Да и вектор в министерстве и стране поменялся. И посему заслуженный человек, известный археолог перестал быть интересен ректорату – иссяк как «вечный» источник «победно-реляционной» отчетности. И не исключено, уже к следующему учебному году лишится своей нынешней административной позиции, которую, если верить инсайдеру, может занять относительно молодой историк – варяг, занимающийся «русско-украинской» тематикой.

Диногрифон

Почти смешная история приключилась с челябинцами, что привезли маленьким детям своих московских друзей «Зоологическое печенье» – в куче других гостинцев. Дарители полагали: будут наши и столичные отпрыски рассматривать – угадывать зверушек, вот и подружатся быстрее. Детям – детсадовцам было сказано: пока не угадаете, кого испёк кондитер, – не ешьте.

Разгадать же загадку пекарей не смогли даже взрослые. Нет, отдельных персонажей сладкого зоопарка узнали все и сразу: улыбающегося льва, слона, сову, носорога, обезьянку «с титями», но остальные зверушки так и остались тайной. Тогда взрослые решили узнать название и реквизиты изготовителя и вместе с детьми написать ему письмо: не ругательное, а вопросительное. Интересно же, кого для формочки имел в виду фабричный художник. Теперь ждут ответа от производителя: кого же им предстоит съесть.

Кстати, говорят, печенье вкусное хрустящее. Но дети его еще не пробовали – не хотят есть безымянного монстра.

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