Самые крытые слухи недели: девочки – такие девочки

«Шумим, братцы, шумим…»

В южно-уральских историко-педагогических и столичных пропагандистских кругах потешаются над очередным «трендовым» самопиаром челябинской сенаторки Маргариты Павловой. Уроженка уральского села Кичигино, выпускница челябинского «кулька» по специальности и социолог-психолог и неисторической магистратуры челябинского филиала академии госслужбы, экс-уполномоченная по правам человека в родной области (и назначенная на эту должность тогдашним губернатором Михаилом Юревичем как ведущая новостей телеканала «макаронной фабрики», принадлежащего все тому же Михаилу Юревичу, бежавшему от родного правосудия в Лондон, где вместе со всей семьей проживает до сих пор) попыталась набрать очки на модной теме – критике исторического сообщества страны.

Член комитета по обороне и безопасности верхней палаты парламента страны в прошлый раз удивила нацию корявым спичем про семейные ценности и недопустимость абортов.

В это раз Марго Николаевна обвинила (тоже модно – в соцсетях) в саботаже поручений президента аж все федеральное минпросвещения, дескать, медленно проверяют учебники истории на предмет исторической правды, мол, из 69 книжек проверили лишь 14 (хотя есть сведения, что эксперты «обработали» несколько больше). Посетовала, что все учебники в России – авторские, никакой экспертизы «на государственном уровне не проходят», а мол, директора школ и учителя сами определяют, в каком объеме и как учить.

Прошаренное сообщество саркастично вопрошает: «а как быть с авторскими книгами Карамзина, Ключевского, Геродота, наконец?! Не читать или изъять?! И что вообще эту тётю так настораживает именно в «авторских» учебниках – она полагает, что есть иные? Или просто не в курсе, что иные тоже «авторские», даже если созданы «коллективом авторов»?!

И что эта, безусловно «искушенная» в преподавании истории дама подразумевает под «экспертизой на государственном уровне»?! И какое ускорение этой экспертизе она готова придать?

И, самое главное, если она не в курсе, что ШКОЛЬНЫЕ учебники в стране заточены под давно разработанный и утвержденный стандарт, то бишь, определен объем знаний, которыми школьники должны обладать при получении аттестата об окончании гимназии, МОУ, лицея и пр., это не значит, что этого стандарта не существует.

А, кстати, она вообще в курсе, что в сфере образования два министерства – ее учебники какого ведомства не устраивают?

И, наконец, не стоит ли сенаторке от Челябинской области сделать что- нибудь стоящее и реальное для своей области, и лучше не в сфере преподавания истории, к которой Павлова не имеет ни малейшего отношения, а в более близкой ей по образованию сфере социологии и психологии, или по обороне и безопасности, исходя из профиля её комитета в Сенате?! А не пытаться неуклюже хайповать на уже «остывшей» теме, которую ведут совершенно другие люди (и госдеятели, в том числе), и не дискредитировать отправившую её в Сенат местную власть?!»

Впрочем, если верить инсайдерам, никакая критика профессионалов не в состоянии остановить неистовую в построении своей карьеры Марго.

На очереди, якобы, следующая инициатива этой феерической деятельницы: запретить женщинам носить каблуки и употреблять алкоголь в любых дозах, чтобы рожать исключительно здоровое потомство.

Гартунга в сенаторы

Меж тем, даже в столицы заметили некое безумие инициатив, что на федеральный уровень «забрасывают» челябинцы. То коммунисты предложат создать ЧК для «выявления иноагентов», то Павлова выплывет с вульгарным пиаром «традиционных семейных ценностей», Мякуша тоже не могут забыть с предложением возобновить «налога на бездетность»…

Поэтому есть рекомендация согласовывать инициативы с центром, ориентируясь на «стиль Пескова», то есть на сдержанность оценок и отсылки – по чужой теме – к специалистам.

А также все-таки попробовать заменить Павлову на более просвещенную личность. В этой связи в Кремле вспомнили челябинских сенаторов Евгения Елисеева, Андрея Комарова и даже любимицу «бабы Вали» – Ирину Гехт.

В этом контексте всплыла кандидатура Валерия Гартунга, который, если верить инсайдерам, решил этим сроком закончить свою депутатскую карьеру. По слухам, у него есть предложение (и не одно) в Петербурге. Ну, и вот, потенциальный вариант – сенаторство от ЧО. Люди на Старой площади, мол, в такое непростое время хотели бы привлечь в публичную сферу опытных политиков, умеющих балансировать на краю, играющих по правилам, а главное – харизматичных и трезвомыслящих.

Впрочем, некоторые наблюдатели полагают, что Гартунг ни в коем случае не согласится на сенаторство: мол, конец его депутатства станет началом жизни, никак не связанным с Челябинской областью.

Дилемма

Что же касается реакции на очередной выхлоп сенаторки челябинского губернатора, весьма осторожного в большинстве публичных высказываний, то говорят, его сейчас меньше всего беспокоит хайп г-жи Павловой.

Хотя выдвиженки – местные дамы, если верить сплетникам, начинают сильно разочаровывать АЛТ. Типа, он ожидал от них большего профессионализма и никаких скандальез. Особенно в медицинской сфере, где столь неудачно стартовала со своим «присягнуть» Агата Ткачева.

Правильно считывающая знаки шефа, вице-губернаторша Гехт решила исправить ситуацию с новым минздравом, предложив начальнику несколько проектов, призванных сделать местное здравоохранение знаменитым. Правда, все задумки, да еще сейчас, когда «сегодня – это вам не вчера», осуществить не получится. Зато есть из чего выбирать.

Новая областная детская больница таки остается в приоритете Гехт, а еще она предлагает либо создать на базе имеющихся учреждений, мощный геронтологический центр – хотя бы не хуже российских аналогов. Или вывести на принципиально иной уровень (опять же страны) Челябинский центр трансплантологии. За этот проект, конечно же, особо ратует Агата Ткачева, ибо руководитель этого центра – ее «родной» муж, сосудистый хирург, главный трансплантолог минздрава Алексей Барышников.

Новая метла: вежливая и симпатичная.

Говорят, коллективу ЮУрГУ, как ни странно, с первого взгляда понравился варяг-ректор.

Молодежь ППС (техническая) решила, что новый шеф, как минимум, освежит атмосферу, ну и, карьерные подвижки очевидны. Даже если он и пригласит парочку «своих» – физиков-сибиряков или с Дальнего Востока.

Старой гвардии понравилось его уважение к их заслугам, хоть и высказанное предельно сдержанно.

Гуманитариям понравилась его толерантность и артикулированность, ибо заявления нынешнего президента «У меня была тройка по философии, и что? Кому нужны ваши неточности?!» не резала уши только главной пиарщице месье Шестакова и его товарищу по комсомольской молодости Людмиле Шестеркиной.

Но, конечно, все ждут перемен – и кадровых, и ментальных.

Ректор Вагнер, согласно инсайдерской инфо, протеже и нынешнего ректора Вышки (НИУ ВШЭ) Никиты Анисимова, и Дмитрия Медведева, который и в бытность премьером, и на посту президента, и позднее был связан с массой дальневосточных проектов, в том числе, по развитию академического кластера.

В нынешней ситуации назначение физика-ядерщика и уже опытного чиновника высшей школы связано и с тем, что ЮУрГУ все больше будет возвращаться к модели ЧПИ, то есть вузу, который готовит инженеров.

А гуманитарный контент, конечно, будет видоизменен и уменьшен, за исключением исторического направления – ибо со следующего учебного года возрастает количество часов по отечественной истории как для гуманитарных, так и для технических, и физико-математических специальностей.

Идея об объединении ЮУрГУ и ЧелГУ пока заморожена.

Золотой запас власти

Может иссякнуть. Пока в переносном смысле. Говорят, у очередного челябинского олигарха начинаются сложности, вызванные очередными санкционными ограничениями на продажи российского золота. А поскольку Константин Струков едва ли не единственный «ручной» магнат нынешней исполнительной власти ЧО, то, естественно, он не сможет и дальше финансировать, например, проекты фонда мадам Текслер.

Впрочем, если верить инсайдерам, после фильма о колеснице, Струков уже решил, что выполнил свой благотворительный долг и начал потихоньку увиливать от предложений четы Т.

Однако, как говорят, основательница фонда оказалась «очень настойчивой». Поэтому теперь олигарх использует для отказа (даже по уже сговоренным вложениям) формулу, отработанную рядом его коллег: «в связи с падением прибыли выполнить инвестиционные обещания пока не представляется возможным».

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