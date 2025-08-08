Орхидеи, суккуленты, папоротники: сотрудники ботсада ЧелГУ рассказали о зеленом атриуме, который появится в кампусе

В Челябинском государственном университете показали финальную версию проекта ботанического сада в атриуме учебно-научного комплекса межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строится в шаге от ЧелГУ. Работа велась в сотрудничестве с архитекторами-экспертами «Сколково», и теперь детали будущего «зеленого» пространства становятся все более конкретными.

«Планируя размещение коллекций, мы думали об эстетике, микроклимате, психологическом комфорте, но главной целью оставалась возможность проводить научную деятельность и исследования, – отмечает директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. – Для нас это, прежде всего, испытание тропических и субтропических растений в условиях закрытого грунта, изучение возможностей их культивирования, размножения и пр. Культивирование, например, видов влажных тропических зон не только создает особый микроклимат, но и вызывает живой интерес у посетителей, а также открывает новые возможности для просветительской работы».

Коллекцию растений закрытого грунта планируется разместить в атриуме первого корпуса учебно-научного комплекса, строительство которого стартовало в апреле этого года. А вот во внутреннем дворе появится зона отдыха для студентов – здесь высадят растения, которые, также войдут в коллекционный фонд ботанического сада.

«Что это будет, мы сможем сказать, когда приступим к проектированию (наполнению) именно этого атриума, – уточняет Вера Меркер. – В любом случае, это будут субтропические растения, в частности, крупные древесные виды. Сейчас мы сосредоточены на работе по размещению в модулях основного имеющегося коллекционного фонда».

В учебно-научном корпусе появятся несколько тематических коллекций, собранных в ботаническом саду ЧелГУ. Среди них – представители влажных тропиков (орхидеи, папоротники, бромелиевые, ароидные и др.), суккуленты аридных зон земного шара, субтропические цитрусовые, хвойные растения и многое другое. Всего не менее 1500 таксонов, включая редкие виды, занесенные в Красные книги.

«С открытием третьей очереди строительства кампуса эти растения переедут на новое место и создадут основу будущего зеленого пространства, – поясняет директор ботанического сада. – Затем начнется постепенное расширение коллекций согласно микроклиматических условий, необходимых для каждой группы растений».

Сейчас ученые ЧелГУ совместно с архитекторами и инженерами «Сколково» приступают к большому этапу работ по инженерной части, проработке технических деталей проекта: системы освещения, полива, вентиляции, дренирования, водоотведения и др. Особое внимание уделяется энергоэффективности – например, использованию фитофильтрации воздуха.

Важно, что ухаживать за растениями будут сотрудники ботанического сада, среди которых есть опытные кураторы и коллекторы (специалисты по сбору и изучению растений). Кроме того, зеленые зоны кампуса и экспонируемые коллекции станут частью образовательных программ нескольких факультетов.

«Все экологические и биологические дисциплины будут использовать коллекции ботанического сада в учебном процессе, – говорит Вера Меркер. – Это и экскурсии, и практические занятия, например, в специальной лаборатории планируется изучение пряно-ароматических растений на предмет выявления компонентного состава (эфирных масел и других действующих веществ), оценка перспектив использования растений, как произрастающих в нашей природной зоне, так и культивируемых в ней. Подобных исследований на Южном Урале еще не проводилось, а интерес к натуральным продуктам и экокосметике сегодня как никогда высок».

Всего в кампусе откроют пять лабораторий ботанического сада, где ученые и студенты смогут работать с растениями, изучая их свойства и возможности применения. Таким образом, зеленые атриумы станут не только украшением кампуса, но и важной частью его научной и образовательной инфраструктуры.

Напомни, строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске находится под личным контролем губернатора Челябинской области Алексея Текслера и ведется по поручению президента и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Челябинск, Софья Артемьева

