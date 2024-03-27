Уральские ученые разрабатывают концепцию, переворачивающую представление о посттравматическом стрессовом расстройстве

Уральские ученые разрабатывают концепцию, которая перевернет представление о посттравматическом стрессовом расстройстве и методах его лечения.

Напомним, ПТСР – тяжелое психическое расстройство, которое развивается у людей после того, как они пережили опасное для жизни событие. Это может привести как к поведенческим расстройствам, так и к осложнениям в пределах сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной и иммунной системы.

В настоящее время проблема профилактики и лечения ПТСР является одной из наиболее злободневных задач не только для медицины, но и для цивилизации в целом. Основным препятствием для эффективной коррекции ПТСР является низкая эффективность современных лекарств.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новая концепция развития посттравматических стрессовых расстройств построена на основе междисциплинарных исследований с использованием собственных данных, данных научных партнеров в России и за ее пределами и обобщения мирового опыта. Концепция требует дальнейшего развития, но ученые уверяют, что за ней будущее.

«Концепция развития ПТСР представляет из себя пять постулатов, которые раскрывают узловые моменты посттравматического стресса, – комментирует профессор кафедры общей и клинической патологии ЧелГУ Вадим Цейликман. –

Проще говоря, мы должны понять, почему сегодня существуют трудности в лечении ПТСР. Общеизвестно – посттравматические стрессовые расстройства развиваются как отдалённые последствия пережитых психологических травм и, безусловно, эти травмы имеют стрессовую основу.

Учитывая сложную обстановку, в которой мы находимся, актуальность этих исследований очевидна».

Сам синдром посттравматического стресса был выявлен прежде всего у ветеранов боевых действий. С людьми, которые долгое время были лицом к лицу с опасностью, безусловно после возвращения к привычной жизни хорошо поработали врачи и психологи. Казалось, проблема исчезла, и им ничего не мешает жить как прежде. Однако спустя какое-то время малейшие события, которые смутно и отдаленно несут информацию о пережитом, провоцируют развитие ПТСР, что сопровождается немотивированной агрессией, гипервозбуждением. Именно от людей с ПТСР можно ожидать всего самого непредсказуемого, в том числе и для окружающих.

«Здесь ключевой вопрос: почему эта болезнь развивается после возвращения к обыденной жизни? – отмечают ученые. – Ветераны – лишь один из примеров, но ПТСР испытывают и люди, пережившие всевозможные драмы, потерю близких, психологические травмы детства. Он развивается спустя длительный промежуток времени после того, как пережита психологическая травма. Сегодня не только участники боевых действий, но и население, находящееся в прилегающей с боевыми действиями территории, тоже подвержено риску развития ПТСР. Однако эффективного лечения на данный момент нет, хотя бы потому, что мы до сих пор плохо представляем те механизмы, которые приводят к развитию этого заболевания. Концепция призвана разобраться в этих механизмах и стать ориентиром в поиске средств лечения».

Ученые считают необходимым наблюдать за группой риска. Есть надежда обнаружить маркеры этого заболевания – свидетели того, что ПТСР разовьется у конкретного человека до того, как оно сформировалось. Это поможет своевременно вмешаться и, если не полностью предупредить, то хотя бы смягчить развитие расстройства.

Современное лечение сугубо ПТСР симптоматическое, без использования патогенетической терапии: для снятия симптомов используются фармакологические препараты, но от 40 до 60 процентов пациентов не откликаются ни на одно из лекарств. На основе разработанной концепции возможен переход от симптоматического лечения к патогенетической обоснованной терапии. Иными словами, если ПТСР – болезнь генных сетей, то требуется искать вещества, которые будут активно вмешиваться и регулировать их работу.

Ученые проводят экспериментальную терапию, работая с одной из биоактивных добавок, позиционирующейся как антиоксидант. Исследователи пришли к выводу, что основной «мишенью» этого препарата является фермент, который просто распаковывает хроматин и создает оптимальные условия для активации генов.

Сопоставив эффективность действия этой БАД с препараторами первой линии – селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), исследователи пришли к выводу, что . Оказалось, что она действует не хуже, а иногда и лучше, но при этом нет побочных эффектов. Однако в ходе экспериментов выявлен как положительный эффект, так и устойчивость к этой биологической добавке. Исследователи предполагают, что существуют и другие агенты. Поэтому принципиально важно детально изучить работу генных сетей в рамках междисциплинарных исследований – такой проект скоро стартует.

«Если мы вмешиваемся в работу генных сетей – мы обязаны с ювелирной точностью подбирать способы их коррекции», – заявляют ученые.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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