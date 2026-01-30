В ЧелГУ создают полигон для защиты от кибератак

В Челябинском государственном университете создают «Киберполигон» – сервис для защиты компьютерной инфраструктуры от взлома. Особенно это актуально для локальных цифровых сетей – из-за несанкционированного доступа к серверам предприятие может лишиться конструкторской и технологической документации, а то и вовсе придется останавливать производство.

Чтобы этого избежать, сеть организации предлагается проанализировать на киберполигоне: команда специалистов пытается контролируемо «взломать» идентичную копию, моделируя реальные сценарии кибератак, чтобы найти слабые места. По итогам разрабатываются рекомендации: что нужно сделать, чтобы укрепить инфраструктуру и повысить уровень защиты критичных данных.

«Киберполигон – это не просто серверы, компьютеры, прочая инфраструктура. Самое главное – это специалисты по защите информации, которые понимают, что это такое и как это работает», – отмечает ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

В разработке принимают участие две профильные кафедры: «Компьютерная безопасность», в зоне ответственности которой программная защита и «Информационная безопасность автоматизированных систем», занимающаяся аппаратной частью. В проекте также задействован Ростелеком, предоставляющий свои технологии для решения задач кибербезопасности.

Челябинск, Софья Артемьева

