ЧелГУ целевой: инструкция по применению

У одиннадцатиклассников начались выпускные экзамены: уже сданы история, литература химия и математика; на очереди русский язык, без результатов которого путь к следующему уровню образования будет закрыт. А за ним еще череда ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы. Период волнительный: решается судьба выпускников – сумеют ли они правильно выбрать специальность и учебное заведение, чтобы не потратить зря ближайшие годы.

В Челябинском государственном университете предлагают превратить студенческую скамью в стартовую площадку карьеры. Здесь не просто учат – здесь создают будущее. Целевой набор в ЧелГУ – это даже не шаг, а прыжок в профессию, где работодатель становится партнером, а теория сливается с практикой с первого курса. Почему это работает? Спросили у тех, кто уже сегодня формирует кадровый резерв региона.

«Целевой прием – это не про гарантии, это про осознанный выбор, – уверена директор Центра карьеры ЧелГУ Светлана Еремеева. – Представьте: вы еще пишете конспекты, а ваше рабочее место уже ждет, предлагая стипендию, стажировки и наставника из числа топ-менеджеров. Это не фантастика – это наш целевой набор».

Преимущества целевиков

Целевики ЧелГУ учатся у тех, кто создает экономику Урала. Преподаватели-практики, которых направляют из ГРЦ имени Макеева или ЧМК, не читают лекции – они разбирают кейсы из жизни предприятия. Студенты видят, как их знания решают реальные задачи. Здесь ребята не услышат фразу: «Забудьте, чему вас учили в вузе». Наоборот – их спрашивают: «Где ваш проект?».

Стипендию таким студентам платит не только вуз, но и работодатель. А некоторые предприятия еще и индексируют ее ежегодно. Кроме того, можно получать корпоративные преференции от организаций – участие в корпоративных проектах, повышение квалификаций, дополнительное обучение по специальности.

«Они «заточены» под запросы рынка. Юристы, которые с первого курса знают нюансы налогового права? Экономисты, разбирающиеся в логистике крупного предприятия? Да, это наш стандарт», – подчеркивает Светлана Еремеева.

Что получают стороны целевого обучения: вуз – кадровый авторитет, предприятие – специалиста без раскачки, студент – карьеру без поиска работы

Диалог между школьником, вузом и работодателем

Центр карьеры ЧелГУ не ждет, пока студенты придут за помощью, – он сам выходит на связь с будущими абитуриентами.

Центр вовлечун в информирование абитуриентов, их родителей и своих партнеров: сотрудники Центра записывают подкасты, где выпускники и работодатели делятся лайфхаками, выступают в роли экспертов в СМИ, публикуют в соцсетях статьи о карьерных траекториях, проводят Ярмарки вакансий, Дни открытых дверей и карьеры с участием представителей компаний. Студенты могут принять участие в бизнес-играх от ЧМК, попробовать себя в роли IT-аналитиков ГРЦ имени Макеева и даже составить меморандумы для судов. А работодатели имеют возможность лично подобрать будущих студентов: проводят собеседования и заключают предварительные договоры.

Выбор за вами: быть одним из многих или стать тем, кого ждут

200 мест – 200 судеб: куда ведет целевой набор?

В 2025 году ЧелГУ открывает 199 целевых мест – это не цифры, это 199 историй успеха, которые уже пишутся. Среди них: IT-гении, которые будут защищать данные госкорпораций (специальность «Компьютерная безопасность»); учителя нового поколения, готовые вести уроки в VR-очках и тренировать киберспортсменов (программа «Фиджитал-спорт»); социальные инженеры, меняющие жизнь людей с ОВЗ («Специальное (дефектологическое) образование») и др.

«Мы не заполняем квоты – мы выращиваем кадры для конкретных задач. Когда завод заказывает 10 целевиков, он точно знает: через четыре года получит команду под ключ», – объясняет Еремеева.

Работодатели-гиганты: кто вкладывается в студентов ЧелГУ?

В университете отмечают, что за целевым набором стоят не просто предприятия, а флагманы экономики:

ГРЦ имени Макеева – дипломы пишут на основе реальных производственных задач,

ПАО «ЧМК» – здесь стипендия целевика растёт вместе с его GPA,

Суды и УФНС – выпускники попадают на госслужбу, минуя бюрократические барьеры.

«Мы ломаем шаблоны, – говорит Светлана Еремеева. – Наши выпускники приходят на предприятия не как «чистые листы», а как специалисты, которые уже знают цех, коллектив и стратегию компании. Их не надо переучивать – их надо сразу ставить в авангард».

Как попасть в «клуб» целевиков? Инструкция-вызов

После 10 июня найдите «своего» работодателя на платформе «Работа в России». Совет от ЧелГУ: не ищите «попроще» – берите организации, которые инвестируют в вас, выгодных партнеров на будущее. С 20 июня подайте заявку в ЧелГУ. Откликнитесь на предложение работодателей. Лайфхак от ЧелГУ: если уже сотрудничали с предприятием (волонтерство, подработка, участие в совместных проектах), требуйте +5 баллов к ЕГЭ – это законно! В августе целевики зачисляются первыми. Проходной балл здесь часто ниже общего, но расслабляться нельзя – в прошлом году на место претендовали три человека. Остались вопросы – смело звоните в Центр карьеры ЧелГУ, здесь вам помогут! Тел.: 799-72-91; 799-72-84.

Челябинск, Софья Артемьева, фото: Станислав Кикосов, Илья Бархатов, Федор Ярошенко

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