Самые крутые слухи недели: парад ушельцев

Тени прошлого. Зловещие

Говорят, что поспешное избрание президентом ЮУрГУ пока еще действующего ректора Шестакова связано с некими фобиями самого Александра Леонидовича и политическим контекстом.

Инсайдеры утверждают, что после конфликта с недавно ушедшим главбухом вуза – проректором университета по экономике Людмилой Бойковой и еще более тяжелого, произошедшего несколько лет назад разрыва с другим экс-проректором, практически другом юности Виктором Катачковым, президент-ректор стал болезненно подозрительным и недоверчивым. И потому даже его почти утвержденный преемник Антон Коржов не кажется ему достаточно верным человеком.

Вот пока еще всесильный руководитель и подстраховался (в том числе, и с помощью связей на федеральном уровне), организовав себе «вторую жизнь».

Вообще президентом Шестаков планировал стать еще в прошлом году, отправив в отставку своего бывшего шефа Германа Вяткина. Ибо уже в прошлом году федералы могли его «отставить», но ректору удалось подзадержаться еще на год, поэтому должность президента оставалась вакантной.

Но в этом году выбить себе «статус Садовничего», то есть некое ректорское бессмертие, не получилось, потому что наверху важным стал аспект его многолетних связей в Массачусетским университетом и тот факт, что дочь ректора уже оооочень давно двигает науку в США и живет в жарком Майами.

Поэтому, утверждают инсайдеры, новым ректором, правда, в подвешенной версии «и.о.» станет нынешний зам Шестакова по науке. Возможно, исполнение обязанностей Антоном Вениаминовичем продлится долго. Не исключено, что в Че объединят таки два вуза – ЧелГУ и ЮУрГУ в один университет, и, вполне вероятно, что если новым ректором министерство науки и «вышки» видит Сергея Таскаева, то и.о. Коржов станет одним из его первых замов.

«Чубайс мне друг…»

Говорят, что посильную помощь в административном самосохранении ректору ЮУрГУ оказал Виктор Христенко, заинтересованный в развитии на академической площадке идей евразийства. Но, если верить столичным сплетникам, у Христенко сейчас тоже нелегкие времена – как у одного из «ближайших людей» Чубайса.

Собственно и всей своей федеральной карьерой Христенко обязан именно Чубайсу, поддержавшему понравившегося ему во времена жёсткой приватизации провинциального чиновника, когда в 1996-м году тот остался не у дел (после поражения его босса – губернатора Соловьева на выборах).

Многолетняя, пусть и в узком кругу риторика Христенко про «гений» Чубайса сейчас сильно осложняет ему жизнь. И хотя он надеется, что им с супругой – федеральной чиновницей удастся проскочить между санкционными капельками, отдельные наблюдатели полагают, что это очень призрачные надежды. Тем более что и кроме Чубайса у опытного царедворца «порочащих» связей с избытком. Например, всякие венские контакты, в том числе и с бывшим мужем нынешней жены (ПМЖ – Вена) – сыном еще советского банкира, топ-менеджера компании Мордашова.

Впрочем, проблемой номер один остается именно Чубайс, поскольку некоторые нити начатого расследования его деятельности, как полагают знающие люди, неизбежно приведут к чете Христенко-Голикова.

Удобрения и стройматериалы из экскрементов

Говорят, на волне момента бывший заместитель губернатора ЧО Андрей Косилов, курировавший социальную и сельхозсферы, неожиданно после отставки оказавшийся владельцем фабрики «Равис», принадлежавшей в 90-е его бывшему шефу Михаилу Лежневу (убитому во второй половине все тех же 90-х), решил слегка диверсифицировать свой бизнес и производить из скандально известного помета своих курочек кирпичики – для строительной отрасли в аграрных районах и из них же готовить «экологичные» удобрения.

Его давний товарищ и бывший коллега по администрации Сумина Игорь Сербинов – финансист и нынешний партнер Косилова по ряду латифундистских проектов – готов стать соинвестором этих задумок, но после того, как они будут просчитаны до мелочей.

Не прощаются, но уходят

Говорят, что еще одна строительная компания – семьи Мельник – рассматривает вариант исхода из Челябинской области, именно поэтому продает часть своих объектов по цене в два раза ниже рыночной (например, 17-этажный отель на Курчатова).

Инсайдеры утверждают, что Мельники уходят в Подмосковье и будут заниматься рядом статусных объектов в соседней Свердловской области.

Интриги

Говорят, окончательно разладились отношения команды Владимира Бурматова и местных властей всех уровней (за исключением контактов самого депутата и мэра Че). И, якобы, все это так надоело самому ВВБ, что он намерен, по примеру многих южноуральских депутатов прошлого, найти себе нишу в столице, скорее всего, перейти на работу в Высшую школу экономики, перетянув туда и своего брата – одного из проректоров ЮУрГУ.

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