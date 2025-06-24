Южноуральские археологи обнаружили уникальные погребения энеолита

Археологи Челябинского государственного университета обнаружили уникальные погребения энеолита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сезон 2025 года на стоянке «Михеевская 2» и Новониколаевском медном руднике эпохи бронзы в Карталинском районе Челябинской области начались в текущем году в мае и сначала не принесли каких-либо неожиданностей. Но в последние было совершены удивительные открытия: две могильные ямы с тремя погребениями периода энеолита. Это уникальная находка, так как люди, жившие на территории Южного Урала больше 5 тысяч лет назад, редко хоронили своих умерших в земле и никак не отмечали на поверхности эти могилы, поэтому найти их можно только случайно.

«До этого за более чем 100 лет археологических исследований в Челябинской области было найдено всего восемь погребений эпохи неолита-энеолита и только три из них достоверно датировались именно энеолитическим временем, – рассказал руководитель раскопок на Новониколаевском руднике, специалист учебно-научного центра Челябинского госуниверситета, преподаватель историко-филологического факультета Николай Петров. – Найденные погребения очень необычны и представляют огромный интерес для науки. Первое из них – погребение взрослого, вероятно, даже пожилого человека, скорее всего – мужчины, с сильно сточенными зубами, было совершено далеко не сразу после его смерти. Кости, уже лишённые мягких тканей, были компактно уложены в небольшую, но довольно глубокую могильную яму».

Рядом с ней учёные обнаружили вторую могильную яму, в которой похоронили двух человек, предположительно, взрослую женщину и подростка. Их плотно посадили рядом друг с другом спиной на север, а перед ними поставили богато орнаментированный керамический сосуд, видимо, содержавший в себе напутственную пищу. На руке женщины обнаружилась незамкнутый медный браслет, украшенный геометрическим орнаментом. Это очень красивый и чрезвычайно редкий артефакт для южноуральской эпохи энеолита, когда люди только осваивали производство медных изделий и прежде всего делали орудия и украшения из камня и кости.

Кроме того, в ходе раскопок на стоянке «Михеевская 2» специалисты нашли яму с металлургическими шлаками и черновыми слитками меди, уточнила хранитель фондов Музея археологии и этнографии ЧелГУ Надежда Плешанова, занимающаяся первичной обработкой археологических коллекций, получаемых в ходе раскопок на стоянке.

«Её расположение в культурном слое, насыщенном предметами эпохи энеолита, рядом со следами горения на древней поверхности, позволяет предположить, что найдены свидетельства самого древнего на Южном Урале металлургического процесса. До сих пор самые древние следы металлургии в нашем регионе, шлаки и слитки металла, относились к эпохе бронзы и датировались возрастом чуть больше 4 тыс. лет. Сделанная находка удревняет истоки южноуральской металлургии по меньшей мере еще на тысячу лет», – заключила Надежда Плешанова.

До сих пор считалось, что металлургия на Южном Урале появилась с приходом групп населения из более развитых металлургических провинций, и этот процесс связывался с формированием «Страны городов», синташтинской культуры и знаменитого Аркаима.

«Период энеолита был «тёмными веками» в уральской археологии. Сделанные находки переворачивают наши представления об этом периоде и делают энеолитическое население полноправными предшественниками металлургов бронзового века. Вопросы их соотношения, возможных контактов и взаимоотношений ещё предстоит выяснить, но эта находка в очередной раз показала как много мы не знаем о древних эпохах и сколько впереди научных открытий», – отметили археологи ЧелГУ.

Челябинск, Софья Артемьева

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