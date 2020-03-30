В России выявлено 302 новых случая заражения коронавирусом, две трети заболевших – москвичи

За истекшие сутки в России зарегистрировано 302 новых случая заражения коронавирусом нового типа в 35 регионах, две трети из них приходятся на Москву, скончался один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 – летальный случай зафиксирован в Псковской области. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно официальным данным, общее число инфицированных достигло 1836 человек в 71 регионе, умерли 9 пациентов, выздоровели 66 человек. Напомним, что за 28 марта в стране было выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего за 29 марта заболевших выявлено в Москве – 212 человек, общее число заразившихся в столице выросло до 1226 человек. Среди новых заболевших – 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет, 58 человек – от 40 до 65 лет и 35 человек старше 65 лет, сообщает столичный оперативный штаб. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. Отмечается, что 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали Европу.

В Коми зафиксировано 15 новых случаев заражения, в Подмосковье – 7, в Бурятии – 5, в Архангельской области – 4. По 3 случая COVID-19 зарегистрировано в Белгородской, Псковской, Кировской областях, в Адыгее и Дагестане, по 2 – Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, в Кабардино-Балкарии, в Марий Эл, а также в Пермском и Красноярском краях. Единичные случаи инфицирования выявлены в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областях, Калмыкии, Ставрополье, Хакасии и Алтайском крае.

Главный санитарный врач России Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник сообщила, что более 25% заболевших COVID-19 в России заразились контактным путем внутри страны. «Больше 25% – это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе», – приводит слова Поповой «Интерфакс».

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 194,3 тыс. человека.

По последним данным, всего в мире число заболевших COVID-19 превысило 731,4 тыс. человек, скончались 34,6 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.20

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