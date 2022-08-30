Самые крутые слухи недели: лучшие люди

Логистика катастрофы

Говорят, чтобы не сдуться в эпоху санкций, бизнес – от мелкого до реально крупного (для ЧО, например) использует для решения возникающих проблем неформальные личные связи.

«На самом деле, – объясняет источник, работающий в сфере медицинских технологий, – с нами, и не только с нами – и с бизнесом других направлений – никто не прекратил работать, с производством проблем нет, есть проблемы с логистикой. И нет возможности, особенно, если бизнес меленький, справляться с транспортными китайскими тарифами, да и турки стоимость перевозок увеличивают, пользуясь ситуацией. Ну, коммерция. Подключаем соотечественников со вторым гражданством, живущих в европейских странах, Израиле, Турции, Эмиратах, иностранных партнеров – и они помогают, обеспечивают поставки к нам отовсюду. Чаще через казахстанский транзит. И из Финляндии, и из Литвы, и из Германии – ну, кто с кем работал до того, как…

Да, сроки растут, но наши клиенты это понимают – либо на месяц плюс-минус позже будет поставлен товар, либо не будет никакого товара. Ждут. Мы уже, как те герои Довлатова из застойных 1970-х терпение можем выделять. Или всё – бизнес на клюшку, зубы на полку».

А другой источник добавил, что возникающие сложности с расчетами с имеющимися зарубежными партнерами помогают сейчас – и тоже на уровне давних личных связей – решать банкиры: владельцы, топ-менеджеры региональных частных банков.

Мамадарагая

Говорят, медики – из управленцев и просто склонных к сплетням, обсуждают восходящую звезду местной медицины – дочку вице- губернатора Ирины Гехт, которую мама, якобы, решила сделать (и побыстрее) медицинским начальником. Потому что может (мама, разумеется). Пока.

Если верить инсайдерам, Ирина Альфредовна решила устроить для любимой дочки карьеру а ля Агата Ткачева. Ту, правда, двигал имеющий некоторое отношение к семье Виктор Христенко, а Ирине Альфредовне приходится использовать личный административный ресурс.

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В столице устроить дочь на приличную должность в т.н. «кремлевскую больницу» не получилось, болтают сплетники. В Германию, как планировала ранее семья, доктор Некипелова-Гехт не попала из-за пандемии. Да, и училась она еще в то жесткое чумное время в московском меде. Поэтому сейчас, если верить недоброжелателям ИА, цели помельче – сделать молодую докторицу, например, замом Михаила Вербитского. А там, глядишь, дедушка уйдет на пенсию, и молодая замша станет главврачом. Параллельно дочь вице-губернаторши, повторяя судьбу одиозного медицинского деятеля Марины Шеметовой, начала академическую карьеру, планируя защитить кандидатскую, а затем и докторскую – по теме, скорее, около медицинской – по управлению крупным медицинским учреждением.

Мании и фобии

Сама же Ирина Альфредовна, если верить сплетникам из близкого окружения, в последнее время особенно болезненно переживает критику недоброжелателей. Настолько тяжело, что с помощью помощников и друзей не только отслеживает, что о ней «плохого» сказали бывшие коллеги по универу, минсоцу и даже сокурсники и одноклассники, но и не брезгует указать начальникам этих «критиков» о том, что их подчиненные посмели сказать нечто нелицеприятное о ней, «правой руке цезаря», а это недопустимо. К чести практически всех начальников – они относятся к этой претензии вице-губернаторши как к обычной женской «причуде», имеющей медицинское название…

Дамская рокировка

В чиновной среде обсуждают возможную «смену караула» в минэкономразвития. Мол, губернатор – сам бухгалтер и счетовод – полагает де, что Наталья Лугачева (как все помнят, продвинутая в минэкономразвития влиятельным супругом) «не тянет». Поэтому ее место вполне логично может занять ее же энергичный первый зам – Ирина Акбашева, чья репутация куда весомее репутации Лугачевой, как утверждают сведущие люди.

К тому же Акбашева давно не ладит с Лугачевой, и если не поменять дам местами ( сделав Акбашеву министром, Лугачеву поставить ее первым или просто замом), вполне может покинуть минэкономразвития и даже регион – говорят, у нее есть предложения о работе в экономблоке столицы.

Фу, как кулуарно

Говорят, присвоение почетного гражданства Копейска в этом году вызвало не меньше этических разногласий, чем едва ли не ежегодное соперничество кланов за очередного «почетного» в Че.

Не всем копейчанам пришлось по душе келейное решение местных властей о присвоении звания почетного гражданина Владимиру Уткину – бывшему главе горкома, горисполкома, мэрии Копейска, бывшему депутату ГД по этому округу, бывшему заму губернатора Сумина, с 2003-го года проживающему в столице и никак не отзывающемуся на нужды родного города.

Кроме того, часть горожан считает, что клан Уткиных больше четверти века лоббирует только свои семейные интересы, а сам Уткин давно уже связан с сомнительными предпринимателями и никаким этическим авторитетом быть не может. В противовес ему горожане говорят о благотворительности и многолетней депутатской помощи городу Валерия Гартунга, которого Уткин, и возможно, справедливо, считал своим оппонентом.

Единственное, что нельзя из обсуждаемого по поводу «Петровича» вменить ему в вину – мол, он даже не присутствовал на церемонии присуждения звания почетного гражданина. Дело в том, что бывший мэр Копейска в силу возраста и прочих обстоятельств не может похвастаться отсутствием проблем со здоровьем, и в августе в очередной раз проходил лечение в Израиле. Благо его чиновная пенсия позволяет подобные недешевые опции…

Лучшие, конечно, впереди

Что же касается «почетных» челябинцев…

Тут ежегодно повторяющийся «день сурка», когда калининские настаивают на почете и уважении, которое Дума и мэрия должны проявить по отношению к «Палычу» (он же Виталий Рыльских) – это только преамбула к следующим «битвам» за почетное гражданство. Ибо почетным гражданином желает стать и Марк Лейвиков, и Виктор Христенко, и Евгений Елисеев, а системная Ирина Гехт лоббирует это звание (уже аккуратно готовит почву) для …вы правильно догадались… Вайнштейнов. Пока, правда, только старшего…

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