Куда пойти после бакалавриата: дайджест новых программ магистратуры ЧелГУ

Многие выпускники бакалавриата задумываются о продолжении учебы. Челябинский государственный университет представляет новые программы магистратуры, ключевая особенность которых – прямая ориентация на актуальные запросы работодателей и будущее профессий. Здесь готовят специалистов, в которых остро нуждается рынок прямо сейчас. Каждая программа разработана в тесном сотрудничестве с ведущими компаниями региона и страны, а учебные планы наполнены современной практикой.

Представляем дайджест новых программ магистратуры от ЧелГУ. Выбирай свое направление.

Институт информационных технологий ЧелГУ

«Интеллектуальные технологии». Здесь помогут погрузиться в сердце IT-инноваций – машинное обучение (ML), компьютерное зрение, обработку естественного языка (NLP), научат не просто разрабатывать, внедрять и управлять полным циклом создания интеллектуальных систем – от анализа данных до тестирования и промышленной эксплуатации.

Ключевое преимущество программы – наставники – представители компаний-партнёров. Обучение проходит в уникальных лабораториях (робототехника, Big Data, информационная безопасность), а учебные планы «заточены» под реальные задачи бизнеса.

Стать незаменимым связующим звеном между технологиями и бизнесом поможет программа «Информационная бизнес-аналитика». Из обучающихся сделают руководителей ИТ-проектов и системных аналитиков, способных глубоко понимать ИТ-специфику (включая основы программирования и ML), оптимизировать процессы и внедрять цифровые решения для повышения эффективности компаний. Студенты учатся у практиков-работодателей и применяют знания в тех же современных лабораториях, где создаются решения для реального сектора.

Математический факультет

Освоить полный цикл создания интеллектуальных продуктов: от построения точной математической модели сложного процесса или объекта до разработки и внедрения готового программного обеспечения можно на программе «Математическое моделирование и искусственный интеллект». Глубокое изучение алгоритмов ИИ подкрепляется работой на профессиональном ПО (MathCAD, EViews, VipNet). Сильный акцент сделан на практике: уже во время обучения студенты получают возможность участвовать в реальных проектах и стажировках у лидеров рынка (Яндекс, СКБ Контур, Napoleon IT, 3DiVi и др.). Выпускники становятся ценными кадрами: разработчиками ПО и банковских систем, data scientists, бизнес- и системными аналитиками, архитекторами.

Уникальная программа на английском языке «Уравнения с дробными производными / Fractional Differential Equations» открывает двери в мир передовой науки и высоких технологий. Студенты осваивают современные методы математического и алгоритмического моделирования, обработки Big Data и проектирования вычислительных систем. Факультет предоставляет уникальную возможность – участие в научных исследованиях вместе с ведущими учёными, поддержку студенческих грантов и работа над прикладными задачами в финансах, медицине, физике.

Институт образования и практической психологии ЧелГУ

В ЧелГУ можно освоить ещё одну программу на английском языке – «Цифровые технологии, искусственный интеллект и проектирование образовательной среды / Digital Technologies, AI and Educational Design» и стать архитектором образовательного ландшафта будущего. Программа готовит уникальных специалистов, способных интегрировать искусственный интеллект и машинное обучение (ML) в учебный процесс: разрабатывать «умных» обучающих агентов, адаптивные ИИ-тренажёры, игровые образовательные среды. Программа интегрирует лучшие международные практики и ресурсы партнерских вузов. Бонусом станет двойная квалификация – специалист по ИИ/ML в образовании и педагог.

Фото Ильи Бархатова

Физический факультет

Сфокусироваться на разработке и исследовании материалов нового поколения, лежащих в основе инноваций в промышленности, энергетике, медицине возможно поступив на программу «Физика новых материалов и высоких технологий».

Студенты осваивают 3D-моделирование наноструктур, современные методы контроля качества и компьютерного анализа свойств материалов. Сильная сторона программы: занятия ведут ведущие ученые и инженеры с производства, которые подбирают кадры на этапе обучения, специализированные дисциплины преподаются в малых группах, что обеспечивает индивидуальный подход. Дополнительным плюсом станет возможность получить военно-учётную специальность.

Факультет индустрии спорта и туризма

Программа «Адаптивное физическое воспитание, спорт и туризм» отвечает на растущий социальный запрос в инклюзивном обществе. Здесь научат организовывать и проводить занятия, спортивные и туристические мероприятия для людей с разными возможностями здоровья, используя современные педагогические и реабилитационные технологии. Акцент делается на развитии проектных компетенций и проведении научных исследований в этой важной сфере.

Фото Станислава Кикосова

Факультет экологии

Программа «Цифровой мониторинг городских и промышленных экосистем» предполагает заочное обучение. Здесь готовят экологов нового поколения, владеющих цифровыми инструментами мониторинга и анализа. Студенты учатся оценивать состояние окружающей среды, прогнозировать риски и управлять экологическими процессами в городах и на предприятиях. Выпускники получают востребованную квалификацию «Аналитик-эколог» и могут работать экоаналитиками, инженерами-экологами, урбанистами-экологами. Обучение подкреплено работой в современных специализированных лабораториях факультета.

Факультет Евразии и Востока

Еще одна заочная программа «Цивилизация. Формация. Человечество» поможет развить экспертные компетенции в анализе сложных социально-политических и исторических процессов. Здесь научат проводить глубокие исследования, анализировать большие массивы информации (включая медиамониторинг), формулировать обоснованные выводы и практические рекомендации для различных сфер. Идеальный выбор для будущих аналитиков, экспертов и исследователей.

Подробнее о программах можно узнать на сайте.

Челябинск, Софья Артемьева

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