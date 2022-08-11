Челябинцам предложили изменить облик городского центра

В Челябинске запускают новый исследовательский проект «Перемены-22», участники которого могут повлиять на облик города. Организатором выступает Дом архитектора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для проекта выбрана территория в границах улиц Братьев Кашириных, Российской, Карла Маркса и Свердловского проспекта. Ее разделили на 3 части, которые будут распределены между группами участников. На своей территории участники вместе с кураторами проведут полное исследование и составят проектные предложения.

Задача не из легких, так как на выбранной местности уже существуют:

– историческая застройка, с которой нужно бережно работать при проектировании;

– участки со сформированными проектами, в которые нельзя вносить изменения;

– участки с концепциями, в которые можно вносить предложения;

– пустыри, которым нужны проектные решения;

– одна территория под реновацию.

В финале проекта «Перемены – 22» будет разработана стратегия развития территории, составленная на основе исследований участников и их предложений. В ней будут отражены градостроительные решения застройки вдоль реки и концепции общественных пространств под благоустройство.

Набор в группы участников открыт до 28 августа. Предпочтение отдается студентам и молодым специалистам в сферах архитектуры, дизайна городской среды и градостроительства.

Подать заявку можно по ссылке.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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