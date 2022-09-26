Самые крутые слухи недели: тень Текслера

Не прощаются и уходят

Говорят, вслед за магнитогорским коллегой и Мительманом-мл., прикидывающим скорость, с которой он должен сложить с себя полномочия народного избранника, еще несколько относительно молодых депутатов местных городских Дум (включая Челябинскую и Магнитогорскую) и региональных парламентов намерены отказаться от мандата.

Посвященные обсуждают этих персон с пониманием: мол, предприниматели хотят сберечь в недружественных или не до конца определившихся странах не только свою «недвигу» и какой-никакой (и иногда ого-ого какой устойчивый к различным международным обстоятельствам) бизнес, но и обеспечить возможности для своих детей учиться и строить карьеру на Западе. Пословица «своя рубашка ближе к телу» оказалась понятна многим. Равно, как и намерения некоторых коллег по депутатскому корпусу оформить фиктивные разводы, предварительно переписав на супругу и чад все серьезные активы.

Непрушка

Говорят, недавний арест Петра Конорева – одного из давних коллег действующего мэра Че и прокатившаяся вслед за эти волна слухов, что не только Конорев будет сотрудничать со следствием, но и возобновятся расследования по темам и фактам от Тефтелева, отложенным силовиками, как говорится, до лучших времен (то есть до очередной радикальной смены власти на региональном уровне) – «отозвали» предложение (точнее, оба) о работе в Северной Пальмире, что были не так давно сделаны Наталье Петровне.

Если верить инсайдерам, госпожа мэр «вся на нервах», потому что ее связывают и свежие различного рода связи с командой действующего и предыдущего губернатора, и более давние и неоднозначные ( в контексте нынешнего времени) отношения с людьми Христенко, Юревича и пр. весьма заметных выходцев с Южного Урала.

Дилемма

Говорят, сложная ситуация сложилась в региональных чиновничьих кругах на фоне общей ситуации в стране по взаимодействию с промышленниками в сфере экологии. Производственный сектор и по реальным экономическим сложностям, что в той или иной степени возникли на каждом предприятии, и, что называется, пользуясь удачной конъюнктурой для снижения объемов финансирования экологических программ, пытается отложить планы, даже зафиксированные в федеральной программе, «на потом».

Чиновники, особенно когда речь идет о госзаказе, пасуют и возвращаются в этом смысле к «методике Дубровского» – когда формальные отчеты прикрывали фактическое бездействие исполнительной власти даже по мониторингу ситуации, связанной с промышленными выбросами.

Кроме того, идеологический сектор принял довольно казуистическое решение – сделать «виноватым» в экологическом давлении на предприятия госдепа Бурматова. Дескать, мы тут все пришлые и некоторые местные Бурматова не любим, почему бы не сделать крайним именно его. И это понятно – на прокуратуру-то вину за «выбросный» контроль так просто не повесишь…

Однако, уговорив часть производственников написать на ВВБ кляузу аж в федеральное правительство, региональные товарищи не учли установку федерального центра: в сложной ситуации не обострять самые острые проблемы территорий, а поступательно их решать. На Южном Урале проблема с выбросами – ключевая, поэтому в аппарате премьера с крайним раздражением восприняли попытку региональных деятелей нивелировать экологический контроль под прикрытием политэкономического момента.

Распродажа

Говорят, очередной свердловский потенциальный покупатель «лавочки Аристова» – Торгового центра на набережной реки Миасс в очередной раз не смог уговорить продавца снизить цену – хотя бы на размер немалых трат по обустройству всей этой территории в центре города, на которой настаивают городские и региональные власти.

Правда, говорят, следом нарисовался еще один интересант – Сергей Вайнштейн, интерес проявляет и Олег Колесников. Они, впрочем, тоже надеются на уместность и осуществимость «разумного торга».

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А еще говорят, что Колесников, который неаккуратно пообещал построить в областном центре аквапарк и не выполнил обещание в оговоренный «политический» срок, решая эту серьезную проблему (на фоне других серьезных проблем своего бизнеса), пытается договориться с Вайнштейнами о строительстве аквапарка.

Речь идет не только о привлечении строительной компании бизнес-семейства, но и о прямых инвестициях в проект, что позволит В стать совладельцем этого бизнеса. Правда, если верит слухам, сами В, как и ранее Мельники, не горят желанием входить в партнерские отношения по этому проекту с весьма неоднозначным бизнесменом Колесниковым.

Двойник

Говорят, в центре Че с определенной регулярностью фланирует – по торговым точкам, ресторанным, культурным и прогулочным местам молодой человек, который копирует образ южноуральского губернатора (очки, прикид, прическу, цвет волос и даже манеру поведения) и внешне весьма похож на АЛТ. Замечая, что его заметили и пытаются идентифицировать как губернатора, юноша не уходит от общения напрямую и не опровергает, например, веры земляков (тех, что приехали в областной центр из области), что они видели самого Текслера.

Забавно, что студенты уже двух вузов полагают, что это их сокурсник – «кадр» института культуры и ЮУрГУ. Правда, если первые утверждают, что начинающий актер, похожий на первое лицо региона, вживается в роль, то вторые говорят, что их товарищ просто прикалывается, используя свое сходство с АЛТ. Так что вполне возможно, у челябинского губернатора не один, а двое двойников-добровольцев…

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