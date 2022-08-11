Челябинцам предложили изменить облик городского центра

В Челябинске запускают новый исследовательский проект «Перемены-22», участники которого могут повлиять на облик города. Организатором выступает Дом архитектора.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», для проекта выбрана территория в границах улиц Братьев Кашириных, Российской, Карла Маркса и Свердловского проспекта. Ее разделили на 3 части, которые будут распределены между группами участников. На своей территории участники вместе с кураторами проведут полное исследование и составят проектные предложения.
Задача не из легких, так как на выбранной местности уже существуют:
– историческая застройка, с которой нужно бережно работать при проектировании;
– участки со сформированными проектами, в которые нельзя вносить изменения;
– участки с концепциями, в которые можно вносить предложения;
– пустыри, которым нужны проектные решения;
– одна территория под реновацию.
В финале проекта «Перемены – 22» будет разработана стратегия развития территории, составленная на основе исследований участников и их предложений. В ней будут отражены градостроительные решения застройки вдоль реки и концепции общественных пространств под благоустройство.
Набор в группы участников открыт до 28 августа. Предпочтение отдается студентам и молодым специалистам в сферах архитектуры, дизайна городской среды и градостроительства.
Подать заявку можно по ссылке.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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