Пропуск в мир высоких технологий, или где получить востребованную специальность

Приемная кампания в вузы близится к завершению, но многие выпускники еще не определились с будущей профессией. Сегодня речь пойдет о перспективной специальности – ее обладатели востребованы не только в нашем регионе, но и по всей стране.

Челябинская область – мощнейший промышленный и научный центр России! Здесь базируются флагманы металлургии, машиностроения, ракетостроения, ИТ и оборонки. Выпускники-физики Челябинского государственного университета – на вес золота.

Регион активно инвестирует в высокие технологии, создавая уникальные возможности для карьеры и роста молодых специалистов. Работа на ведущих предприятиях области с конкурентной зарплатой сразу после выпуска – это не мечта, а реальность, которую может предложить физический факультет ЧелГУ.

Причин пойти на физфак много. Физики – лидеры по научным грантам. Студенты получают финансирование от Фонда содействия инновациям, губернатора, мэрии, Фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС». Их разработки – обладатели Гран-при и золотых медалей престижных российских и международных выставок в России и за рубежом. Они и сами – постоянные участники международных конференций. Выпускникам не придется искать работу, компании отбирают для себя кадры еще на этапе прохождения практики. Среди партнеров факультета – предприятия разных госкорпораций, включая «Росатом», «Ростех» и «Роскосмос», которые предлагают сотрудникам возможности обучения, стажировок, карьерного роста, участия в масштабных проектах, корпоративную социальную поддержку и многое другое.

Выбрать свою траекторию успеха, получить гарантированное трудоустройство и достойную зарплату поможет физический факультет ЧелГУ.

Создавать квантовые компьютеры, проектировать телекоммуникационные сети, разрабатывать интеллектуальные датчики и суперкомпьютерные системы, тестировать «цифровые двойники» научат на направлении «Радиофизика». Выпускники работают инженерами-радиофизиками, программистами, специалистами по телекоммуникациям, радиоэлектронике, наноэлектронике, аналитиками.

ЕГЭ: Физика, Математика / Информатика, Русский язык.

Моделировать наноматериалы и звездные системы, использовать лазеры в медицине, проводить криминалистический анализ, программировать для науки и медицины, оптимизировать медоборудование можно научиться на направлении «Физика», откуда выходят выдающиеся медицинские физики, инженеры-физики, эксперты-криминалисты, программисты.

ЕГЭ: Физика, Математика / Информатика, Русский язык.

Стать востребованным, инженером-технологом, исследователем, материаловедом или программистом можно, поступив на «Материаловедение и технологии материалов». Здесь студенты узнают, как создавать новые сверхпрочные материалы, анализировать структуры с помощью Big Data, заниматься 3D-моделированием наноматериалов, программировать для материаловедения.

ЕГЭ: Математика, Физика / Информатика / Химия, Русский язык.

Новое направление «Баллистика и гидроаэродинамика» ждет тех, кто хочет проектировать ракеты и космические аппараты, моделировать полеты, разрабатывать сложные инженерные системы (трубопроводы, вентиляция), применять суперкомпьютерное моделирование.

ЕГЭ: Математика, Физика / Информатика / Химия, Русский язык.

Конструировать наноматериалы с уникальными свойствами, моделировать нанопроцессы, создавать информационные системы по материалам, программировать для нанотехнологий научат на «Наноинженерии».

ЕГЭ: Математика, Физика / Информатика / Химия, Русский язык.

Карьера специалиста по информационной безопасности, криптографа, пентестера, администратора безопасности, разработчика ПО защиты, антивирусного аналитика, криминалиста-IT ждет выпускников специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем». Учиться здесь нужно будет пять лет, но это того стоит. Выпускники умеют защищать критически важные объекты, разрабатывать криптографические системы, искать уязвимости, программировать средства защиты, тестировать системы безопасности.

ЕГЭ: Математика, Физика / Информатика, Русский язык.

Общие преимущества всех направлений: преподаватели-практики, индивидуальный подход к обучению, современные лаборатории, наука со студенчества, практика и гарантированное трудоустройство, возможность дополнительного получения военной специальности.

Узнать больше о направлениях физического факультета можно на сайте ЧелГУ.

Челябинск, Софья Артемьева

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