«Инклюзивное партнёрство»: РУМЦ ЧелГУ подводит итоги года

Ресурсный учебно-методический центр Челябинского государственного университета в 2025 году продолжил системную работу по развитию инклюзивного образования. Деятельность центра была направлена на повышение доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузах Челябинской, Свердловской и Курганской областей. На сегодняшний день партнерская сеть объединяет 35 образовательных организаций высшего образования.

Ключевым результатом многолетней работы стал устойчивый рост числа студентов с инвалидностью и ОВЗ. В текущем учебном году в вузах-партнерах обучается уже более 1000 таких студентов, что на 50% больше, чем семь лет назад. Только в ЧелГУ и его филиалах на всех факультетах получают образование 168 человек.

Деятельность центра охватывает все этапы образовательной и профессиональной траектории.

В 2025 году более 500 старшеклассников, студентов колледжей, родителей и педагогов приняли участие в профориентационных мероприятиях по информированию о возможностях получения высшего образования.

Кроме того, 83 студента из вузов-партнёров стали участниками общероссийских инклюзивных конкурсов и фестивалей, что способствует их личностному и профессиональному развитию.

Для преодоления барьеров внутри вузов РУМЦ запустил новую сетевую программу ДПО, которую освоили более 300 преподавателей и сотрудников. Продолжена работа по программе для кураторов практики от работодателе. В этом году её прошли 29 представителей различных сфер экономики.

Центр также продолжил работу по формированию у обучающихся и выпускников с инвалидностью компетенций, необходимых для успешного трудоустройства. Так, 30 студентов и выпускников из 11 вузов повысили свои компетенции на курсе «Эффективное трудоустройство».

«Наш центр выступает связующим звеном между абитуриентом, вузом и будущим работодателем. – говорит начальник РУМЦ ЧелГУ Наталья Романович. – Уверенный рост числа студентов с инвалидностью говорит об эффективности выстроенной системы. Однако важно также обеспечивать качественное обучение и успешную профессиональную социализацию. Поэтому мы уделяем равное внимание и профориентации молодёжи, и адаптации образовательной среды в вузах через обучение сотрудников, и расширению возможностей выхода на современный рынок труда. Широкое партнёрство с органами власти, школами, колледжами и общественными организациями позволяет нам решать эти задачи комплексно».

Перспективы на 2026 год уже определены. РУМЦ ЧелГУ планирует развивать модель адаптационной компетентности для первокурсников с использованием инновационных технологий, провести студенческий фестиваль «Без барьеров» и масштабный III Всероссийский фестиваль инклюзивной культуры и творчества на своей площадке.

Консультации по вопросам поступления, обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью в вузах трех регионов можно получить по телефонам горячей линии: 8-800-302-71-55 или +7(351) 799-71-55.

Челябинск, Софья Артемьева

