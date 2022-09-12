Самые крутые слухи недели: карету мне, карету!

Булат. Седьмая жизнь

Говорят, что бОльшая часть производственные площадок многострадального златоустовского машиностроительного завода «Булат» (его с 1992-го года и банкротили регулярно, и сдавали его цеха в аренду, и переводили в разные формы собственности – от федеральной до муниципальной) выкуплена предпринимателем Юрием Мережко – бывшим инженером ГРЦ им. Макеева (специалистом по композитным материалам), экс-директором завода им. Колющенко (при собственнике Бухдрукере), экс- начальником промышленного управления областной администрации (при Уткине – Сумине), который после ухода из чиновников создал несколько автотранспортных и пластмассовых производств, научно-исследовательских центров – в горнозаводской зоне (Юрюзань, Миасс, Златоуст) региона и в областном центре. Его самый известный проект на сегодняшний день – зелененькие корпуса новеньких трамваев, уже хорошо узнаваемых в Че.

Говорят, новое производство в цехах «Булата» Мережко и его команда запустят не ранее декабря 2023-го. Вообще планируется, что на площадях бывшего снарядного завода Златоуста будет существовать несколько разнопрофильных производств. Известно, что Мережко давно и эффективно сотрудничает с Дмитрием Пумпянским (с его автотранспортным дивизионом и некоторыми проектами по диверсификации трубного и металлургического бизнеса). Не исключено, что в коллаборации с «Синарой. Транспортные машины» в Златоусте будут созданы новые площадки для производства автозапчастей.

Исход технократов

Говорят, что молодые, но опытные инженеры, айтишники, экономисты и снабженцы «Метрана», многие из которых планировали перебраться после событий февраля этого года (фактически повлекших ликвидацию этого южноуральского актива международной компании Эмерсон) в Голландию, получили лишь одно предложение о продолжении работы в этой корпорации – в Казахстанских филиалах Эмерсона. Около ста экс-сотрудников в сентябре уж приступили к работе в Алма-Ате и Караганде, а около дюжины разработчиков воспользовались связями с китайскими партнерами и нашли работу в КНР.

А вот многие дамы, работавшие в экономических подразделениях челябинского Метрана, особенно пенсионного или предпенсионного возраста от подобных предложений отказались – на новое место в другую страну, как правило, не захотели уезжать семьи «метрановок». Новой работы бывшие экономисты или бухгалтеры Метрана в родном городе пока не нашли – вакансий, особенно соизмеримых по заработку с прежним местом работы, попросту нет.

В Че и вообще в РФ, как объяснил один из уехавших в «Казахию» инженеров – технологов, аналогичную работу никому из сотрудников челябинского подразделения Эмерсон найти не удалось. А рожденные в середине 80-х и начале 90-х прошлого века сотрудники на «корочку хлеба», что предлагали в качестве жалованья на других производствах, уже не готовы были соглашаться, привыкнув к определенному уровню комфорта и достатка, что давала работа по производству датчиков Метран.

«Хуже всего пришлось тем, – делится тот же источник, – у кого была оформлена дорогая ипотека и имелись большие кредиты. Что могли ребята продали или переоформили на родственников, которым, разумеется, будут помогать гасить все эти кредиты. Тем более что со временем, все наши таки надеются перебраться на ПМЖ или временное МЖ в голландские филиалы фирмы».

Роснефть, мать ваша. Роснефтегаз – отец…

Говорят, губернатору ЧО уже практически подготовили топ-менеджерскую позицию в госуправляйке нефте-газовыми активами страны – «Роснефтегазе».

Чему, если верить некоторым сплетням, долетающим от его экс-столичных коллег по энергоблоку, АЛТ страшно рад. А еще больше рада его лучшая половина – ибо статус первой дамы провинции она явно «переросла», и вообще склонна к гламурной московской жизни и соответствующей компании «мааасквичек» – большинство из которых такие же, «гастарбайтерши», как «леди Ирена» (так за глаза ИНТ зовут приближенные в Че).

Но вот незадача: в Роснефтегаз АЛТ не может взять свою челябинскую команду. По слухам, местечко может найтись разве что его правой руке – Мамину, в ранге помощника.

А вот Векшин, Гербер и пр. оказываются «за бортом». Поэтому, как ни странно это звучит, пытаются застолбить позиции в регионе. Гербер хотел бы остаться «навеки» в местном «парламентаризме» и идеологии. И говорят, местное сообщество даже не против – интеллигентный ОГ как-то сдружился с депутатами – особенно с магнитогорским пулом и новенькими в ЗакСо (типа, новатэковского Ромасенко). Но и не совсем за – своим тесно.

К тому же явно против «северных» пулы Мительмана, Видгофа, Бурматова и Гартунга. Два последних вообще в числе потенциальных кандидатов на губернаторство. Причем, если ВВБ – больше для проформы, то Валерий Гартунг – кандидат реальный и «проходной» по самым разным критериям.

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Губернатор вяло, понимая, вероятно, тщетность этих усилий, пытается простроить будущее в ЧО для «своих», но даже эти «свои» понимают, что любой их стул зашатается после ухода шефа.

К тому же Мамин претендует если не на место АЛТ, то хотя бы на мэрство… Очередное серое кардинальство его уже не устраивает (зато об этом, болтают, уже вовсю мечтает самая загадочная, почти мифическая фигура из команды АЛТ – г-н Зюсь). Но Мамин в роли главы Че – это, считают сплетники, вообще утопия.

К тому же сейчас, в эту милую раскладочку будущих кандидатов на «начальника» Южного Урала влез «старый лис» Михаил Гришанков – пытается продвинуть свою давнюю протеже – Ирину Альфредовну. И к этой истории уже подключились дополнительные рычаги – от могущественных федеральных покровителей Вайнштейнов до Татьяны Голиковой и прочих сиятельных влиятельных столичных чиновниц.

Петровна – в град Петров…

Кстати, о мэре Че. Корону пока еще правящей Натальи Котовой уже и Мителман-мл. присматривает, и спикер гордумы Шмидт, и всегда желавший стать главой города Борис Видгоф, и много кто еще – вплоть до верной и давней соратницы Валерия Гартунга Ольги Мухометьяровой, болтают сплетники. И, кстати, она вполне может стать вторым мэром-дамой, если Валерий Карлович станет губером.

Но куда же денется мадам Котова?!

Если верить инсайдерам, Наталья Петровна уже нашла место работы – в одной из префектур Петербурга, где обитает минимум одна из ее дочек и проживает давний «друг сердешный». Более того, говорят, что у Натальи Петровны даже не одно предложение о госслужбе.

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