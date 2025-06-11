Сотрудники РУМЦ ЧелГУ обсудили особенности приёмной кампании для лиц с ОВЗ

Начальник Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета Наталья Романович стала спикером Общероссийского вебинара «Поступление в вузы лиц с инвалидностью и ОВЗ в рамках приёмной кампании 2025 года».

Мероприятие, организованное федеральной сетью ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) объединил более 525 специалистов, среди которых: представители вузов и колледжей, сотрудники приёмных комиссий, абитуриенты с инвалидностью, их родители и представители общественных организаций инвалидов.

С докладами выступили эксперты сети РУМЦ ВО. Они рассказали об особенностях приёмной кампании 2025 года.

Представители РУМЦ ТюмГУ Инга Патрушева и Анастасия Рудакова рассказали об особенностях приёма лиц с инвалидностью и ОВЗ на образовательные программы высшего образования в 2025 году. Они познакомили слушателей с нормативными документами, регламентирующими их поступление, основными датами зачисления, а также документами, которые необходимо представить абитуриентам с инвалидностью и ОВЗ в этом году.

В рамках темы по организации сопровождения и создании специальных условий во время проведения приёмной кампании прозвучали доклады заместителя директора РУМЦ НГТУ Валерии Дегтярёвой и начальника РУМЦ ЧелГУ Натальи Романович.

«С началом приёмной кампании в вузы тема доступности высшего образования для абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ становится как никогда актуальной, – говорит Наталья Романович. – Именно сейчас перед каждым таким абитуриентом стоит важнейшая задача – выбрать вуз и подать документы. Наш РУМЦ и Челябинский государственный университет в целом видят свою ключевую задачу в том, чтобы этот процесс был максимально комфортным и понятным. Основные усилия в этот период мы традиционно фокусируем на: эффективном взаимодействии с каждым поступающим, организации беспрепятственного приема документов и проведении вступительных испытаний с созданием всех необходимых специальных условий».

Наталья Романович отметила, что центр проводит подробные очные и дистанционные консультации, гарантирует доступную среду для подачи документов и сдачи экзаменов, предоставляет специализированные аудитории и необходимое оборудование, возможность сопровождения ассистентом, а также техническую поддержку в зависимости от индивидуальных потребностей.

«Создание таких условий – не просто формальность, а наш вклад в обеспечение равных возможностей. Мы стремимся к тому, чтобы переход абитуриента с инвалидностью или ОВЗ на новый, университетский этап его профессиональной жизни прошел уверенно, комфортно и успешно», – считает спикер.

Заместитель директора РУМЦ СЗФО ЧГУ Ольга Леханова дала ответы на самые распространенные вопросы, которые поступают на горячую линию РУМЦ ВО. Среди них: что такое особая квота, может ли человек с инвалидностью получить второе высшее образование бесплатно, условия назначения повышенной социальной стипендии, как вуз сопровождает выпускников с инвалидностью при трудоустройстве.

Кроме того, на вебинаре были озвучены темы реализации приёмной кампании в вузах новых регионов Российской Федерации и поступления в вузы участников СВО и членов их семей. Об этом рассказали представители ЛГУ им. В Даля, СКФУ, ЮФУ.

Спикеры затронули и темы поступления в вузы на направления подготовки (специальности) в сфере физической культуры и спорта, а также на творческие специальности. Специалисты приемной комиссии РУС «ГЦОЛИФК» и РУМЦ РГСАИ подробно рассказали не только о направлениях, которые реализуют их организации, но и отдельных инклюзивных проектах.

Например, в российской государственной специализированной академии искусств функционируют инклюзивный оперный театр для студентов, театр неслышащих актёров и инклюзивный концертный оркестр.

По вопросам профориентации, получения высшего образования и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ работает «горячая линия» РУМЦ ЧелГУ: Телефоны: +7 (800) 302-71-55, +7 (351) 799-71-55. Электронная почта: rumc@csu.ru

Челябинск, Софья Артемьева

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