Ученые разрабатывают модель эффективного восстановления после COVID-19

В Челябинске разрабатывают модель эффективного физического, психологического и социального восстановления людей, перенесших COVID-19.

Как сообщали РИА «Новый День» в ЧелГУ, модель подразумевает, что COVID-19 был не просто болезнью, которую нужно было лечить, а причиной кардинальной и вынужденной перестройки всех сфер жизни человека и его внутреннего состояния. Сегодня, несмотря на огромное количество исследований, нет единого понимания изменений картины здоровья после перенесенного COVID-19, но в Международной классификации болезней появился отдельный код для описания постковидного синдрома.

«Пандемия коронавируса – сложный с точки зрения многих аспектов феномен, – пояснила директор ИОПП ЧелГУ Ирина Трушина. – Со стороны здоровья болезнь повлияла на функции мозга, на когнитивные функции. Последние очень долго восстанавливаются и не в полном объеме. С психологической стороны – это появление страхов (страх смерти, страх непонятного), тревога при встрече с неопределенностью. Плюс экономический фактор, когда экономические связи нарушились, многие остались без работы или перешли на более низкий по сравнению с привычным уровень дохода, поменяли сферу деятельности или начали работать удаленно. Здесь же произошло перераспределение средств как государства в целом, малых предприятий, так и отдельно взятой семьи».

Сейчас биопсихосоциальная модель здоровья лиц, перенесших COVID-19, находится в стадии разработки, однако сам биопсихосоциальный подход существует с 70-х годов и был сформирован на стыке медицины и психологии, но в последние годы расширился и стал включать в себя многие факторы. Например, биологические – инфекционные заболевания, в том числе нейротоксичный вирус COVID-19; психологический компонент – восприятие, самооценка, когнитивные функции: память, внимание, мышление, настроение.

В социальном компоненте рассматривается в первую очередь экономическая составляющая и затем социальная, то есть изменение структуры семьи в связи с потерей близких, непривычно длительное нахождение 24/7 в одной квартире с членами семьи, где нужно учиться, работать и отдыхать. Таким образом, биопсихосоциальная модель рассматривает, как все факторы влияют на здоровье и на болезнь.

По словам старшего преподавателя кафедры специальной и клинической психологии, медицинского психолога Челябинского областного центра реабилитации Елены Куба, основу модели составят факторы (демографические, социальные, биологические, психологические), обладающие потенциальным влиянием на субъективную оценку состояния испытуемых – психологические пробы, тесты и опросники на качество жизни и психопатологическую симптоматику, в том числе электроэнцефалограмма как один из методов аппаратурной диагностики, а также опрос по социальной и экономической сферам, перспективах и новом фокусе в жизни человека, ориентирам. В качестве эмпирических переменных выбраны показатели шкалы качества жизни (здравоохранение, образование, демография, экономические условия, экологическая обстановка, условия жизни, занятости и реализации конституционных прав). Критериями модели установлен показатель субъективной оценки состояния здоровья-болезни и индекс удовлетворённости жизнью как показатель субъективного благополучия.

«Из данных исследований и собственных наблюдений, можно говорить о том, что у южноуральцев отмечается высокий уровень потребности в психологической помощи, связанный с повышенным уровнем стресса, усилением психопатологической симптоматики, снижением возможности адекватно справляться со стрессом», -добавила Елена Куба.

Психологи исследуют четыре группы людей: те, кто не болел, переболевшие в легкой и средней степени тяжести и тяжело перенесшие COVID-19. Большая часть опрашивались в стационаре реабилитационного центра, остальных – онлайн. Среди них были и те, кто отмечал симптомы, но ПЦР-тест не делал или он оказался отрицательным. Учеными уже опрошено более 250 человек, и в 2024 – 2025 годах эта работа будет продолжена: исследователи получат 3 млн рублей из бюджетов РНФ и Челябинской области.

Разработанная и верифицированная биопсихосоциальная модель состояния переболевших COVID-19 позволит определить системные факторы заболевания и их вклад в изменение внутренней картины здоровья на примере коронавируса, а также психологического восприятия тяжести последствий болезни и наметить схемы психологических воздействий в период реабилитации. По мнению ученных, это существенно улучшит качество социально-психологической реабилитации как после пандемии, так и после других серьезно меняющих все стороны жизни людей событий.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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