Челябинские ученые создают искусственное месторождение стратегически важного металла

Челябинский государственный университет в 2026 году планирует совместно с ЧЭМК реализовать проект по извлечению марганца из техногенных отходов металлургического производства.

Главная задача – «поймать» и переработать тонкодисперсные фракции соединений марганца, которые сегодня теряются при газоочистке и выбрасываются «в трубу».

Как сообщили РИА «Новый День» в ЧелГУ, сейчас в золе уноса марганца около 20%. Разработанная в вузе технология предусматривает выделение и последующую электрохимическую переработку (получение электролитного марганца), пригодного для возврата в производственный цикл.

«Марганец – это стратегический металл, но его месторождений в России очень мало, а добыча в промышленных масштабах почти не ведется. Поэтому предприятиям приходится везти сырье из-за границы. А наша разработка фактически создает «месторождение у завода»: переработка техногенных отходов превращает утерянный ресурс в локальное сырье», – говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Реализация проекта позволит уменьшить количество техногенных выбросов, увеличить ресурсную устойчивость предприятия и повысить технологический суверенитет отечественной металлургии.

Челябинск, Софья Артемьева

