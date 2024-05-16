«Звездные колыбели»: на Урале разрабатывают теорию образования звезд и планет в Галактике

Челябинские ученые разрабатывают теорию образования звезд и планет в Галактике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках проект «Теоретическое исследование иерархической структуры межзвездных молекулярных облаков» изучаются звездообразования в межзвездных облаках, а также распределение молодых звезд по массам.

«Повышение точности наблюдений с помощью наземных и космических обсерваторий привело к тому, что в последнее время накоплен беспрецедентный материал об областях образования звёзд на различных уровнях их иерархии – от комплексов межзвёздных молекулярных облаков до отдельных молодых звёзд с протопланетными дисками, – поясняет автор проекта, доцент кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Сергей Хайбрахманов. – Подтвержден вывод о том, что межзвездные облака имеют волокнистую структуру и обладают крупномасштабным магнитным полем, направление которого различно в разреженных и плотных облаках. Появляется возможность исследовать спектр масс плотных ядер молекулярных облаков, в которых образуются звезды. Для интерпретации современных наблюдательных данных необходимо построение комплексных моделей эволюции межзвездных облаков с магнитным полем, которые бы согласованно рассматривали их эволюцию на различных уровнях иерархии».

На основе численного моделирования эволюции молекулярных волокон с магнитным полем астрофизики определят условия их фрагментации на отдельные протозвездные ядра и рассчитают характеристики этих ядер. С помощью моделирования гравитационного сжатия отдельных протозвездных ядер они выяснят, как эволюционирует их магнитное поле и как оно влияет на свойства образующихся протозвезд. Ученые сделают статистический анализ спектра масс молодых звезд с протопланетными дисками, что позволит верифицировать разрабатываемые в проекте модели фрагментации межзвездных облаков с последующим образованием звезд.

«Изучение областей звездообразования имеет фундаментальное значение с точки зрения построения теории образования звезд и планет, – комментирует Сергей Хайбрахманов. – Эти исследования позволяют ответить на вопрос, как образуются звезды и планеты – и, в конечном счете, выяснить, как в космосе появилась жизнь. Таким образом, исследование областей звездообразования в Галактике носит мировоззренческих характер и необходимо для формирования современной научной картины мира».

Результаты работы, в первую очередь, будут полезны для интерпретации имеющихся и будущих наблюдений внутренней структуры межзвездных облаков. Кроме того, они могут быть использованы для преподавания университетских дисциплин, посвященных современной теории образования звезд и планет, а также включены в научно-популярные лекции о космосе для широкой аудитории. Безусловно, убеждены ученые, полученные ими данные отразятся и на содержании курса астрономии в школах, где должен появиться раздел о современных представлениях об образовании звезд и планет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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