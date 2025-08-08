ЧелГУ увеличил число студентов – ветеранов СВО и их детей

В Челябинском государственном университете в рамках отдельной квоты более чем в два раза выросло число поступивших ветеранов специальной военной операции и их детей. Среди новых студентов – двое участников СВО, чьи истории вдохновляют.

Иван Ручай, первокурсник факультета индустрии спорта и туризма, после школы отправился на срочную службу, а затем добровольцем ушёл в зону СВО.

«В такое тяжёлое время хотелось помочь защитить интересы нашей страны. Меня вдохновил пример отца, который в 2022 году добровольцем отправился на фронт, прошёл Бахмут и был награждён медалью «За Отвагу»», – рассказывает Иван.

На Брянском направлении он служил оператором FPV-дронов. Выбор ЧелГУ был осознанным:

«Это альма-матер моего дяди Алексея Ручая, который возглавляет кафедру компьютерной безопасности и прикладной алгебры. Я рассматривал юридическое направление, но выбрал спорт и туризм – это близкая мне сфера».

Александр Попов, первокурсник заочного отделения факультета экологии, добровольцем отправился в зону СВО в 2022 году. Вместе с другом, который в тот момент ходил в гипсе, он готовился к отправке на фронт. Они решили вступить в спецназ «Ахмат» и прошли путь от Грозного до передовой.

«На сборном пункте мы познакомились с ребятами, с которыми потом прошли весь контракт плечом к плечу. Назвали нашу команду «6-я палата» – в честь повести Чехова», – с улыбкой рассказывает Александр. – 200 бойцов погрузили в Ил-76, но из-за ракетной угрозы вылет отменили. На следующий день командиры дали последний шанс отказаться – никто не вышел из строя».

После завершения контракта Александр решил кардинально изменить жизнь.

«Хотелось стабильности и полезной для общества профессии. ЧелГУ выбрал меня сам. Я сдавал экзамены в двух университетах, но здесь всё организовано чётко. Выбирал между социологией и экологией – для Челябинска это важные направления».

Истории Ивана и Александра – пример мужества, патриотизма и стремления к новым достижениям.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube