В РУМЦ ЧелГУ решают вопросы поддержки ветеранов СВО и развития доступной образовательной среды

Специалисты Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета стали участниками масштабных всероссийских вебинаров по актуальным вопросам инклюзивного высшего образования. Мероприятия прошли в рамках деятельности сети РУМЦ России и собрали в общей сложности более 1400 участников.

Первый вебинар был посвящен организации сопровождения и реабилитации обучающихся из числа участников СВО, в том числе с инвалидностью. Эксперты из ведущих университетов страны представили практические наработки и модельные решения. Среди ключевых тем – разработка методических рекомендаций по социально-психологической помощи, вызовы адаптации ветеранов в вузах, механизмы взаимодействия с Федеральным медико-биологическим агентством России и Государственным фондом «Защитники Отечества», а также успешные модели психолого-педагогического сопровождения и образовательные программы, направленные на реконструкцию жизненных смыслов и профессиональной карьеры участников СВО. К обсуждению подключились более 600 специалистов, в том числе 41 представитель партнерской сети РУМЦ ЧелГУ из 23 вузов-партнеров.

Внимание профессионального сообщества второй встречи было сосредоточено на теме: «Создание доступной образовательной среды в вузах: новые требования и практические рекомендации». С приветственным словом к участникам обратились начальник отдела реализации профессиональных возможностей молодежи Министерства науки и высшего образования Максим Дмитриев и заместитель директора Департамента кадровой политики Министерства просвещения России Сергей Антонов.

В ходе вебинара детально разобрали изменения, внесенные в нормативную базу приказом Минобрнауки России №384 от 25.04.2025. Эксперты обсудили типичные проблемы при создании безбарьерной среды, порядок внесения изменений в локальные акты вузов, разработку паспортов доступности, а также применение принципов разумного приспособления и универсального дизайна. Участниками стали более 800 человек, включая 63 специалиста из 25 вузов-партнеров сети РУМЦ ЧелГУ.

«Проведение таких вебинаров помогает формированию единого профессионального поля для решения самых острых и чувствительных задач, стоящих сегодня перед системой высшего образования, – отмечает начальник Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ РУМЦ ЧелГУ Наталья Романович. – Для нас особенно ценно, что партнерская сеть ЧелГУ демонстрирует высокую активность и заинтересованность. Полученные экспертные знания позволяют вузам оперативно адаптировать свою работу к изменяющимся условиям, обеспечивая равные возможности и качественное образование для всех категорий студентов».

Консультации по вопросам инклюзивного высшего образования и содействия трудоустройству можно получить в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ: https://vk.com/rumc_csu, по телефонам: +7(351)799-71-55, 8 800 302-71-55 или электронной почте rumc@csu.ru.

