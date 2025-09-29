Сергей Таскаев: Подготовить инженера нового поколения может только классический университет

Учебный год в Челябинском государственном университете начали более 5 тысяч первокурсников. Они будут обучаться по 196 программам, 21 из которых – новые. Уже есть задел и на следующий год – университет планирует впервые набрать магистрантов в институт фундаментальной системной инженерии. Такую специальность можно найти далеко не в каждом техническом вузе, а уж в классическом университете и подавно.

О том, как развивают инженерное образование в учебном заведении, а также куда пойти учиться, чтобы стать специалистом широкого профиля, и о новых трендах в системе высшей профессиональной подготовки мы поговорили с ректором ЧелГУ Сергеем Таскаевым. А начали разговор с глобальных вызовов, стоящих перед российскими вузами.

Сергей Таскаев

Россия переходит на новую систему образования. Это касается всех уровней – от среднего до высшего. Пока никто не знает точно, как это будет выглядеть, но уже абсолютно понятно, что мы движемся к такой пропорции: 75% школьников будут уходить в учреждения среднего профессионального образования и только 25% – в вузы. В стране процесс идет с разной скоростью. Например, в Москве, Калининграде, других западных регионах это соотношение сейчас составляет примерно 60 на 40. А в нашей области уже 70% выпускников школ уходят в систему СПО.

РИА «Новый День»

Вас это беспокоит?

Сергей Таскаев

Конечно. Дело в том, что для такого числа студентов не нужно столько высших учебных заведений, сколько сейчас есть в России. То есть часть вузов должна пересмотреть свою деятельность. И дело даже не в количестве университетов, а в том, что мировая практика показывает: все высокоразвитые страны обладают большим процентом людей, получивших именно высшее образование. Потому что оно – это коллективный интеллект, это общая культура, это, в принципе, пассионарность общества.

Вот у нас любят задавать вопрос: вы работаете по специальности или нет? А на самом деле нужно спрашивать: вы способны были освоить программу высшего образования? Редко бывает, когда человек получает профессию, на этом останавливается и благополучно работает всю жизнь. Мы учимся постоянно. И задача университета именно научить учиться: получать информацию, систематизировать и анализировать ее.

А еще, как бы это странно ни звучало, социализировать обучающихся. Ведь если человек не обладает навыками общения, не умеет выстраивать отношения, не может работать в коллективе, то в жизни он будет весьма неуспешен.

Наконец, университет дает широкий кругозор. Это, кстати, отличает российское образование – за рубежом так не учат. Там делают очень узкого специалиста, который классно разбирается в конкретной теме, но не понимает, что происходит за ее пределами.

А мы даем глубокую подготовку по большому спектру базовых предметов. На этом фундаменте и строится специалист. А если фундамента нет, то это как столб без основания – он может завалиться в любой момент.

Тем более что специальности сейчас очень быстро меняются, и за время твоего обучения выбранное направление может трансформироваться в совсем другие области. Например, айтишники. Мы их учим сейчас языкам программирования, которые через 10 лет могут исчезнуть. И, в принципе, программирования как такового может не быть: искусственный интеллект уже сейчас отлично справляется с созданием программного кода.

Поэтому надо понимать основные процессы, находиться над ситуацией и быть специалистом в области таких фундаментальных наук, которые проверены временем: математика, химия, физика, биология, филология и так далее. Они никуда не денутся – это база, она будет всегда, а новомодные специальности будут трансформироваться.

Например, была геометрия Евклида – она как-то изменилась? Нет. А потом появился Лобачевский и сказал, что это все не совсем так. И создал свою. И разве от этого геометрия Евклида исчезла? Нет. Она осталась. Просто у нее своя область применения. А у геометрии Лобачевского – своя. Или таблица Менделеева… Оказалось, за ее пределами есть столько элементов, что еще на несколько таблиц хватит. Но разве таблица Менделеева перестала существовать?

Что я хочу сказать? Что, несмотря на новую систему образования, фундамент останется прежним, а узкая специализация сиюминутна. И получается, что классические университеты выигрывают. Более того, они сейчас переживают период ренессанса.

РИА «Новый День»

Правда ли, что в этом году начали ограничивать внебюджетный набор?

Сергей Таскаев

Да. Это еще одна большая проблема. Внебюджетный набор помог университетам выжить в 90-е и сейчас позволяет развиваться. Если перекрыть этот источник, мы просто останемся без средств: инвестиционные программы очень ограничены, субсидий даже на содержание имущества не хватает.

Экономика образования так построена, что никакие внешние деньги на научные проекты не позволят университету существовать – все основано на студентах: из тех денег, которые они приносят, 50% идет на развитие университета, остальные 50% – на образовательную программу. А от «научных» денег вузу достается только 10%, 90% должно быть направлено на развитие того проекта, по которому эти средства пришли.

Конечно, есть инвестиционные программы, например, «Приоритет-2030», но они ограничены по количеству участвующих университетов.

РИА «Новый День»

А с бюджетным набором как обстоят дела?

Сергей Таскаев

Там тоже есть нюансы. Идем к тому, что около половины бюджетников будут составлять целевики. Казалось бы – система целевого набора проста и понятна. Но по факту там столько подводных камней. Единицы понимают механизм реализации целевого набора с негарантированным результатом через 4-5 лет. Связано это с тем, что не каждый готов освоить программу высшего образования, иногда жизненные ситуации заставляют кардинально менять планы на будущую работу, в конце концов у заказчика целевой подготовки может измениться потребность в такого рода специалистах.

РИА «Новый День»

Кстати, о наборе: сколько вы в этом году студентов набрали? Планировали 5 тысяч – удалось?

Сергей Таскаев

Будет больше. У нас к концу августа только на очном отделении было 3 тыс. 200 человек. А кампания-то еще продолжается: в Костанайском филиале до 20 ноября очников принимаем. А еще же есть заочники и очно-заочное отделение.

Количество поданных заявлений на треть выросло. И число поступающих тоже растет. То есть тренд у нас восходящий. Опять же по способам подачи заявлений мы выделяемся: например, в московских вузах или в западных регионах практически 96% абитуриентов подают заявления через суперсервис: они сами не приезжают, а присылают по интернету, все что нужно.

А у нас через этот сервис проходят только 57%, почти 40% приносят документы лично. То есть, они уже четко знают, где хотят учиться. И это очень здорово, потому что нас знают и нам доверяют.

Так что план набора мы выполнили – и по бюджетным местам, и по коммерческим. Даже по тем специальностям, по которым раньше спроса на внебюджет вообще не наблюдалось – например, у математиков и физиков. В этом году там не просто все места заполонены, там еще и конкурс был.

РИА «Новый День»

Сколько всего у вас учебных программ?

Сергей Таскаев

196. В этом году открыли 16 новых в головном вузе и 5 – в филиалах.

Например, на физическом факультете когда-то было направление «Баллистика» – с нее, по сути, факультет и начинался (мы же были созданы для Государственного ракетного центра «КБ имени академика В.П. Макеева»: нужны были специалисты для расчета всего, что летает). В середине 90-х оно закрылось – подумали, что войны больше не будет и баллистики никому не нужны. А сейчас она приобрела совершенно новое звучание – это и баллистика, и гидроаэродинамика, и гиперзвук, и расчет различных летательных систем. И ребята пошли – спрос на нее оказался высокий, как и проходные баллы. Вообще в этом году на физическом факультете минимальный проходной порог увеличился сразу на 40 баллов! Более того пришло много абитуриентов и на внебюджетную форму обучения.

РИА «Новый День»

Какие еще специальности пользуются спросом?

Сергей Таскаев

У математиков выстрелило направление, связанное с компьютерным моделированием фундаментальных процессов. И все, что связано с искусственным интеллектом, сейчас очень активно развивается – абитуриенты туда мощным потоком идут.

Еще один тренд – большой интерес к программам, в названии которых были слова маркетинг, реклама, психология. Деканы даже шутили, что нужно эти слова ко всем направлениям привязать: «психология баллистики», например, или «химия и маркетинг».

На историко-филологическом факультете востребована программа «Русский как иностранный». Много желающих учиться приехало из других стран, но есть требование: для обучения на программах высшего образования нужно получить сертификат о знании русского языка. Мы такой сертификат выдаем по итогам курса «Русский как иностранный». И в этом году наблюдаем к нему всплеск интереса. Рады, конечно, потому что это подготовка к поступлению иностранцев в университет на следующий год.

Кстати, если посмотреть по количеству иностранных студентов в головном вузе, то за прошедший год мы прибавили почти в два раза. Я думаю, что этот показатель будет и дальше расти. Сейчас предпринимаются серьезные усилия по привлечению иностранцев в вузы. Есть два перспективных направления по которым ведутся переговоры – Северная и Центральная Африка и Латинская Америка.

РИА «Новый День»

В колледже у вас тоже стабильный спрос?

Сергей Таскаев

Да. Многие рассматривают его как возможность поступления в вуз, потому что после окончания колледжа не надо будет сдавать ЕГЭ.

Вообще, молодежь сейчас очень внимательно следит за трендами на рынках труда и образования. Поэтому мы стараемся изменить направления и специальности под ожидания нашего абитуриента. Но, с другой стороны, ведем активную разъяснительную работу, что есть мода, а есть классика. И именно классические направления подготовки создают мощный базис, после чего можно успешно получить любую специализацию.

Фото Ильи Бархатова, ЧелГУ

РИА «Новый День»

Вы начали развивать сетевые программы. Что это такое?

Сергей Таскаев

Это совместная подготовка специалиста разными университетами, которые имеют ключевые компетенции в этих вопросах. Например, ЧелГУ сотрудничает с китайскими университетами, в частности с университетом иностранных языков Хэйлунцзян, что позволяет ребятам, изучающим китайский язык, получить практические навыки его использования именно от носителей языка в одном из лучших университетов КНР.

Другой пример: мы давно сотрудничаем с физическим факультетом Санкт-Петербургского госуниверситета и создали программу совместной подготовки физиков. Мы осуществляем базовую подготовку, а специализацию и дипломирование проводим совместно с СПбГУ.

РИА «Новый День»

Вы же еще и лаборатории в партнерстве с производственными предприятиями создаете?

Сергей Таскаев

Да. В этом году мы откроем молодежную лабораторию микроэлектроники и радиофизики совместно с группой компаний InSmart. Губернатор Алексей Леонидович Текслер поддержал этот проект и профинансировал ее создание на сумму 20 млн. рублей. В этой лаборатории дети будут заниматься еще со школы, а впоследствии, после окончания университета, смогут самостоятельно реализовывать свои проекты в области микроэлектроники, в частности проекты по созданию устройств для умного дома. Есть проекты в области нефтегазового сектора экономики: совместно с компанией «Нефть-Сервис» ведется создание молодежной лаборатории по инжинирингу систем телеметрии.

В следующем году с компанией «Холзан» из Екатеринбурга собираемся начать интересный некоммерческий проект по выращиванию соколов на Аркаиме, где у нас есть филиал ботанического сада. Надеемся на то, что этот проект станет международным и привлечет наших коллег из ОАЭ.

РИА «Новый День»

А Студенческое конструкторское бюро?

Сергей Таскаев

Мы его создали год назад, и уже появилось несколько мощных проектов. Например, была поставлена задача разработать систему телеметрии для нефтегазовой отрасли. Она была декомпозирована и решена с применением последних достижений науки и техники. В результате предложенное решение опередило аналоги, существующие на рынке и очень понравилось заказчику. Сейчас мы готовим правовую защиту результатов и выпуск прототипа этого устройства. Студенты в работе участвуют активно. Это как раз и есть конверсия фундаментального знания в прикладные разработки.

Математики в этом конструкторском бюро занимаются проектами, связанными с машиностроением, с беспилотными летательными аппаратами и системами борьбы с ними.

РИА «Новый День»

Кто может прийти в СКБ?

Сергей Таскаев

Да кто угодно – было бы желание. Мы им выделили специальную «песочницу» – рабочую зону, в которой они могут самостоятельно экспериментировать – приходи и работай. И знаете, что удивительно: казалось бы, туда в первую очередь должны идти физики или химики. А бегут математики. Причем, не с логарифмами наперевес, а с паяльниками. Я, честно говоря, этого не ожидал. Спрашиваю: «Откуда у вас паяльник? Вы же математики». Отвечают: «Нам нравится паять». То есть, они еще, оказывается, в электронике разбираются.

РИА «Новый День»

А почему вы ударились в инженерию?

Сергей Таскаев

Раньше мы смотрели на эту сферу свысока: мол, инженеры, идите и воплощайте то, что мы изобрели. А сейчас мы понимаем, что они не могут это сделать, потому что даже не понимают, что мы им предлагаем. И тогда выход один: сделать все самим.

Кстати, так в свое время появился знаменитый физтех: Петр Капица предложил выделить физико-технический факультет МГУ в отдельный институт, где на базе фундаментального физического образования докручивались инженерные компетенции, чтобы можно было на одном языке разговаривать с производством. И благодаря консолидации классического образования и технических дисциплин появилось новое поколение специалистов, способных перевести идеи в технологии.

Мы сейчас занимаемся примерно тем же. Создали институт фундаментальной системной инженерии. Отдали под него целый корпус – 2 тысячи квадратных метров, сформировали большой парк станкового оборудования. В следующем году будет первый набор в магистратуру.

Там будет использована модель проектного обучения: им придется разрабатывать все – и концепцию, и технические решения, и правильно оформлять документацию. Если весь этот путь прошел, ты уже понимаешь, как идет разработка, какие могут быть проблемы, что нужно сделать, чтобы новая идея попала в производство.

То есть, ребята, реализуя конкретные проекты по конкретным заказам, будут нарабатывать опыт и доводить свои компетенции до уровня инженера-разработчика.

Прогресс двигают те, кто создают его основы – открывают новые явления, законы. А инженеры помогают в этом процессе. И наша задача создать специалиста, который прекрасно разбирается в природе и в основах устройства мира, и докрутить его до специалиста, способного транслировать эти знания в область инженерии.

Тем более, что сегодня стоит государственная задача перехода промышленности на отечественную технологическую базу. Да, в это надо вкладывать деньги, но производство сейчас разворачивается к нам лицом.

Челябинск, Оксана Азарова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube