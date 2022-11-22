Самые крутые слухи недели: Мисс Таймыр и другие горизонтали

MC1R по-челябински

Говорят, что «роту» номинантов на челябинское губернаторство пополнили еще три выходца с Южного Урала.

Один, как это ни парадоксально, Евгений Рогоза – бывший владелец южноуральской группы строительных компаний « Монолит»; бывший спецпредставитель федерального министра регионального развития Басаргина; бывший руководитель строительства объектов саммита АТЭС во Владивостоке – бывший глава объединенной дирекции Минстроя России; бывший директор космодрома «Восточный», уволенный в 2020-м году тогдашним главой Роскомоса Рогозиным на фоне грандиознейшего коррупционного скандала. И ставший приблизительно в это же время персонажем двух других скандалов. Первого – как обладатель элитной недвижимости в столичном ЖК «Симфония набережных», которую приобрел за 250 миллионов рублей, находясь на госслужбе. Второй связан с исками к Роскосмосу и требованием «золотого парашюта» в размере плюс – минус четырех миллионов рублей и еще более занятными исками к столичным изданиям, которые, по его логике, должны были частично изъять из текстов по поводу 117 случаев коррупции на «Восточном» упоминание славного имени Рогозы.

Несмотря на неоднозначную карьеру, Евгений Владимирович, как утверждают некоторые источники, до сих пор не выпал из обоймы. Эксперты говорят минимум о двух его лоббистах, что готовы трудоустроить строителя на теплые должности. Относительно, конечно, теплые, по сравнению с прежними должностями ЕВР.

И если речь не может идти о Москве и даже Московской области, то Южный Урал, на который, Кремль по традиции не отправляет своих лучших людей, как очередной карьерный шанс вполне возможен для строителя с небезупречной репутацией.

Практически все строительные активы Рогозы (переписанные некоторые время назад на его сына Кирилла) сейчас показывают убытки, но, решая проблемы родного региона, Евгений Владимирович может поправить и состояние семейного бизнеса, и решить кучу «недостроенных» проблем области. Во всяком случае, в этом уверяют принимающих решение федералов столичные покровители Рогозы.

Сам Рогоза, как говорят, готов на многое, дабы восстановить репутацию госдеятеля и успешного строителя. Собственно, последний серьезный заказ, опять же не без административного ресурса, отец и сын Рогоза продавили именно на малой родине – в 2020-м году они построили в Малой Сосновке инфекционную больницу. Тогда их «Фонд социального и жилищного строительства», исполнительным директором являлся Кирилл Рогоза, получил на возведение медучреждения почти два миллиарда рублей субсидии от регионального Минстроя. После истории с Рогозиным, у Рогозы – старшего возникли серьезные проблемы (равно, как и у бизнеса, переписанного на сына), нейтрализовать которые он пытается и по сей день. Поэтому, если верить инсайдерам, он готов, даже без предоставления его компаниям госсредств, не только построить аквапарк, который так и не подарил областному центру госдеп Колесников, но и возвести на Южном Урале свой «Дисней-ленд». Если не в областном центре, то в области, в каком-нибудь живописном месте (некоторые местные злоязычники предполагают, что на Малом Миассовом, где у семьи нешуточная загородная резиденция), куда будут проложены (опять же силами семейного бизнеса) современные магистрали.

Обсуждающие кандидатуру Рогозы-ст. сплетники, шутят, что в случае замены Текслера на Рогозу, можно будет говорить о формировании в исполнительной власти региона «MC1R» – «гена рыжеволосых». Точнее, это один из ключевых белков, отвечающих за рыжий цвет волос.

Если учесть, что еще одним возможным кандидатом на губернаторство опять называют Ирину Гехт (лобби Вайнштейнов и некоторых других влиятельных особ, с которыми фрау Г сводила служба), то шутка вполне себе может стать тенденцией.

И изменит на нечто более положительное негатив русских пословиц и поговорок, где о рыжих говорится неизменно плохо… Или подкрепит…

Другой

Третьим же кандидатом, якобы, стал (на данном предварительном этапе) Константин Жаботинский – протеже Виктора Христенко и некоторых магниторских, а также столичных випов. Южноуральцам никогда не забыть неубранные дороги в бытность КЖ руководителем местного «Автобана» в правление аж двух челябинских мэров. Ну, а жители Иркутской области помнят его – как вицу-губернатора – по другим служебным неуспехам.

В целом, у Жаботинского скелетов в шкафу не меньше, чем у Рогозы и прочих челябинских первых «людей», правда, часть – иного рода. В последние годы публичность Жаботинского связана только с деятельностью благотворительного фонда «Андрюша» на Южном Урале, да с дружбой с ветеранами Большого Театра.

Но его покровители полагают, что он симпатичный и может достойной альтернативой Валерию Гартунгу, и неким аналогом, или скорее, половиной аналога екатеринбургского плейбоя Ройзмана. И, в целом, если не удастся сделать подобную личность губером, то вполне можно продавить его мэром областного центра.

Особый расчет делается (в первом – губернаторском случае) на то, что КЖ сможет покорить дамские сердца. Если не мужественностью, то демонстрацией галантности и идеального отцовства.

Говорят, первой возможной репетицией новой для предпринимателя и благотворителя роли государственника стало его недавнее выступление вместе с сыном на благотворительном мероприятии в Че (на том же, кстати, где «перепела» Агузарову первая леди южноуральской провинции): Константин и Александр Жаботинские повторили дуэт из 80-х отца и сына Газмановых – исполнили песенку « Люси».

Жертва современного гламура

Кстати, о музыкальном выступлении первой леди. Ирина Николаевна, чье выступление попало во Всемирную сеть, произвела, как не крути, фурор. О сценическом поступке «жены цезаря» не перестают судачить челябинские меломаны.

И просто кумушки. Последним, кстати, очень понравился образ самодеятельной певицы – дорогое платье, ухоженное, аппетитно выставленное на показ тело, шикарная грива (о которой уже давно идут споры, как о «бровях Котовой»: настоящие у леди Ирины волосы или офигенный парик), милый голосок…

А вот, говорят, поклонники местной оперы были разочарованы выбором ИТ. Мол, надеялись на нечто более «высокое». Что, тоже, конечно, странно. Нетребко что ли должна была «перепеть» самодеятельность? Первые леди так не рискуют. Впрочем, ИН считала месседж, тут же сходила на премьеру «Марицы» и оставила эмоцию по поводу увиденного-услышанного в соцсетях, восстанавливая реноме у «взыскательной» части меломанов.

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Люди, близкие к узкому кругу Ирины Т. настаивают, что ее решение спеть на сцене вызвано не только тщеславием и мучительной жаждой артистической славы (с чем связано и ее участие в не слишком интеллектуальном конкурсе « иссис Москва», где она стала одной из нескольких вице, и более ранняя попытка – еще в девицах И, тогда вовсе не Т, пыталась стать «Мисс Таймыр», но получила лишь приз спортивных симпатий), но и копированием образов добившихся народной любви первых леди.

И первой в этом списке идет Карла Бруни, она же (Брюни́-Саркози), явно переборщившая «с пластикой» жена экс-президента Франции, то есть экс- первая леди Французской республики, бывшая топ-модель, и, кажется, мисс Нормандия за какой-то прошловековой год, но главное – композитор, поэтесса-песенница и певица, пусть и с весьма скромной аудиторией «ситуайенов».

Второй образ – леди Ди (Диана Спенсер – Виндзор), которая любила поднимать настроение (правда, не на публике, а домашним) исполнением «во весь голос» хита Тины Тернер Simply the Best.

Ну, и еще одна экс-первая: Мишель Обама, которая завоевала бешеную популярность, исполнив композицию вместе с популярным рэппером Jay Pharoah, да по отличной теме – о важности образования.

Местная академическая публика тоже, как ни странно, не пропустила мимо ушей появление на сцене поющей первой леди. Эти, в зависимости от профессиональной «деформации», проводят разные аналогии – от российской «веселой царицы» Елизаветы, что была очень музыкальна и пела дискантом в церковном хоре (и по этой «богемной» причине попавшая в объятия к шикарному басу – украинскому казаку Разумовскому) до маргинальной певицы, но богатой и влиятельной американки Флоренс Дженкинс Фостер…

Гонки по горизонтали

На фоне множащихся кандидатур на губернаторское место у некоторых пока имеющихся клевретов действующего главы региона возникает сомнение: а точно ли его «уходят»? Парень-то молодой, если Москва не принимает обратно в свое чиновное лоно, то нужно ли ему движение по горизонтали?! Хотя, с другой стороны, «посадок» в его чиновном окружении (включая два самых крупных города, и чуть по мелочи в глухих местечках ЧО) уже больше, чем было при Юревиче – самой «посадочной» губернаторской команде новейшего времени. Поэтому второй срок – дело рискованное, прежде всего, для самого АЛТ.

И тут прилетел (аж с двух сторон) слух, что горизонталь горизонтали рознь. И как опытный чиновник, а также бухгалтер и энергетик, АЛТ, перед качественным карьерным скачком – то есть возвращением в федеральную повестку, будет послан на ответственную работу на новые российские территории. Говорят, компанию ему может составить еще один не очень популярный уральский руководитель – курганский губернатор Вадим Шумков. Последнему потом прочат возвращение под крыло Собянина, под началом которого Шумков работал в Тюмени.

Недруги и того, и другого злопыхают, что оба не очень то и нужны в Москве, а убрать их из вверенных регионов нужно поскорее, чтобы они не подпортили на Урале картину президентских выборов 24-го года. Вот и придумали такую «карьерную передержку», а потом – как карта ляжет.

Отдельные эксперты находят это кадровое решение весьма нетривиальным для подобных непопулярных глав региона, демонстрирующих при этом суперлояльность центру.

Охладели

Вообще, местные элиты тоже либо знают о готовящемся исходе норильских, либо улавливают иные вибрации.

Лучше всего это заметно по тому, как отдалился от правящей команды (и от спонсорства Фонда мадам Текслер) едва ли не самый богатый южноуралец Константин Струков.

И по тому, с каким безразличием они стали воспринимать новые инициативы АЛТ. По их мнению, это последние выхлопы популизма, которые, вероятно, позволят сохранить главе ЧО хорошую мину при скромно (в плане результатов) заканчивающемся правлении.

И невозможности претендовать на второй губернаторский срок. Говорят, появилась даже шутка (ее приписывают госдепу Бурматову): «мол, хорошее дело сроком не назовут».

Смена агропарадигмы

Говорят, что хозяйство «Береговой» (входит в «Равис»-холдинг семьи Косиловых и К) – лишь первая ласточка продажи по частям империи бывшего сподвижника Сумина – Андрея Косилова. Поскольку наследник АНК, Иван Косилов не в состоянии стать такой же акулой агроимпериализма, каким был его отец – человек совершенно другого времени и закалки, а сам Андрей Николаевич занят решением совсем других проблем, семья решила избавиться от активов, пока все они не стали проблемными, т.е. не подешевели.

Покупателей, как говорят, двое – компания «Ситно» и агроимперия Андрея Козицына.

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