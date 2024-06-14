Сергей Таскаев снова избран ректором ЧелГУ

Сергей Таскаев сохранил пост ректора Челябинского государственного университета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 82 из 94 делегатов выборной конференции ЧелГУ в ходе голосования отдали свои голоса действующему ректору Сергею Таскаеву.

Напомним, на пост руководителя первого классического вуза Челябинска претендовали два его выпускника: Сергей Таскаев и заведующий кафедрой теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета Андрей Селютин.

Сергей Таскаев родился в 1977 году в Челябинске, окончил ЧелГУ по направлению «Физика», после чего стены вуза не покидал.

Окончив аспирантуру, работал инженером отдела радиационной безопасности университета, старшим преподавателем, затем – доцентом кафедры физики конденсированного состояния, заместителем проректора по науке, инновациям и информационным технологиям и заместителем первого проректора. 12 лет возглавлял физический факультет.

Автор 258 публикаций. Сфера научных интересов: физика конденсированного состояния, физика магнитных явлений, физика металлов и сплавов. Стаж научно-педагогической деятельности – более 23 лет.

Впервые был избран ректором ЧелГУ в 2019 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube