В России умерли еще трое пациентов с коронавирусом, более 30 больных в тяжелом состоянии

В России растет количество смертей от коронавируса нового типа. В одной из московских больниц скончалась 84-летняя пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает городской оперативный штаб по борьбе c COVID-19. У умершей женщины была диагностирована пневмония, также она страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако скончалась пациентка именно от коронавируса, подчеркнули в оперативном штабе.

Еще два случая гибели пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрированы во Владимирской области и Санкт-Петербурге. Мужчина, у которого подтвердили COVID-19, скончался в городе Коврове Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Пациенту поставили диагноз «пневмония», а коронавирусную инфекцию выявили позже. Точную причину смерти мужчины установят после вскрытия. На 30 марта во Владимирской области зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о втором случае смерти пациента с коронавирусной инфекцией. О первом случае гибели больного с коронавирусом в Северной столице стало известно в субботу, 28 марта, – мужчина скончался в Боткинской инфекционной больнице.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом, 9 пациентов скончались. За минувшие сутки число инфицированных выросло на 302, из них 212 заболели в Москве.

По данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, 32 пациента в 18 регионах находятся в тяжелом состоянии. «Они требуют особого, пристального внимания», – сказал министр на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Мурашко также сообщил, что в России для приема пациентов с коронавирусом подготовлено 78 тысяч коек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.20

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