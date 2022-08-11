российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 августа 2022, 12:36 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

Челябинцам предложили изменить облик городского центра

В Челябинске запускают новый исследовательский проект «Перемены-22», участники которого могут повлиять на облик города. Организатором выступает Дом архитектора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для проекта выбрана территория в границах улиц Братьев Кашириных, Российской, Карла Маркса и Свердловского проспекта. Ее разделили на 3 части, которые будут распределены между группами участников. На своей территории участники вместе с кураторами проведут полное исследование и составят проектные предложения.

Задача не из легких, так как на выбранной местности уже существуют:

– историческая застройка, с которой нужно бережно работать при проектировании;

– участки со сформированными проектами, в которые нельзя вносить изменения;

– участки с концепциями, в которые можно вносить предложения;

– пустыри, которым нужны проектные решения;

– одна территория под реновацию.

В финале проекта «Перемены – 22» будет разработана стратегия развития территории, составленная на основе исследований участников и их предложений. В ней будут отражены градостроительные решения застройки вдоль реки и концепции общественных пространств под благоустройство.

Набор в группы участников открыт до 28 августа. Предпочтение отдается студентам и молодым специалистам в сферах архитектуры, дизайна городской среды и градостроительства.

Подать заявку можно по ссылке.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / городская среда

Чиновники объясняются в СК: в Реутове исчезли зеленая зона и парковка / Челябинские автомобилисты начнут платить за роскошь проехаться по выделенке / «Торнадо, шквалы, ливни»: изменение климата сделает привычными для Москвы погодные аномалии / Велосипедом по пенсионерам: представленная схема челябинской велоинфраструктуры вызывает много вопросов / Девять из десяти челябинцев готовы чаще пользоваться велосипедом, если появится велоинфраструктура / Челябинцы будут улучшать общественные пространства Салехарда / «Уберите это немедленно»: челябинцы оценили первый вариант велостратегии (ФОТО, СХЕМЫ) / В Челябинске разработали первый вариант велостратегии – можно высказать замечания

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Челябинск, Урал, Россия, городская среда,