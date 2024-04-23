В Челябинске появится уникальный для Урала центр инженерных разработок

В Челябинске появится Центр инженерных разработок «Опытные технологии: материалы, конструкции, комплектующие» (ЦИР). Положение о его создании утвердили на заседании Ученого совета Челябинского государственного университета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Урале подобный центр есть только в УрФУ, но он занимается только комплектующими.

«Инженерные разработки – это не просто тренд, куда сейчас стремятся многие, а необходимый шаг для развития нашего университета, – пояснил ректор Сергей Таскаев. – Увеличить доходную часть ЧелГУ по науке возможно с открытием новых направлений, связанных прежде всего с промышленностью. Для этого у ЧелГУ уже есть база – отдельно стоящее здание на территории колледжа, которое неплохо укомплектовано парком станков».

Руководителем центра назначен советник при ректорате, доктор технических наук, профессор, специалист в области ракетной техники, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Сергей Ваулин.

«Создание и развитие центров инженерных разработок по всей стране ведется в рамках большой программы Минпромторга России. Отбор в эту программу направлен в первую очередь на комплектующие, но мы расширили подход, добавив разработку новых материалов. Это то, чем давно и успешно занимается университет, – рассказал Сергей Ваулин. – Центр инженерных разработок, используя результаты фундаментальных исследований ученых ЧелГУ, сможет предложить промышленности региона новые решения важнейших задач. В обязанности университета входит разработка документации и опытных образцов, реверсинжиниринг, а также выполнение лабораторных исследований».

Индустриальные партнеры смогут ставить инженерные, прикладные и технические задачи, встраиваться в практико-ориентированное обучение и создание опытных производств.

Центр будет работать в нескольких направлениях: машиностроение (включая робототехнику), станкостроение, энергетика (водородная, малая энергетика, электрические машины), транспорт (наземный и аэрокосмический) новые материалы, экология и агропромышленный комплекс.

Продуктами центра инженерных разработок станет конструкторская и технологическая документация, программы и методики испытаний, промышленные экспериментальные и опытные образцы, технологические процессы и патенты на полезные модели и изобретения.

Инфраструктурой ЦИР выступает опытно-производственный участок инженерных разработок в здании колледжа ЧелГУ. К 2026 году планируется создание студенческого проектно-конструкторского бюро в Межуниверситетском кампусе мирового уровня, который строится рядом с нашим университетом.

Центр будет функционировать на самоокупаемости от научно-исследовательских прикладных и опытно-конструкторских работ, технологических работ и создания опытных образцов.

Отметим, что промышленные предприятия уже выразили заинтересованность в создании в ЦИР. Так, Челябинский тракторный завод намерен оказать необходимую помощь, а также предложил 7 тем для исследований. 12 тем заявил ГРЦ имемни Макеева, часть из которых уже в разработке. Кроме того, совместно в компанией «Ютерборг» вуз участвует в конкурсе по импортозамещению.

Открытие Центра инженерных разработок «Опытные технологии: материалы, конструкции, комплектующие» запланировано на май 2024 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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