На Урале насчитали более 60 видов божьих коровок

Челябинский ученый составил Атлас кокцинеллид, именуемых в народе божьими коровками. Яркий жучок с черными точками на спинке известен всем, но только на Урале их обитает более 60 видов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преподаватель факультета экологии ЧелГУ Валерий Пекин изучает божьих коровок более 40 лет. Для того, чтобы составить атлас, ему пришлось пешком, проехать на лошади и мотоцикле, а позднее на своей машине сотни тысяч километров по европейской части России, Уралу, Западной Сибири, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизии, венгерским степям.

Кроме того, исследователь самостоятельно создал массу уникального оборудования: климатические камеры с регулируемыми в широких пределах температурой, влажностью и режимом освещения, приборы по измерению термо- и гигропреферендумов кокцинеллидов, их устойчивости к высыханию и прочее.

Сложность изучения состоит в том, что разнообразие божьих коровок невероятно велико. Они отличаются не только по цвету, но и размеру, а по словам Валерия Пекина, некоторые виды этих насекомых в размере не превышают 1 мм. Есть и те, которые встречались ученому лишь единожды за 40 лет наблюдения.

«Кокцинеллиды – очень важная с точки зрения борьбы с вредителями растений группа энтомофагов, – говорит ученый. – Кокцинеллиды уничтожают не только тлю, но и кокцид, и паутинных клещей. Есть среди них и фитофаги, и мицетофаги».

Отмечается, что кокцинеллиды не умеют быстро бегать и кусаться, поэтому защищаются жуки с помощью ядовитой гемолимфы. Чем ярче и заметнее цвет крыльев, тем опаснее она кажется для своих врагов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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